Les peintures de Paula Rego remplacent les portraits historiques au 10 Downing

Deux tableaux de la peintre portugaise Paula Rego ont remplacé les portraits de la reine Elizabeth I et de Sir Walter Raleigh au 10 Downing Street, la résidence du Premier ministre britannique, le Télégraphe rapports.

Les deux tableaux appartiennent à la fresque murale de Rego Le jardin de Crivelli (1990-1991), et sont désormais exposés dans une salle dédiée aux rencontres entre le Premier ministre et les dirigeants du monde. Le portrait du monarque Tudor fondateur a été peint vers 1592 par l’artiste flamand Marcus Gheeraerts le Jeune et est connu sous le nom de Portrait de Ditchley, car il a été peint d’après une version plus grande qui se trouvait autrefois dans la collection de la Ditchley House dans l’Oxfordshire.

Le portrait de Raleigh, l’un des explorateurs les plus célèbres de l’Angleterre élisabéthaine, qui fut finalement mis à mort par le successeur de la reine, est l’œuvre d’un artiste anonyme. Les œuvres ont été déplacées avec les portraits des anciens Premiers ministres britanniques William Ewart Gladstone et Margaret Thatcher.

La redécoration a suscité quelques critiques en Angleterre. Robert Jenrick, ancien ministre britannique de l’Immigration et candidat à la direction du Parti conservateur, a déclaré au Télégraphe: « Décapage [Elizabeth I’s] Ce portrait de Downing Street, aux côtés de celui de Walter Raleigh, semble trahir une étrange aversion pour notre histoire de la part de ce gouvernement travailliste.» Dans un communiqué, Downing Street a affirmé que la nouvelle exposition était « planifiée depuis longtemps, bien avant les élections, et programmée pour marquer les 125 ans de la collection d’art gouvernementale ».

Rego, décédée en 2022 à 87 ans, s’est attaquée aux tabous entourant la féminité. Elle a souligné la complexité des relations humaines, en particulier la manière dont le pouvoir politique est utilisé pour limiter les libertés reproductives. Sa série la plus célèbre, « Abortion » (1998-99), dépeint les conséquences d’avortements illégaux et a été inspiré par un référendum échoué de peu pour légaliser l’avortement dans le Portugal natal de Rego. Dans une victoire rare et démonstrative pour l’art, la série est reconnue pour avoir contribué à influencer l’opinion publique en faveur de la légalisation de l’avortement lors du deuxième référendum de 2009.

Rego Le jardin de Crivelliinspiré d’un tableau de Carlo Crivelli, est une fresque monumentale mettant en vedette des célèbres figures féminines. Ses sujets sont basés sur des images d’employés de la National Gallery, située à Trafalgar Square à Londres. Rego a réalisé la peinture murale lors de sa résidence d’artiste associée à la National Gallery de 1990 à 1992, lorsqu’elle a été chargée de réaliser de nouvelles pièces pour une exposition au musée.

Priyesh Mistry, conservateur adjoint des projets modernes et contemporains à la National Gallery, a déclaré à l’époque dans un communiqué : « La peinture radicale de Paula Rego a toujours donné aux femmes une voix contre la répression dans une société et un monde de l’art dominés par les hommes. Son travail reste aussi vital aujourd’hui qu’il l’était il y a plus de 30 ans lorsqu’elle peignait pour la première fois Le jardin de Crivelli et continue de servir d’inspiration aux nouvelles générations d’artistes et d’écrivains. Cette exposition sera notre occasion à la National Gallery de célébrer son héritage et son influence.