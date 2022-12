Les peintures de Hun Kyu Kim donnent à la tradition coréenne une tournure contemporaine époustouflante

Écrit par Oscar Holland, CNNSéoul, Corée du Sud

Plus on regarde de près les peintures de Hun Kyu Kim, plus elles deviennent inquiétantes.

À première vue, les créations de l’artiste sud-coréen combinent la gentillesse de l’anime japonais avec la narration allégorique de rouleaux bouddhistes séculaires. Les animaux anthropomorphes jouent des récits sans fin dans des mondes colorés et caricaturaux.

Mais le diable est, presque littéralement, dans les détails.

Poissons-chats assiégés, chiens armés d’épées et rongeurs en armure commettent des actes de violence, de méchanceté et de malice, leurs expressions déformées, leurs yeux injectés de sang et jaunes, leurs visages parfois en partie décomposés. À la fois amusantes et grotesques, les œuvres donnent une touche moderne aux styles de peinture historiques que Kim a passé près d’une décennie à maîtriser.

“Je veux être un pont entre le passé et le contemporain”, a-t-il déclaré à CNN à Séoul, en Corée du Sud, où il a récemment montré près d’une douzaine de nouvelles œuvres lors de la première foire d’art Frieze de la ville.

L’une des nouvelles peintures de Kim, “Too Cool for Shopping”, représente un centre commercial chaotique. Le crédit: Hun Kyu Kim/Le grand art

L’homme de 36 ans est généralement basé à East London, où il passe jusqu’à 10 heures par jour, sept jours sur sept, à travailler sur son art complexe. Mais avant de quitter son pays d’origine pour étudier au Royal College of Art du Royaume-Uni il y a sept ans, il a suivi une formation traditionnelle et hautement technique dans le programme de peinture orientale de l’Université nationale de Séoul. Le cours l’a obligé à reproduire minutieusement des chefs-d’œuvre asiatiques et des techniques de travail au pinceau des siècles passés.

“Mon maître était très strict – il ne voulait pas que j’expérimente”, se souvient Kim. “Ils voulaient vraiment que je suive leurs ordres, car c’est presque une croyance (un système) ou une structure stricte dont ils veulent que la prochaine génération hérite.”

Au cours de ses études, Kim s’est trouvé particulièrement attiré par les peintures sur soie de la dynastie Goryeo, une époque où le bouddhisme était florissant dans la péninsule coréenne. Comme les rouleaux bouddhistes dont il s’est inspiré, ses propres œuvres détaillées sont peintes en lignes fines et délicates à l’aide de riches pigments organiques. Lui aussi utilise la soie comme toile, traçant des images à partir de croquis sur papier avant de leur donner vie avec un petit pinceau.

Dans le processus, Kim transpose la forme d’art historique à nos jours, en nommant des inspirations allant du peintre hollandais de la Renaissance Hieronymus Bosch au co-fondateur du Studio Ghibli Hayao Miyazaki. (“Je faisais partie de la génération qui a été influencée par l’anime”, a déclaré Kim, faisant référence à la décision de la Corée du Sud de lever une interdiction de longue date sur l’animation japonaise à la fin des années 1990.)

Centrant son travail autour d’un thème de base, qu’il s’agisse d’un lieu ou d’un type d’animal, il imagine – puis peint – de petites histoires qui existent indépendamment tout en étant liées les unes aux autres. Mais au lieu de représenter des récits religieux comme ses anciens ancêtres, ses mondes microcosmiques sont imprégnés de satire.

“Drowning”, l’une des près d’une douzaine de peintures de Kim exposées lors de la récente foire d’art Frieze Seoul. Le crédit: Hun Kyu Kim/Le grand art

Les dernières œuvres du peintre, exposées à Frieze Seoul via la galerie parisienne High Art, suintent de coups iconoclastes contre le mercantilisme, la hiérarchie sociale et l’autorité de l’État.

Dans « Cabine d’essayage N.7 », la police des animaux traque un vestiaire occupé par des lapins sans poils, dont l’un semble avoir été écorché, sa peau suspendue à un crochet à proximité. “Too Cool for Shopping” dépeint un centre commercial sans foi ni loi avec des combats à l’épée dans un escalator et un essaim d’insectes combattus par l’artillerie lourde. “Empty Paintings of the Broken Hearted”, quant à lui, prend la forme d’une foire d’art labyrinthique (un peu comme celle dans laquelle la peinture était accrochée), avec des cloisons et des cadres servant de portails vers des mondes différents – mais tout aussi chaotiques.

Perspectives en évolution

Ces nouvelles peintures (dont les plus chères se sont vendues environ 60 000 dollars) sont peut-être les plus complexes de Kim à ce jour. Comme l’impossible escalier Penrose – l’illusion paradoxale d’un escalier toujours montant – son art joue de plus en plus avec le sens de la perspective du spectateur. Existant sur plusieurs plans à la fois, les mondes de Kim se fondent les uns dans les autres pour un effet troublant. Trois des peintures qu’il a créées pour Frieze Seoul comportent le mot “inconfortable” dans leurs titres.

Pourtant, après avoir déjà offert des commentaires sur l’actualité, le peintre affirme que ses nouvelles œuvres sont exemptes de la politique dans les pièces de son début de carrière.

“Avant, je pensais que l’art et la politique étaient la même chose, et qu’en montrant mon travail, je pouvais parler de questions politiques”, a-t-il déclaré. “Aujourd’hui, j’essaie de ne pas trop parler. Au lieu de cela, je diffuse des images dans mes peintures de manière très aléatoire et je détruis (tout sens) où se trouve le début et où se trouve la fin.

“Je ne pense pas offrir une sorte de leçon à travers mes peintures”, a-t-il ajouté. “Je veux plutôt montrer des images qui vont à l’encontre de la pensée logique.”

“Uncomfortable Artist Residency” joue avec le sens de la perspective des spectateurs. Le crédit: Hun Kyu Kim/Le grand art

La dépolitisation du travail de Kim découle, en partie, de sa consternation face aux événements récents en Corée du Sud et dans le monde, a-t-il dit, citant l’invasion de l’Ukraine par la Russie comme exemple. “Avant, je pensais que notre monde progressait dans le bon sens, mais en observant le genre de tragédies historiques, je pense que parfois ce n’est pas le cas. J’ai l’impression d’avoir tort. J’ai l’impression de construire un immense château, mais il s’est totalement effondré. , et j’essaie de le reconstruire à nouveau.”

Ses méthodes ont également changé. Ce qui était autrefois un processus de peinture méticuleusement planifié est de plus en plus improvisé, le peintre commençant parfois au milieu d’une image et travaillant vers l’extérieur.

Les résultats, cependant, ne sont pas moins complexes. Et le travail de Kim pourrait désormais être plus accessible au public en Corée du Sud, où parler de questions politiques est toujours “considéré comme une sorte de tabou”, a-t-il déclaré.

S’exprimant à la veille de sa présentation Frieze Seoul – sa première exposition d’un ensemble d’œuvres dans son pays d’origine – le peintre a exprimé son incertitude quant à la manière dont son art serait reçu par ses compatriotes.

“Il y a une légère différence entre le public britannique et le public sud-coréen, mais je pense qu’ils vont se rencontrer au même moment à la fin.”