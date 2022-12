Les peines de prison de Todd et Julie Chrisley expliquées par un avocat – Hollywood Life

Voir la galerie





Todd Chrisley53 ans, se prépare à purger 12 ans de prison fédérale après avoir été reconnu coupable de fraude fiscale, de fraude électronique et d’évasion fiscale, tandis que son Chrisley sait mieux femme star de la réalité, Julia, 49 ans, a été condamné à seulement 7 ans derrière les barreaux. Après avoir été condamnés devant un tribunal fédéral de Géorgie le 13 novembre, les avocats des fiers parents de Lindsie33, Kyle31, Savane25, Chasse26, Grayson16 ans et fille adoptive, Chloe10, ont déclaré avoir l’intention de faire appel.

Bien que leur emplacement en prison et s’ils pourront purger des peines échelonnées soient encore inconnus, Todd et Julie devraient commencer leur peine de prison combinée de 19 ans le 15 janvier 2023, selon FoxNews5 à Atlanta, en Géorgie. Alors, que se passe-t-il s’ils font appel ? Devront-ils encore entrer en prison, ou pourront-ils rester libres jusqu’à ce que le processus d’appel soit terminé ? Pourquoi Todd a-t-il été condamné à 5 ans de plus que sa femme s’ils ont tous deux été reconnus coupables d’avoir agi ensemble dans leur stratagème de fraude fiscale de 30 millions de dollars ? HollywoodLa Vie a parlé EXCLUSIVEMENT à un avocat basé à Los Angeles Alphonse Provinziano de Provinziano & Associates qui ont répondu à toutes ces questions, et plus encore.

Lisez ci-dessous pour savoir ce qu’il avait à dire.

HollywoodLife : Pourquoi Todd et Julie ont-ils reçu des peines aussi lourdes ?

Avocat Provinziano : Les juges fédéraux prononcent généralement leurs peines sur la base des Lignes directrices fédérales sur la détermination de la peine, qui tiennent principalement compte de la gravité de la conduite criminelle et des antécédents criminels de l’accusé. Selon les directives de détermination de la peine, les Chrisley auraient pu être encore plus emprisonnés si le juge avait choisi de les condamner à l’extrémité supérieure des directives.

HollywoodLife : Pourquoi Julie a-t-elle été condamnée à 7 ans de moins que Todd ?

Avocat Provinziano : La détermination de la peine tient compte de divers facteurs, notamment de l’identité du contrevenant principal. Il semble que l’implication de Todd dans les activités financières du couple ait dû être plus profonde que celle de Julie. Non seulement la peine de Todd était plus longue, mais les recommandations de l’accusation et des avocats de l’accusé auraient fait purger à Todd une peine plus longue si elles avaient été adoptées par le juge.

HollywoodLife : Quelle était la peine maximale qu’ils auraient pu recevoir ?

Avocat Provinziano : Dans une note sur la peine, les procureurs ont déclaré que Todd pourrait purger plus de 21 ans de prison et Julie pourrait purger plus de 12 ans sur la base des directives de détermination de la peine. Bien sûr, le juge a un certain pouvoir discrétionnaire pour ordonner une peine supérieure ou inférieure (comme elle l’a finalement fait) à l’extrémité supérieure des lignes directrices en matière de détermination de la peine.

HollywoodLife : Le fait qu’ils n’aient pas pris leurs responsabilités a-t-il eu un impact sur leur peine ?

Avocat Provinziano : Il serait typique pour un juge de prendre en compte des facteurs tels que la question de savoir si un accusé a démontré sa responsabilité ou ses remords pour ses actes. S’ils ne l’ont pas fait, alors oui, cela aurait très bien pu entrer en jeu.

HollywoodLife : Vont-ils devoir purger l’intégralité de leur peine ? Si non, quel est le minimum ?

Avocat Provinziano : Ils peuvent ne pas avoir à purger la totalité de leur peine, car la loi fédérale permet une réduction de la peine d’un prisonnier pour bonne conduite. Mais sur la base de la loi fédérale actuelle et des règlements du Bureau des prisons, ils devront encore purger au moins environ 85 % de leur peine.

HollywoodLife : Pouvez-vous décrire ce qui se passera s’ils font appel ? Quelles sont les chances que cela soit renversé ?

Avocat Provinziano : La plupart des appels sont infructueux et il existe une norme relativement élevée pour gagner en appel dans une affaire pénale. Parmi les motifs d’appel potentiels figurent l’erreur juridique, l’inconduite d’un juré et l’assistance inefficace d’un avocat. Il semble que l’accusation dans cette affaire ait présenté des preuves substantielles à l’appui de la condamnation pénale, donc je dirais qu’il y a assez peu de chances que la décision soit annulée.

HollywoodLife : Devront-ils toujours aller en prison à la même date s’ils font appel ?

Avocat Provinziano : Dans certains cas, un juge fédéral pourrait autoriser un accusé à verser une caution et à rester hors de prison pendant que son appel est en instance. Généralement, le juge examinera si le défendeur est un danger ou un risque de fuite et quelles sont les chances que l’appel soit couronné de succès.

HollywoodLife : Pensez-vous qu’ils purgeront des peines échelonnées ?

Avocat Provinziano: Un tribunal est autorisé à offrir la clémence lors de la détermination de la peine et le juge, dans ce cas, peut ou non avoir pris en compte le fait que Todd et Julie ont des enfants à charge. Dans certains cas, un juge autorisera les coaccusés avec enfants à purger des peines échelonnées, de sorte qu’un parent puisse continuer à s’occuper des enfants pendant que l’autre purge sa peine.

HollywoodLife : Et s’ils ne sont pas condamnés à des peines échelonnées ?

Avocat Provinziano : Si les deux parents sont tenus de purger leurs peines simultanément, ils devront prendre des dispositions alternatives pour la garde de leurs enfants, comme la tutelle avec un membre de la famille ou un ami proche. Si aucune disposition n’est prise pour les enfants, le système de protection de l’enfance pourrait intervenir et les enfants pourraient être placés en famille d’accueil. Si les Chrisley sont forcés de purger des peines en même temps, Savannah Chrisley pourrait venir prendre la garde de ses frères et sœurs.

HollywoodLife : Dans quel type d’établissement pénitentiaire seront-ils placés ?

Procureur Provinziano : En raison de la nature non violente de leurs crimes et de leur absence d’antécédents criminels, Todd et Julie pourraient très bien se retrouver dans une prison à sécurité minimale, souvent appelée «camps». Bien que purger une peine dans une prison à sécurité minimale soit beaucoup moins sévère que dans une prison à sécurité supérieure, il s’agit toujours d’une prison et ce n’est pas une promenade de santé.

