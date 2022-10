Les peintures préhispaniques des églises mexicaines suggèrent une négociation

La croyance populaire a longtemps été que les Espagnols ont simplement imposé leur religion et leur système de gouvernement après la défaite de 1521 de l’empire aztèque.

Cette semaine, l’Institut national d’anthropologie et d’histoire a annoncé que des symboles autochtones comme une coiffe de plumes, une hache et un bouclier ont été trouvés sous des couches de plâtre à la chaux dans des chapelles en plein air dans un couvent de la ville de Tepoztlan, juste au sud du Mexique. Ville.

Les experts en restauration nettoyaient et stabilisaient de grands cercles rouges peints d’un mètre de diamètre sur les murs. Ce genre de cercles peut être vu ailleurs dans le couvent, rempli d’images chrétiennes.

Mais dans les chapelles en plein air, ils étaient jumelés avec les mêmes cercles portant des motifs indigènes. La signification des symboles préhispaniques est encore à l’étude et peut faire référence à Tepoztécatl ou à un autre dieu indigène.

La restauratrice historique Frida Mateos González, qui travaille pour l’institut, a déclaré qu’il était significatif que les peintures trouvées sur deux murs des chapelles extérieures montrent la lettre “M” représentant la Vierge Marie. Sur les murs opposés, à la même taille et à la même hauteur, se trouvait un cercle avec les symboles préhispaniques.

“Quelque chose se passe là-bas qui suggère une négociation au même niveau, ‘Sur quoi nous sommes-nous mis d’accord ?'”, a déclaré Mateos González. “Cela parle d’un espace où des négociations et des accords ont été conclus.”

Les peuples autochtones du Mexique avaient l’habitude de tenir des cérémonies religieuses en plein air, et non dans des espaces clos comme les églises. Pour les attirer, les prêtres construisent des chapelles à ciel ouvert : un petit vestibule voûté pour officier la messe faisant face à un grand patio ouvert entouré des quatre murs du patio de l’église.

Les peintures trouvées cette semaine se trouvaient dans trois structures plus petites appelées «chapelles de pose», construites aux quatre coins du patio ouvert. Souvent trouvées en conjonction avec des chapelles ouvertes, les «chapelles posantes» contenaient des statues de saints utilisées pour marquer les processions et enseigner les convertis. Des fonts baptismaux en pierre et une croix en pierre se trouvaient dans la cour de l’église.