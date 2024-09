Les peintures new-yorkaises de Georgia O’Keeffe dévoilent l’intégralité de son œuvre

Si les choses s’étaient passées différemment, Georgia O’Keeffe serait devenue célèbre pour ses tableaux de gratte-ciels, et non pour ses tableaux de fleurs. À partir de 1925, elle a commencé à peindre de hautes structures monolithiques dans des villes dépourvues de personnes et de voitures. Ces images étranges et fascinantes capturent un New York remodelé par la modernité et constituent l’un des documents les plus cruciaux de cette transformation. Quel dommage que ces toiles ne soient pas sa carte de visite.

C’est à son mari, l’artiste Alfred Stieglitz, qu’il faut en rendre grâce. En 1925, O’Keeffe voulait exposer ses tableaux de gratte-ciels – « mes New York », comme elle les appelait – dans une exposition collective à la galerie Intimate de Stieglitz. Il rejeta cette idée et la poussa à présenter ses paysages, qui contiennent peu des formes dures et nettes que l’on voit dans les tableaux de New York. Mais O’Keeffe savait qu’elle tenait quelque chose et elle fut justifiée l’année suivante lorsqu’elle réussit à exposer l’un de ses New York. Il fut vendu 6 000 $, une somme qui ne laissait rien à désirer à l’époque.

Près d’un siècle plus tard, Georgia O’Keeffe prouve à nouveau à titre posthume que Stieglitz avait tort avec « Georgia O’Keeffe : ‘My New Yorks’ », une exposition consacrée à ces peintures qui en est à ses derniers jours à l’Art Institute of Chicago. (Elle sera bientôt présentée au High Museum of Art d’Atlanta, où elle ouvrira ses portes en octobre.) L’exposition révèle un lien fort entre ses New Yorks et ses paysages, et suggère ainsi que le fait de travailler sur les deux modes a mis Georgia O’Keeffe sur la voie de la peinture des stramoines et des cannas pour lesquels elle est si connue.

J’ai abordé l’exposition de Chicago avec des doutes sur ce concept, craignant qu’il ne s’agisse d’une réécriture opportune de l’histoire de l’art au service d’un commissariat d’exposition qui attirerait l’attention. O’Keeffe avait peint des paysages avant même de considérer New York comme sa résidence principale. Se pourrait-il vraiment qu’une explosion de créativité de cinq ans – la courte période allant de 1924 à 1929 pendant laquelle elle peignait le plus souvent Manhattan – l’ait mise sur une nouvelle voie ? Eh bien, considérez ceci comme une excuse aux organisatrices de l’exposition, Sarah Kelly Oehler et Annelise K. Madsen, qui ont rassemblé de nombreuses preuves objectives que les paysages d’O’Keeffe doivent beaucoup à ses paysages de New York.

Oehler et Madsen citent par exemple l’exposition d’O’Keeffe en 1930 à la galerie An American Place de Stieglitz, pour laquelle elle a laissé ses paysages urbains et ses paysages se côtoyer. New York, nuit (1928-1929), une peinture longue et fine dans laquelle des fenêtres éclairées illuminent un ciel d’encre, a été exposée à côté Après une promenade de retour chez Mabel (1929), dans lequel la pointe d’un rocher haut et déchiqueté s’élève contre des plans flamboyants de bleu et de rouge.

Géorgie O’Keeffe, New York, nuit1928–29. ©Georgia O’Keeffe Museum/Photo Bill Ganzel/Sheldon Museum of Art

L’exposition de l’Art Institute of Chicago réunit les deux œuvres, et les similitudes entre la tour moderniste et la formation sud-ouest sont surprenantes. Toutes deux mettent l’accent sur la verticalité, leurs sujets respectifs semblant grands, menaçants et impressionnants à parts égales. Toutes deux sont des expériences sur la lumière – la première considère comment une profusion de pièces et de voitures illuminées a remodelé le ciel de Manhattan, la seconde réfléchit à la façon dont un rocher gigantesque peut assombrir un paysage ensoleillé. New York, nuit est la plus naturaliste des deux, mais elle semble jumelée à sa contrepartie plus abstraite, qui dépeint un espace bien au-delà de la Grosse Pomme. Sans les New Yorks d’O’Keeffe, il n’y aurait pas d’O’Keeffe telle que nous la connaissons aujourd’hui.

O’Keeffe, une artiste itinérante, s’installe pour la première fois à New York en 1907, bien avant de rencontrer Stieglitz, mais sa relation avec lui l’amène à s’enraciner plus fermement dans la ville à partir de 1918. Pourtant, pendant les six années qui suivent, elle reste davantage concentrée sur l’abstraction, peignant des ondulations de couleur qui se fondent parfois pour former des lacs, des montagnes et des fleurs.

Tout a changé en 1924, l’année où elle a emménagé au Shelton, un immense hôtel de Midtown. Selon le récit d’O’Keeffe, le logement n’était pas extraordinaire – « la chambre est minuscule », écrit-elle à sa sœur Ida – mais la vue valait chaque centime dépensé. Elle pouvait s’arrêter de peindre pour contempler les taxis et les hommes d’affaires en contrebas, et trouver beaucoup de choses à admirer. Ils vivaient dans des chambres aux 11e et 28e étages avant de finir au 30e étage, où ils étaient si haut que Stieglitz disait avoir l’impression d’être « au milieu de l’océan », en référence au calme qui y régnait.

La plupart des modernistes américains étaient plus bricoleurs, travaillant dans des ateliers plus proches du sol, bien au-delà des rues les plus fréquentées de Manhattan. O’Keeffe savait que cet arrangement était un peu étrange, mais elle sentait qu’il la mettait au défi de travailler différemment, car les vues en hauteur étaient exactement ce dont « l’artiste d’aujourd’hui a besoin pour se stimuler », comme elle l’a dit un jour.

Géorgie O’Keeffe, Rue de New York avec la lune1925. ©Georgia O’Keeffe Museum/Colección Carmen Thyssen en prêt au Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

Ce stimulus a conduit O’Keeffe presque immédiatement à s’essayer à quelque chose de nouveau. Rue de New York avec la lune (1925), l’une des plus anciennes représentations de New York par O’Keeffe à l’exposition de Chicago, se démarque considérablement des autres œuvres de la même période. Les formes ondulées et sinueuses qui apparaissent dans les abstractions contemporaines d’O’Keeffe se limitent ici uniquement au ciel, où des rangées de nuages ​​menacent de cacher la lune. En contrebas, les bâtiments sont durs, tous des rectangles bruns inégalement disposés. Un lampadaire d’une luminosité aveuglante submerge la composition, projetant un halo blanc surdimensionné autour de son ampoule.

L’œuvre non figurative d’O’Keeffe de cette époque contient un sentiment d’harmonie. Rue de New York avec la luneau contraire, est déchiqueté, le genre de tableau sur lequel l’œil trébuche en essayant de l’assimiler. Ses New Yorks, semble-t-il, ont introduit une maladresse qui s’est frayé un chemin dans ses abstractions.

Avec Nuit en ville (1926), O’Keeffe a rendu Manhattan encore plus austère, le faisant apparaître comme des rangées de tours sans fenêtres qui se dressent au-dessus de nos têtes. À l’exception d’une tranche de ciel bleu profond visible entre elles, on ne voit que des noirs, des blancs et des gris. Les commissaires de Chicago soutiennent que ce tableau a un lien avec deux œuvres complètement non objectives, toutes deux centrées sur des tons similaires, dans lesquelles une forme blanche semblable à un obélisque fait saillie dans le vide. Ce sont des images de pierre, menaçantes, qui sont loin d’être aussi sensuelles que ses abstractions précédentes.

Le spectacle de Chicago affirme les liens entre Nuit en ville (1926) (à droite) et deux œuvres abstraites qui lui ont succédé. Avec l’aimable autorisation de l’Art Institute of Chicago

Cette rigueur esthétique était plus qu’un choix artistique. Aujourd’hui, il y a plus de 400 gratte-ciels à New York, mais ils étaient beaucoup moins nombreux à l’époque d’O’Keeffe. Lorsqu’elle s’installa à l’hôtel Shelton, il n’y avait pas grand-chose d’autre autour d’elle de la même hauteur. (Considérez ses peintures de l’East River vue depuis l’hôtel, dans lesquelles on peut voir les cheminées de Long Island City et les collines verdoyantes bien au-delà. Bonne chance pour trouver une telle vue depuis Lexington Avenue aujourd’hui.) Ni l’Empire State Building ni le Chrysler Building n’étaient encore terminés, et la plupart des autres bâtiments autour du Shelton semblaient minuscules en comparaison. Le bâtiment qu’elle considérait alors comme son domicile était une grande interruption dans un paysage plus plat, donc son art devait capturer cette qualité.

Pour O’Keeffe, le Shelton était un objet sublime, qui inspirait à la fois crainte et vénération. Peut-être a-t-elle emprunté cette qualité à l’étrangeté de 1929 Croix Noire, Nouveau Mexique (1929), dans laquelle une croix recouvre une partie d’un coucher de soleil luxuriant et obstrue une vue dégagée sur les montagnes ovales en contrebas. La croix est ici poussée près du spectateur et rendue conflictuelle, d’une manière qui rappelle la frontalité qu’O’Keeffe accordait à ses gratte-ciel.

Géorgie O’Keeffe, Croix Noire, Nouveau Mexique1929. © L’Institut d’Art de Chicago

L’année où O’Keeffe a peint cette œuvre, tout a changé. Elle s’est installée au Nouveau-Mexique, et cet État est devenu sa résidence principale. Même si elle a continué à peindre New York, la ville n’avait plus la même apparence à ses yeux : Manhattan (1932) représente une multitude de gratte-ciels, les uns sur les autres, dans des tons de rose, de blanc et de gris, avec des fleurs fraîches qui dépassent de ces structures. Imaginez une rue de Manhattan, et le seul endroit où vous avez des chances de trouver du rose est dans le chewing-gum craché sur un trottoir. Ici, cependant, les tons roses d’O’Keeffe semblent tout à fait à leur place.

Certaines personnes s’adoucissent avec l’âge. D’autres, comme O’Keeffe, s’adoucissent avec l’espace. Mais même si l’on pouvait sortir O’Keeffe de New York, on ne pouvait pas sortir New York de O’Keeffe. En 1970, 21 ans après avoir quitté New York pour de bon, elle est revenue à sa toile de 1926 Nuit en ville et l’a repeinte. Le ciel nocturne que l’on voit entre les immeubles gargantuesques est d’un bleu plus vif ; les lueurs de lumière entre les bâtiments sont plus apparentes. O’Keeffe a ajouté quatre étoiles scintillantes. Peut-être voulait-elle indiquer que New York restait son étoile polaire, même lorsqu’elle était loin de la ville.