Les peintures d’incendies de forêt de Jessie Homer French révèlent la beauté de la destruction

Art

Tara Dalbow

Le don d’Homer French pour voir ce que les autres manquent a commencé quand elle était jeune. Élevée dans les Adirondacks dans les années 1940, elle a passé la majeure partie de son enfance à jouer seule dans les bois. Poussée par une fascination pour ce qu’elle ne pouvait pas voir sous le ruisseau à côté de sa maison, elle a attrapé son premier poisson avec ses mains à l’âge de trois ans. « J’avais l’habitude de faire des rêves magiques sur les poissons et la vie sous-marine », raconte Homer French. “J’ai toujours été attiré par les choses cachées.” Huit décennies plus tard, cette préoccupation se manifeste dans des peintures prémonitoires qui offrent un aperçu révélateur de l’invisible, une vision ravissante du monde naturel et des instructions douces pour repérer les semis qui se déploient sur les cendres.

Bombardiers furtifs, parcs éoliens, brûlages contrôlés et cimetières : voilà quelques choses que l’artiste autodidacte de 83 ans, Jessie Homer French, trouve belles. Elle a dit cela d’un ton neutre avant l’ouverture de son exposition personnelle à Divers Small Fires à Los Angeles, et est surprise d’apprendre que tout le monde ne les décrirait pas de cette façon. « Sûrement, d’autres personnes trouvent les bombardiers furtifs beaux, et le feu ? Le feu est absolument magnifique. Venant de quelqu’un d’autre, le sentiment peut paraître faux ou intentionnellement controversé, mais en regardant la peinture complexe d’Homer French représentant du Jimsonweed fleurissant entre des pinyons brûlés, ou une autre représentant un avion nacré planant au-dessus d’un champ de turbines, le spectateur comprend sa sincérité. Vous voyez ce qu’elle voit : un monde tour à tour ravagé et renouvelé par la capacité de dévastation et de renaissance de l’homme.

Malgré le caractère urgent et saisissant de ses peintures, Homer French a passé les 50 dernières années à peindre dans une relative obscurité, inaperçue du monde de l’art jusqu’à tout récemment. “Elle était la seule artiste présente à Art Basel Hong Kong 2019 dont personne n’avait jamais entendu parler”, a expliqué Esther Kim Varet, fondatrice de Divers Small Fires, qui a été en grande partie responsable de la présentation du travail d’Homer French au public. “Le comité de la foire a décidé qu’elle était la seule véritable découverte de toute la section Découverte.” Depuis lors, son travail s’est répandu à travers le monde, tout comme les incendies de forêt qu’elle peint : elle a présenté une exposition personnelle à la galerie MASSIMODECARLO de Milan, deux de ses peintures ont été reproduites sur des panneaux publicitaires au-dessus de la High Line à New York et travaille à la fois à Venise Biennale en 2022 et exposition « Made in LA » du Hammer Museum en 2023.

Dans « Normal Landscapes », visible jusqu’au 17 février, les peintures narratives anti-perspectivales et faussement naïfs d’Homer French révèlent la nature cyclique de la vie. Jour du Souvenir (2021), par exemple, représente des personnes en deuil marchant entre des pierres tombales et des croix lumineuses ornées de bougies vacillantes dans un cimetière entouré d’imposants conifères. En dessous, le sous-sol est représenté en coupe transversale, révélant des hommes, des femmes et des enfants soigneusement habillés qui reposent dans leurs tombes. Dans Ruisseau inférieur Rush (1994), une rivière tumultueuse regorgeant de truites scintillantes traverse les restes d’une forêt calcinée où des herbes broussailleuses poussent sous des branches noircies. Bien que le feu soit absent de cette composition, il fait une magnifique apparition dans le mur de cinq pieds de large. Brûlage boréal (2022), où de féroces flammes orange, jaune et rouge consument une rangée de conifères sous un ciel menaçant et taché de fumée.​​

Compte tenu de l’attention portée aux textiles dans les deux enquêtes, il est peut-être surprenant que l’une des tapisseries idylliques d’Homer French, appelées de manière ludique « mapestries », n’ait pas été choisie pour être incluse dans l’une ou l’autre. Fabriquées à partir de tissu, de fil, de peinture et d’encre, ces œuvres présentent des diagrammes topographiques colorés et cousus à la main de lignes de faille ainsi que des points de repère familiers et des symboles régionaux. La mer mourante (2021), inclus dans l’exposition actuelle à Divers petits incendies, représente une ligne cramoisie de la faille de San Andreas traversant une étendue de pêche marbrée disséquée par des lignes interétatiques noires sinueuses. Des morceaux de tissu avec des palmiers finement peints, des yuccas, des chaînes de montagnes et des tilapias peuplent le paysage fac-similé du haut désert.

“Les gens recherchent la sincérité, et comme c’est si difficile à trouver maintenant, quand on la trouve, on veut conserver l’expérience”, a déclaré Kim Varet à propos de la récente montée en popularité de l’artiste. « Il est difficile d’exprimer exactement ce qui vous fait aimer son travail, mais vous le ressentez lorsque vous le voyez. Tout le monde le fait.” Lorsqu’on appuie sur pour nommer il, cette qualité insaisissable qui rend les peintures si convaincantes, Kim Varet souligne un manque de prétention, un sérieux direct et une « honnêteté existentielle qui résonne avec ce que nous sommes et qui nous sommes en ce moment ». En effet, les deux biennales dans lesquelles Homer French a été inclus montrent une tendance similaire vers l’authenticité.

L’artiste elle-même vit juste à l’ouest de la zone représentée, dans une communauté montagneuse isolée entourée de genévriers, d’armoises, de coyotes et de lapins, riche de vues vertigineuses. Née et élevée à New York, Homer French vit sur la côte Ouest depuis cinq décennies : d’abord à Los Angeles, où elle a rencontré son défunt mari, agent artistique et producteur de films Robin French ; puis l’île de Vancouver, Canada ; puis l’ouest de l’Oregon et La Quinta, en Californie ; et maintenant, dans les montagnes de Santa Rosa au-dessus de Palm Desert, dans une maison avec des vues panoramiques comme celle rendue dans Crête de Pinyon (2023). «Robin trouvait toujours des endroits magiques où vivre», a-t-elle déclaré. «Des lieux magiques à peindre.»

En parcourant l’exposition, Homer French a souligné d’autres peintures de lieux où elle a vécu et quelques-uns qu’elle n’a pas ou « n’a pas encore » : Ojai, Californie ; Tchernobyl, Ukraine ; La Mer du Nord. « Le lieu est très important pour moi, le lieu et le récit. Tout est narratif », a-t-elle déclaré. Malgré leurs formes caricaturales, leurs couleurs aplaties et leur charme bucolique, ses peintures transcendent les explications faciles. Ils sont sincères et mystérieux, festifs et accablants, pleins d’espoir et de chagrin désespéré, un peu comme l’expérience d’être en vie en ces temps incertains.