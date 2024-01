Les peintures de Hunter Biden se sont vendues pour un total de 1,5 million de dollars

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

Georges Bergès, propriétaire d’une galerie d’art qui a fait une vingtaine de dons à Donald Trump en 2020, a signé un accord peu après l’élection de cette année-là pour assumer une tâche inhabituelle: représenter Hunter Biden, le fils du président élu Joe Biden, qui poursuivait une carrière naissante d’artiste. L’accord a donné lieu à une série d’arrangements qui ont suscité l’inquiétude des experts en éthique et qui font désormais l’objet d’un examen minutieux de la part des Républicains de la Chambre. Une transcription de l’entretien à huis clos d’un panel de la Chambre avec Bergès, publiée cette semaine, fournit l’image la plus complète à ce jour des œuvres d’Hunter Biden, y compris quand ses peintures ont été vendues et pour combien.

Au total, 10 acheteurs d’œuvres d’art ont déboursé un total de 1,5 million de dollars. Selon leur accord, le galeriste a reçu 40 pour cent des ventes tandis que Biden en a pris 60 pour cent.

Trois des acheteurs ont été identifiés ; sept restent anonymes. La plus grande part du travail – 11 tableaux, pour un total de 875 000 $ – est revenue à Kevin Morris, qui est devenu l’un des amis les plus proches de Biden tout en agissant également en tant qu’avocat et bienfaiteur financier.

“J’aime vraiment l’art de Hunter”, a déclaré Morris, dans une transcription distincte publiée mardi dans laquelle le comité lui a posé des questions à plusieurs reprises sur les prêts d’environ 5 millions de dollars qu’il a accordés à Hunter. « Et, vous savez, bien sûr, il est mis au pilori pour cela et, vous savez, toutes sortes de choses lui sont dites. L’art est, à mon avis en tant que collectionneur d’art, très bon.

La donatrice démocrate Elizabeth Naftali a acheté deux pièces de Biden, une pour 52 000 $ et une autre pour 42 000 $. Le président Biden l’a nommée en 2022 à la Commission américaine pour la préservation du patrimoine américain à l’étranger.

William Jacques, un collectionneur d’art que Bergès décrit comme un « très bon ami » et copropriétaire de sa galerie, a acheté quatre pièces pour un total de 122 500 $.

Il y a sept autres acheteurs, mais ils sont restés anonymes, selon Bergès. Il a suggéré que ces acheteurs étaient des collectionneurs et des clients de longue date.

Certains républicains et experts en éthique se demandent si l’achat des peintures de Hunter Biden pourrait être un moyen douteux pour les particuliers de s’attirer les faveurs de la Maison Blanche, étant donné que les œuvres d’art sont notoirement difficiles à évaluer et que le fils du président n’est pas un artiste établi. L’entourage de Biden nie fermement cela, affirmant que les peintures ont du mérite et qu’aucun des acheteurs ne veut rien de la Maison Blanche. Ils notent également que la plupart d’entre eux sont restés anonymes, ce qui ne leur permet pas de solliciter des faveurs en échange de leurs achats.

Bergès a conclu son accord avec Hunter Biden début décembre 2020, peu de temps après l’élection de Joe Biden à la présidence mais avant son assermentation. Jacques a acheté un tableau pour 40 000 $ ce mois-là, et l’un des acheteurs non identifiés en a également acheté un.

En février 2021, Jacques a acheté deux autres tableaux pour 25 000 $. chaque. Naftali a acheté ce mois-là un tableau intitulé « Mère et fille » pour 42 000 $.

Jacques et Naftali n’ont pas répondu aux demandes de commentaires mardi. Lorsque son nom a été révélé en tant qu’acheteur l’année dernière et qu’elle a été interrogée par les Républicains de la Chambre, l’avocat de Naftali a défendu les achats.

“Toute insinuation selon laquelle son achat d’art était inhabituel ou inapproprié est totalement infondée”, a écrit l’avocat Jason Abel dans une lettre au représentant James Comer (R-Ky.). « Pour être clair, Mme Naftali a acheté l’œuvre d’art uniquement parce qu’elle l’aimait et que les prix étaient raisonnables. »

Il a également déclaré qu’elle n’avait pas cherché à obtenir un poste au sein de la Commission pour la préservation du patrimoine américain à l’étranger, et que cela avait été fait à l’instigation non pas de la Maison Blanche, mais de la présidente de la Chambre de l’époque, Nancy Pelosi (Démocrate de Californie). « Toute tentative de lier les achats d’art de Mme Naftali à sa nomination à la Commission est également sans fondement », a écrit Abel.

Les comités judiciaire et de surveillance de la Chambre ont interviewé Bergès le 9 janvier lors d’une séance à huis clos dirigée par un avocat du comité. Les panels, qui mènent une enquête de mise en accusation du président Biden qui n’a fourni que peu de preuves publiques d’actes répréhensibles, devraient interroger Hunter Biden le 28 février après de longs allers-retours sur les termes.

Hunter Biden fait une apparition provocante

Bergès a été interrogé à plusieurs reprises au cours de son entretien sur l’implication de la Maison Blanche dans son accord avec le gouvernement. Galerie Georges Bergès comme décrit pour la première fois par le Washington Post en juillet 2021. Le Post a rapporté que les avocats de la Maison Blanche, préoccupés par d’éventuels problèmes éthiques, ont exhorté à ce que tous les acheteurs de peintures de Hunter restent confidentiels, une pratique qui a été adoptée.

Bergès a déclaré qu’il n’avait jamais parlé à personne de la Maison Blanche et a affirmé avoir été surpris de lire des rapports sur cet arrangement. À l’époque, il n’a pas répondu aux messages téléphoniques et électroniques du Post, mais une personne qui a déclaré qu’elle appelait au nom de Bergès a confirmé au Post que toutes les ventes resteraient secrètes pour Hunter Biden.

Les alliés de Biden affirment que l’attention du public et la controverse autour des ventes d’art et des expositions dans les galeries ont freiné sa capacité à vendre les peintures, les acheteurs potentiels craignant qu’un achat n’entraîne des assignations à comparaître de la part des républicains de la Chambre.

Bergès a déclaré aux comités qu’il avait choisi de représenter Biden après avoir été inspiré non seulement par son art mais aussi par l’histoire qui se cache derrière celui-ci. Tout au long de la longue interview, le galeriste a comparé à plusieurs reprises Biden, qui a souffert de toxicomanie et d’autres difficultés personnelles, à Rocky Balboa, affirmant que tous deux étaient des outsiders luttant pour la rédemption.

« C’est pourquoi nous encourageons Rocky. Rocky n’est pas censé gagner, mais il gagne », a déclaré Bergès. « Et c’est pour moi l’Amérique. Et Hunter n’est pas censé gagner. Il devrait être mort. Et il a été confronté à un carrefour dans sa vie, ce que nous faisons tous lorsque nous sommes tous aux prises avec des choses dans notre vie. Et il aurait pu choisir la voie la plus facile, c’est-à-dire continuer et mourir, ou la voie la plus difficile, c’est-à-dire changer.

À un moment donné, un intervenant a contesté cette image de Biden comme un outsider, soulignant qu’il est le fils d’un homme politique puissant, qu’il est diplômé des universités de Georgetown et de Yale et qu’il a gagné des millions en tant que consultant.

Bergès a déclaré que même si lui et Biden étaient devenus amis, il avait laissé le contrat expirer l’année dernière. “D’un point de vue commercial, cela n’a pas été la meilleure décision pour moi”, a déclaré Berges, citant des problèmes de sécurité, des menaces de mort et des hypothèses sur ses affiliations politiques.

“C’était un peu plus que ce que je pouvais mâcher, c’était évident que je voulais retrouver ma vie”, a-t-il déclaré.

Le témoignage de Bergès intervient alors que la commission accélère ses entretiens pour tenter de se concentrer sur Biden avant les élections de novembre.

Morris, qui a comparu devant le comité la semaine dernière, a déclaré avoir rencontré Hunter Biden lors d’une collecte de fonds en novembre 2019. Morris a déclaré qu’il considérait Hunter comme quelqu’un dans le besoin, sortant d’une dépendance et faisant face à une tempête médiatique.

« En gros, je l’ai trouvé comme un gars qui se faisait tabasser dans un – par un gang de gens », a-t-il déclaré. « Et, vous savez, d’où nous venons, vous ne laissez pas cela arriver. Vous entrez et vous commencez à vous balancer.

Ils ont grandi non loin l’un de l’autre et issus de milieux similaires, a déclaré Morris – « irlandais, catholiques, beaucoup d’alcool qui volent » – et ont noué une connexion rapide. Morris a accepté de représenter Biden. Il a acheté certaines de ses œuvres pour 40 000 $. Et bientôt il accepta de l’aider avec ses impôts, à payer son loyer et à régler les dettes de sa Porsche.

Morris a refusé de répondre à de nombreuses questions sur le montant exact qu’il a prêté à Biden et à quelles fins. Mais il a déclaré qu’ils disposaient d’environ cinq billets à ordre, avec intérêts, et que les conditions stipulent que Biden doit les rembourser à partir de 2025.

Interrogé sur d’autres témoignages selon lesquels il avait prêté à Biden environ 4,9 millions de dollars entre 2020 et 2022 pour couvrir le paiement des impôts et les dépenses personnelles, il a répondu que ces chiffres étaient fondamentalement corrects. Il estime qu’il ne s’agit pas d’une somme d’argent conséquente pour lui, affirmant qu’elle représente moins de 5 pour cent de son patrimoine.

“En ce qui concerne les prêts, je suis convaincu que Hunter remboursera”, a déclaré Morris. «Je n’avais pas et je n’attendais pas quoi que ce soit du père de Hunter ou de l’administration Biden en échange de mon aide à Hunter, et je n’ai pas non plus demandé quoi que ce soit au président Biden ou à son administration. Mon seul objectif était et est toujours d’aider mon ami et client.

Il a déclaré avoir rencontré le président Biden à plusieurs reprises, notamment lors du mariage de Naomi Biden, la fille de Hunter. Hunter Biden lui a également fait visiter la Maison Blanche et, vers la fin de la journée, ils ont vu le président Biden.