Les peintures éthérées d’Andrew Hem reflètent un sentiment d’émerveillement sans fin — Colossal

Occupant des environnements vibrants et surnaturels, André HemLes personnages de expriment un sentiment d’émerveillement et d’ouverture sur le monde. L’artiste basé à Los Angeles (précédemment) continue ses œuvres fantastiques défiant la gravité dans lesquelles des personnages flottent à l’envers ou au milieu d’une mer de méduses.

Aujourd’hui père de deux enfants, Hem évoque souvent son héritage cambodgien et la façon dont il le partage avec ses enfants. L’artiste traduit sa fierté pour sa patrie dans chaque tableau, représentant des personnages qui se réorientent dans des situations nouvelles et oniriques. Les sujets, largement introspectifs, gravitent vers le calme et la recherche de la joie dans la simplicité et le banal.

