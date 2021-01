Les peintures de Sir Winston Churchill ont fortement pris de la valeur après La Couronne, qui a offert un aperçu de la vie du premier ministre en temps de guerre.

Le drame populaire de Netflix a donné un portrait généreux de Churchill, joué par John Lithgow, 69 ans, comme un guide majeur pour la jeune reine Elizabeth, lui rappelant ses devoirs avant de quitter Downing Street à l’âge de 80 ans en raison de problèmes de santé.

Et dans une conséquence stupéfiante, on pense que la performance accomplie de Lithgow a stimulé les ventes des œuvres d’art de Churchill – 500 peintures ou plus, pour la plupart offertes à des amis à sa retraite, qui se vendent maintenant pour six ou sept chiffres.

L’expert de Sotheby’s, Simon Hucker, a déclaré au Telegraph: « Ce que fait la Couronne, c’est donner vie à ces personnages de l’histoire politique britannique – et les rendre très humains.

Sur une période de 50 ans, Churchill a produit 500 œuvres d’art, souvent lors de vacances dans des endroits exotiques et le faisait comme un moyen de se détendre. Ici, il peint une vue de la rivière Sorgue, Aix-En-Provence, France, en 1948

« John Lithgow a dépeint Churchill comme ce vieil homme chaleureux et génial, guidant la jeune reine du mieux qu’il peut, tandis que sa propre santé s’estompe et c’est peut-être ce côté de Churchill que les gens voient dans ses peintures. »

Dans l’émission, la reine Elizabeth II, interprétée par Olivia Colman, rend visite à son premier Premier ministre, Sir Winston Churchill, sur son lit de mort à la suite d’un accident vasculaire cérébral et l’embrasse en disant: « Que Dieu vous bénisse, Winston ».

Cette représentation émotionnelle, qui a fourni au spectateur un aperçu attachant de la relation entre le monarque et le premier ministre, a été jugée inexacte sur le plan factuel.

En réalité, le Churchill n’a eu un accident vasculaire cérébral que l’année suivante – 1965 – après quoi il n’a plus parlé ni bougé, l’historien royal Hugo Vickers affirmant que la reine ne l’aurait jamais embrassé.

Churchill est connu pour être le chef qui a gagné la guerre pour la Grande-Bretagne, mais quelques semaines après la reddition de l’Allemagne, il a été contraint de démissionner de son poste de Premier ministre lorsque des députés d’autres partis ont quitté la coalition en temps de guerre.

Le drame populaire de Netflix a donné un portrait généreux de Churchill, joué par John Lithgow, 69 ans, (photo) comme un guide majeur pour la jeune reine Elizabeth

La pièce de valeur la plus élevée vendue à ce jour, l’étang aux poissons rouges à Chartwell, a coûté 1,8 million de livres sterling en 2017

Plus tard, il est devenu chef de l’opposition et a joué un rôle important dans la politique mondiale, cependant, il a passé beaucoup de temps à voyager et a souvent peint les scènes, les offrant comme cadeaux à des amis et des politiciens.

Sur une période de 50 ans, il a produit 500 œuvres d’art et la pièce de valeur la plus élevée vendue jusqu’à présent s’est élevée à 1,8 million de livres sterling en 2017.

Il est surtout acclamé pour ses paysages impressionnistes, qu’il peint souvent pendant ses vacances dans des lieux exotiques pour se détendre.

Il est connu pour avoir étudié et été influencé par des peintres tels que Paul Cézanne, Claude Monet et John Singer Sargent.

Cette peinture, montrant la tour de la mosquée Katoubia à Marrakech a été donnée au président américain Harry Truman, a été mise en vente pour 3 millions de dollars (2,29 millions de livres sterling) en 2011

Un employé du musée pose par la peinture de l’ancien Premier ministre britannique Winston Churchill intitulé « Murs à Marrakech »

Salon bleu à Trent Park à Londres, peinture de Sir Winston Churchill (1874-1965), huile sur carton

La valeur de l’œuvre d’art de Churchill a été démontrée lors d’une vente aux enchères de 15 pièces originales appartenant à sa défunte fille en 2014.

Sa pièce la plus célèbre, « The Goldfish Pool at Chartwell », a été vendue 1,8 million de livres sterling en 2017, tandis que « Tapestries at Blenheim » s’est vendue 1 million de livres sterling.

Une peinture à l’huile de son whisky préféré s’est vendue 983000 £ en 2020, cinq fois l’estimation.

Un autre tableau, montrant la tour de la mosquée Katoubia à Marrakech a été donné au président américain Harry Truman, a été mis en vente en Amérique pour 3 millions de dollars (2,29 millions de livres sterling) en 2011. Cependant, une vente n’a jamais été confirmée.

Le dernier tableau connu Churchill, The Goldfish Pool at Chartwell, huile sur toile, vers 1962

Auparavant, diverses œuvres se sont vendues plus de 100 000 £, surprenant souvent les commissaires-priseurs en dépassant largement leurs estimations.

En 1997, ce tableau de Churchill, Mimizan, a été vendu 150000 £, établissant un nouveau record pour son travail après un autre, Jug With Bottles, vendu 126000 £ à New York plus tôt cette année-là.

La vue de Tinherir, également peinte au Maroc, a été donnée au général américain George Marshall comme symbole de la solidarité anglo-américaine en 1953. Elle a été vendue 612 800 £ en 2006.