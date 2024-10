Les peintures les plus célèbres inspirées de l’Odyssée d’Homère

À la lecture des œuvres épiques d’Homère, ces récits palpitants de chagrin et de vengeance, le langage du poète est si vif et si aigu que des images nous viennent à l’esprit sans y prêter attention. Les mots d’Homère dépeignent des scènes si vivantes que nous sommes sans effort attirés dans son monde, visualisant le drame et la beauté d’œuvres telles que L’Odyssée ou L’Iliade. Au fil des siècles, de nombreux artistes, célèbres ou moins connus, ont tenté de donner vie à la poésie épique d’Homère sur toile.

Dans de nombreux cas, les résultats sont étonnants, notamment lorsqu’il s’agit de L’Odyssée. Les peintures qui représentent la lutte de dix ans d’Ulysse pour rentrer chez lui après la guerre de Troie ont tendance à être de couleurs vives et d’énergie ludique, tout en portant une nuance de chagrin et de nostalgie. Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des peintures les plus emblématiques qui rappellent des scènes de L’Odyssée à la vie.

Les peintures les plus célèbres qui rappellent des scènes de L’Odyssée à la vie

Ulysse et les sirènespar John William Waterhouse (1891)

John William Waterhouse était un peintre anglais particulièrement fasciné par les mythes de la Grèce antique. Il a travaillé dans le riche style préraphaélite. Dans son célèbre tableau Ulysse et les sirènesil donne vie à la scène où Ulysse affronte les enchanteresses Sirènes. Pour éviter leur chant mortel, il dit à son équipage de se boucher les oreilles avec de la cire, tandis que lui, curieux mais prudent, est attaché au mât de son navire, oreilles découvertes, pour écouter leur mélodie en toute sécurité.

La peinture de Waterhouse a adopté une approche audacieuse en décrivant les sirènes non pas comme des figures éthérées ressemblant à des sirènes, mais comme d’étranges créatures avec des têtes de femmes et des corps d’oiseaux, restant fidèles à leur description dans L’Odyssée. Ce choix rend sa peinture légèrement surréaliste. Son utilisation de tons terreux mais vibrants donne l’impression que la scène vient tout droit de la Grèce antique, créant une atmosphère qui nous transporte à ce moment de la mythologie.

Ulysse se moquant de Polyphèmepar Joseph Mallord William Turner (1829)

Comme son nom l’indique, celui de JMW Turner Ulysse se moquant de Polyphème se concentre sur cet épisode dans L’Odyssée impliquant le Cyclope Polyphème. Après avoir mis en œuvre une ruse astucieuse pour sauver lui-même et ses hommes, Ulysse a aveuglé le Cyclope avec un pieu aiguisé. La peinture de Turner représente le moment dramatique où Ulysse et son équipage s’éloignent de l’île de Polyphème. Ulysse, vêtu de rouge vif et agitant un drapeau, se tient sur son navire et se moque de Polyphème à distance, le tout sous le jeu magistral de Turner avec la lumière et la couleur.

Au fond, Polyphème apparaît comme un géant ténébreux, blessé et enragé. En ce moment même dans L’Odysséele Cyclope interpelle son père, Poséidon, cherchant à se venger d’Ulysse – ou « Personne », comme il le croit, grâce à l’astuce d’Ulysse. Turner ajoute un autre détail subtil à la scène : le mot grec ancien pour « Personne » (Οὖτις – Outis) est inscrit sur le drapeau orange flottant sur le grand mât du navire, jouant sur l’esprit et l’ironie de l’épisode.

Tirésias apparaît à Ulysse lors du sacrificepar Henry Fuseli (1780-1785)

Tirésias, le prophète aveugle, joue un rôle crucial dans de nombreux moments de la mythologie grecque, et son apparition dans L’Odyssée fonctionne de la même manière. Connu pour guider les héros et les rois lorsqu’ils ont le plus besoin de sagesse, Tirésias offre la même aide à Ulysse. Après avoir quitté l’île de Circé, Ulysse est chargé par la sorcière de se rendre à Hadès, les Enfers, pour demander conseil à Tirésias. Pour ouvrir les portes d’Hadès, Ulysse doit faire un sacrifice.

Dans le tableau de Füssli, le prophète Tirésias se présente comme une figure omnisciente, livrant sa prophétie à un Ulysse humilié, qui s’agenouille devant lui, tenant à ses pieds le sacrifice qui saigne. Au cœur de la composition se trouve Tirésias lui-même, tandis que derrière lui, sa vision prend forme à travers des figures fantomatiques et blanches qui symbolisent sa prophétie. Le style cauchemardesque caractéristique de Fuseli se fusionne ici avec des éléments du classicisme, créant un résultat troublant et étrange.

Pénélope et les prétendantspar John William Waterhouse (1912)

JW Waterhouse est revenu à L’Odyssée pour plusieurs de ses tableaux, y compris la scène où Pénélope est assiégée par des prétendants pendant la longue absence d’Ulysse. Dans cet ouvrage, Waterhouse explore le thème de la fidélitéplaçant Pénélope au centre, assise devant son métier à tisser, tissant assidûment comme si elle était entièrement seule. Vêtue d’un rouge éclatant, une couleur symbolisant le courage et la rapidité, la concentration et le calme de Pénélope contrastent avec le chaos qui l’entoure. Les prétendants, tels des nuisibles indésirables, tournent autour d’elle, lui offrant des fleurs ou jouant de la lyre, luttant pour attirer son attention.

Pourtant, Pénélope reste le centre indéniable de la peinture de Waterhouse. Même si les prétendants étaient éliminés, ne laissant qu’elle et son métier à tisser, l’œuvre d’art resterait comme un chef-d’œuvre, sa signification étant indubitable. Elle est la figure solitaire et inébranlable au milieu d’un monde de chaos et de mouvement, rayonnant d’une force tranquille. Alors qu’elle attend le retour d’Ulysse, Waterhouse l’immortalise au cœur de sa peinture comme symbole d’une dévotion sans faille.

Ulysse à la cour d’Alcinouspar Francisco Hayez (1814-1816)

Dans Ulysse à la cour d’AlcinousUlysse fatigué, après des années d’errance, est accueilli par le roi Alcinous des Phéaciens. Ulysse est debout au centre, couvrant son visage et racontant son voyage vers le roi et sa cour. Il présente une silhouette humble, vêtue de robes simples et sourdes, contrastant avec les Phéaciens qui l’entourent et écoutent attentivement son récit.

Le tableau a pour objectif principal Ulysse et crée une aura de lassitude et d’humanité autour de lui. Dans Hayez, Ulysse n’est pas avant tout un guerrier intelligent et puissant mais un homme brisé par des années d’épreuves.