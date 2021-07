Les peintures indiennes des années 1910 établissent deux records du monde pour les enchères les plus chères

Une récente vente aux enchères a établi deux records du monde pour deux artistes nés dans les années 1910 – HA Gade et Paritosh Sen – avec le prix le plus élevé jamais enregistré pour leurs œuvres aux enchères. La vente aux enchères d’AstaGuru intitulée « Collectors Choice : Modern Indian Art » a établi ces records, interprétés comme un « hommage approprié » à l’héritage des artistes.

Alors que Sen, né à Dhaka (1918-2008) était un membre fondateur du Calcutta Group, un mouvement artistique créé en 1942 qui a beaucoup fait pour introduire le modernisme dans l’art indien, Gade (1917-2001) est considéré comme l’un des pionniers de l’abstraction indépendante de l’Inde. peintres expressionnistes.

La vente a vu les peintures de HA Gade et Paritosh Sen sortir au prix le plus élevé jamais enregistré pour les œuvres des artistes respectifs. L’huile sur toile Sans titre de Gade, vers 1950, a atteint un prix record de Rs 48 80 952 (68 745 $ US), tandis que Sen’s House of Banaras, une œuvre rare de l’œuvre de l’artiste de 1958, a enregistré un prix de vente inégalé de 62 29 948 roupies (87 745 USD).

« Le record du monde établi est un hommage approprié à l’héritage de Paritosh Sen. La création particulière à l’huile sur contreplaqué, intitulée « Maison de Banaras » est une œuvre rare de la première phase de l’artiste, exécutée en 1958. Nous sommes extrêmement ravis du résultat et continuerons à présenter des œuvres aussi importantes. »

« HA Gade était un partisan extrêmement important du mouvement moderne en Inde, il était l’un des membres fondateurs du Progressive Artists’ Group. Le record établi pour sa peinture à l’huile sur toile sans titre, exécutée vers 1950, en dit long sur sa stature et son importance en tant qu’artiste. Cette œuvre a été exposée dans un certain nombre d’expositions et a même été publiée sur la couverture du catalogue de son exposition rétrospective qui a eu lieu en 2014, validant ainsi l’importance de l’œuvre », a déclaré Sunny Chandiramani, vice-président – Relations clients, AstaGuru à IANSlife.

La vente aux enchères a eu lieu la semaine dernière et a présenté 120 lots couvrant toute la gamme du modernisme indien, offrant un aperçu du talent artistique des éminents modernistes indiens en incluant des œuvres sur plusieurs médiums et à différentes étapes de la carrière des artistes.

La vente montre comment la demande d’œuvres des modernistes indiens a augmenté de manière constante et significative au fil des ans, les collectionneurs cherchant à acquérir des œuvres sur plusieurs supports et à différents prix, explique la maison de vente aux enchères.

Une œuvre de FN Souza, l’un des modernistes les plus distingués de l’Inde et membre du Progressive Artists’ Group, intitulée « Fan Dancer » (une huile sur toile de 1962), avait atteint le montant le plus élevé de la vente aux enchères à Rs 1,19 crore.

