Les violeurs notoires Joseph McCann et Reynard Sinaga ont vu leur peine de prison minimale portée de 30 à 40 ans par la Cour d’appel.

Lors d’une audience historique, le solliciteur général le Rt. Hon. Michael Ellis, QC MP, a soutenu que les peines infligées aux deux délinquants étaient indûment clémentes et qu’une ordonnance à perpétuité devrait être imposée ou que leur peine minimale devrait être augmentée.

Ils purgeront au moins 40 ans de prison avant de pouvoir être libérés.

S’exprimant après le prononcé du jugement, M. Ellis a déclaré: «Les deux délinquants ont commis certaines des agressions sexuelles les plus odieuses et les plus dépravées qui ont choqué la nation.

«Je suis reconnaissant pour les conseils que le tribunal a donnés au sujet des ordonnances à perpétuité et je suis heureux que le tribunal ait imposé une peine minimale plus longue.

«J’espère que cela apportera un peu de réconfort aux victimes de ces crimes odieux».