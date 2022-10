Les peintures de Maud Lewis rapportent beaucoup d’argent aux enchères – et les faussaires essaient d’encaisser

Lorsque le propriétaire d’une galerie d’Halifax, Ian Muncaster, a récemment évalué une peinture attribuée à la célèbre artiste folklorique néo-écossaise Maud Lewis, ce n’est pas la peinture elle-même qui a soulevé un signal d’alarme.

“On pouvait dire que les salissures dessus, que quelqu’un s’était rasé le doigt avec un crayon puis frotté [it] », a déclaré Muncaster, propriétaire de la Zwicker’s Art Gallery.

“La vieille saleté ne ressemble pas à ça”, a-t-il dit Le courant.

Lewis, décédée en 1970, a bénéficié d’une certaine reconnaissance dans ses dernières années. Mais ses peintures aux couleurs vives ont acquis une plus grande reconnaissance internationale plus récemment, avec l’éminente Whitechapel Gallery de Londres. présentant son travail aux côtés de Picasso et Andy Warhol au printemps dernier.

Au fur et à mesure que cette notoriété a augmenté, les prix que son œuvre atteint aux enchères ont augmenté : une peinture trouvé dans une friperie vendu 45 000 $ en mai 2017, un mois après la sortie canadienne d’un film sur la vie de l’artiste.

Un autre morceau – une fois échangé contre un sandwich au fromage grillé – devait rapporter 35 000 $ aux enchères plus tôt cette année, mais vendu 10 fois ce montant à 350 000 $ .

Mais à mesure que les étiquettes de prix ont augmenté, il en va de même pour les contrefaçons.

Lewis a peint des animaux et des personnes dans des scènes rurales avec des couleurs vives et des formes simples et en blocs. Certains experts en art ont dit Le courant que son premier faussaire aurait été son mari, Everett, qui aurait peint des faux et les aurait vendus sous son nom après sa mort. (Seize ans après avoir payé 5 000 $ pour un tableau de Maud Lewis, un couple de Halifax a été dévasté l’année dernière pour apprendre qu’il s’agissait probablement d’un faux .)

Alan Deacon, un enseignant à la retraite qui vit à Wolfville, a acheté son premier tableau de Lewis à l’artiste elle-même il y a des années. Il a passé plus de 50 ans à collectionner et à étudier ses peintures et est maintenant considéré comme un expert du travail de l’artiste. Il insiste sur le fait que son style simple n’est pas aussi facile à copier que les gens pourraient le penser – mais il était discret sur la façon dont il repère les signes révélateurs d’un faux.

“Je ne veux pas trop m’étendre là-dessus. Sinon, je donne juste aux faussaires exactement ce qu’ils veulent, alors je préfère ne pas le dire.”

Chez Zwicker, Muncaster a déclaré qu’environ un tiers des prétendues peintures de Lewis qu’il voit sont des faux. Dans ce cas récent, il a contacté le propriétaire, a expliqué ses préoccupations et s’est arrangé pour le renvoyer.

“Quelqu’un avait payé 7 500 $ pour celui-ci et ils pensaient que c’était une véritable aubaine”, a-t-il déclaré.

“Je ne prétends pas être un expert, mais, vous savez, j’ai un peu plus d’expérience que la personne à côté [and] Je ne toucherais pas la chose avec un bargepole.”

Ian Muncaster, propriétaire de la Zwicker’s Art Gallery à Halifax, à gauche, regarde des peintures de Maud Lewis avec Chad Brown, qui achète et vend son travail. (Mary-Catherine McIntosh/CBC)

L’expert de Lewis, Alan Deacon, peut distinguer les peintures authentiques des contrefaçons, mais reste muet sur les signes révélateurs. (Mary-Catherine McIntosh/CBC)

Questions sur les peintures dans le bureau du premier ministre

Tout en parlant à des experts sur le contexte de cette histoire, Le courant a appris qu’il y avait même des questions au sujet de deux peintures de Maud Lewis accrochées dans le bureau du premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston.

Les tableaux, intitulés Bateau et Traîneau, sont prêtés au bureau dans le cadre du Nova Scotia Art Bank Program, une initiative dirigée par Arts Nova Scotia, un organisme du gouvernement provincial. Ils ont été achetés par les autorités provinciales en 1982.

Le courant a alerté Arts Nova Scotia de ses inquiétudes au sujet des peintures et a demandé à faire venir un expert pour les voir en personne. (Lorsqu’on leur montre des photographies, des experts qui Le courant a parlé en arrière-plan a déclaré qu’au moins l’un d’entre eux était très suspect.)

Arts Nova Scotia a déclaré que les peintures seraient authentifiées par l’organisation cet automne, mais a refusé Le Courant demande à être impliqué.

Sled, ci-dessus, et Boat, ci-dessous, sont répertoriés par Arts Nova Scotia comme ayant été peints par Maud Lewis vers 1969. Ils sont prêtés au bureau du premier ministre, mais des questions ont été soulevées quant à savoir si Lewis les a vraiment peints. (Soumis par Arts Nouvelle-Écosse)

Lewis est née en 1903. Après avoir épousé Everett en 1938, ils vivaient dans une petite maison d’une pièce à l’extérieur de Digby, en Nouvelle-Écosse. en utilisant les restes de peinture de maison et de bateau. Elle a vendu ses peintures pour seulement quelques dollars sur le bord de la route près de sa maison, dont elle a recouvert chaque surface de fleurs, d’oiseaux et de papillons aux couleurs vives.

Fred Trask connaissait Maud et Everett Lewis. L’artiste folklorique néo-écossais vit à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, et est respecté à part entière, mais son nom revient sans cesse dans les conversations avec des experts au sujet des contrefaçons des peintures de Lewis, des allégations de contrefaçon qu’il nie.

“Je ne suis pas le truqueur de Maud Lewis”, a-t-il déclaré Le courant.

“Il y aura des gens qui diront que j’en ai. Peut-être que c’est celui que j’ai acheté qui était déjà faux, que j’ai vendu. J’admets que j’en ai peut-être rencontré un qui était déjà faux”, a-t-il déclaré.

Trask a déclaré avoir entendu parler d’autres faussaires opérant au fil des ans, y compris le mari de Maud, Everett, avant sa mort en 1979, et la pratique aurait pu être répandue.

“Je pense que les artistes réalistes simulaient aussi Maud, mais ils en feraient probablement un, obtiendraient un gros prix et s’arrêteraient. Il est donc difficile de comprendre qui a fait quoi, où et quand”, a-t-il déclaré.

L’artiste folklorique néo-écossais Fred Trask nie les allégations selon lesquelles il aurait falsifié des peintures de Lewis. (Mary-Catherine McIntosh/CBC)

L’homme d’affaires néo-écossais John Risley possède environ 300 œuvres de Lewis. (Mary-Catherine McIntosh/CBC)

John Risley, qui dirigeait auparavant Clearwater Seafoods, possède l’une des plus grandes collections privées au monde de peintures de Lewis et prête régulièrement certaines de ses 300 œuvres pour une exposition publique.

Ses peintures sont accrochées le long de l’escalier de sa maison d’Halifax — il les voit donc à la première heure du matin et à la dernière heure du soir — et il a dit Le courant il apprécie leur exubérance et leurs détails colorés, comme des fleurs fruitières sur des arbres qui ne devraient pas en avoir.

“Elle n’a pas laissé le réalisme se mettre en travers de son chemin, n’est-ce pas ? C’était toujours une question d’imagination, de couleur et [trying] pour donner vie à la peinture et la faire danser dans votre esprit », a-t-il déclaré.

Sa collection comprend des cartes de Noël dessinées à la plume et à l’encre, vendues à l’origine par Lewis pour 10 cents, et qui rapportent maintenant des milliers de dollars.

Cette augmentation de prix a attiré de nouveaux acheteurs dans le monde de l’art, dont Chad Brown à Halifax, qui a économisé et investi 14 000 $ dans une peinture de Lewis représentant des bœufs et des tulipes il y a quelques années.

Il a dit Le courant qu’à l’époque, il pensait que c’était une énorme somme d’argent, mais a ensuite décidé “juste pour rire, je vais juste le poster et voir ce que je pourrais en tirer”.

“Le lendemain, vendu”, a-t-il déclaré.

“Je me suis dit : ‘Eh bien, bon sang, il y a une plus grande demande que je ne le pensais’, et à partir de là, ça a fait boule de neige, l’un après l’autre.”

REGARDER | Un profil de 1965 de Maud Lewis au travail dans sa maison en Nouvelle-Écosse :

Un profil de 1965 de l’artiste folk Maud Lewis au travail dans sa maison en Nouvelle-Écosse La série de biographies Telescope de CBC se penche sur l’artiste folk Maud Lewis et son mari Everett. Date de diffusion : 25 novembre 1965.

Brown se souvient que la première vente a fait environ 10 000 $ de profit. Il avait l’habitude de gérer une taverne, mais au cours des trois dernières années, il a gagné sa vie en achetant et en vendant des peintures de Lewis, en renversant environ 55 jusqu’à présent.

Il a dit qu’il était très prudent vis-à-vis des contrefaçons, s’appuyant sur l’authentification d’experts et même voyageant à l’étranger pour voir les peintures de près avant de finaliser un achat. Il demande toujours où un vendeur a obtenu une peinture, et de vagues histoires déclenchent des drapeaux rouges.

Mais Brown aimait tellement ce tout premier tableau de Lewis qu’il avait du mal à s’en débarrasser. Rempli de regrets, il a contacté l’acheteur et s’est arrangé pour l’échanger contre un autre Lewis.

“J’ai eu tellement de regrets parce que c’était mon premier, et il était magnifique. Et qu’ai-je fait quand je l’ai eu ? Je l’ai revendu”, a-t-il déclaré.

“Le marché est si chaud, j’ai dit:” Je ne peux pas justifier de garder autant d’argent sur un mur “”, a-t-il déclaré.