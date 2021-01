Ben Affleck à la première de Le chemin du retour, Regal LA Live, 1er mars 2020. | Albert L. Ortega / Getty Images

À propos de cette découpe en carton grandeur nature d’Ana de Armas jetée devant la maison de Ben Affleck …

Il y a une certaine poésie à l’image: une découpe en carton grandeur nature de l’actrice Ana de Armas, portée par un homme masqué dans une poubelle devant la maison de Ben Affleck. La photo a été diffusée sur Internet quelques heures à peine après que le magazine People ait rapporté que l’ancien BenAna s’était séparé et, dans son pathétique tragicomique, elle semblait résumer en quelque sorte la façon dont beaucoup de gens sur Internet ressentent la douleur de Ben Affleck.

C’est triste quand de petites misères à petite échelle arrivent à Ben Affleck, bien sûr. Mais pour une raison quelconque, c’est aussi incroyablement drôle.

Une découpe en carton grandeur nature d’Ana de Armas de l’intérieur de la résidence de Ben Affleck a été vue jetée dans une poubelle. (18 janvier 2021) pic.twitter.com/4bxxDC97WZ – Mises à jour d’Ana de Armas (@ArmasUpdates) 19 janvier 2021

Il y a une explication réelle pour la découpe en carton d’Ana de Armas. Armas l’a elle-même exposée sur la pelouse en juin, dans une tentative apparente de troller les paparazzi. Et maintenant, après la rupture, Affleck semble ne plus vouloir une photo géante en carton de son ex-petite amie glamour, ce qui est une impulsion compréhensible. Certains détectives Internet ont même émis l’hypothèse que l’homme masqué qui se débarrasse de Cardboard de Armas est le frère d’Affleck, Casey (il y a une ressemblance surprenante autour des yeux), ce qui, pour la plupart d’entre nous, ne serait rien de plus qu’un devoir fraternel.

Mais l’image de la découpe en carton allant à la poubelle est tellement absurde, se sent tellement conçue pour devenir un mème, qu’elle s’intègre instantanément à tout un catalogue de moments de tristesse de Ben Affleck. Ces moments arrivent dans la conscience populaire, prêts à être screencaps et GIF et sous-titrés «même» et déposés dans un fil de commentaires chaque fois que vous avez besoin d’exprimer votre chagrin pour quelque chose qui correspond au sens de l’échelle du moment, comme apprendre que votre marque préférée de beurre d’arachide a été abandonné.

Il y eut le moment où Affleck laissa tomber ses Dunkin Donuts, regardant son plateau de cafés glacés et sa boîte de munchkins avec un désespoir palpable. Il y a eu tellement d’exemples d’Affleck fumant dans divers états de ressentiment et de misère. Et vous vous souvenez quand Affleck a été photographié à la plage avec un énorme tatouage au dos si embarrassant qu’il a nié pendant deux ans que c’était réel?

Bien sûr, nous ne devons pas oublier le mème le plus immortel de Sad Ben Affleck: le moment où il faisait la promotion du Batman contre Superman en 2016 et semblait entrer dans un état de fugue d’angoisse silencieuse, assis les yeux morts et sans parler à côté de sa co-star Henry Cavill alors que Cavill parlait joyeusement tout au long de l’interview. Un YouTuber entreprenant a édité la vidéo pour insister sur le tourment interne d’Affleck alors que «Sounds of Silence» de Simon & Garfunkel gonflait en arrière-plan, et le moment devenait emblématique.

On lui a demandé en 2017 s’il avait appris quelque chose de l’expérience du tournage Batman V. Superman, Affleck a répondu: «Cela m’a appris à ne pas faire d’interviews avec Henry Cavill où je ne dis rien et ils peuvent poser des morceaux de Simon et Garfunkel dessus. C’est une chose que j’ai apprise.

Ben Affleck est une personne réelle qui a vécu une douleur réelle et authentique dans sa vie. Il a lutté contre l’alcoolisme et un divorce apparemment difficile, et il est entré et sorti de la cure de désintoxication. Il a parlé ouvertement de se sentir piégé dans un cycle de douleur.

«Les personnes ayant un comportement compulsif, et j’en suis un, ont ce genre d’inconfort de base tout le temps qu’elles essaient de faire disparaître», a déclaré Affleck au New York Times en 2020. «Vous essayez de vous sentir mieux. en mangeant ou en buvant, en faisant l’amour, en jouant ou en faisant du shopping ou autre Mais cela finit par aggraver votre vie. Ensuite, vous en faites plus pour faire disparaître cet inconfort. Puis la vraie douleur commence. Cela devient un cercle vicieux que vous ne pouvez pas briser. C’est du moins ce qui m’est arrivé. Ces sentiments sont réels et tristes et il ne faut pas se moquer d’eux.

Néanmoins, les petites et mesquines misères qui frappent Ben Affleck semblent en quelque sorte porter leur propre iconographie. Divorcés du contexte et mémorisés sur Internet, ils cessent de parler du chagrin d’une personne réelle qui la traverse, et ils commencent à parler de quelque chose de drôle qui arrive à une star de cinéma riche et célèbre oscarisée, qui n’est pas devez vous sentir mal parce que pourquoi vous le feriez? Sad Ben Affleck est comme un personnage de sitcom connu pour faire des chutes: Oh, ce Ben. Ne peut-il rien faire de bien?

«L’image suggère non seulement la chute d’Affleck mais aussi la chute prochaine de l’homme», écrivait Naomi Fry dans le New Yorker d’Affleck et son tatouage au dos en 2018. «Il y a quelque chose chez ce père épuisé qui induit par réflexe la panique. Nous vivons dans un monde dirigé par Afflecks depuis si longtemps, allons-nous nous connaître même quand ils seront partis?

Comme le suggère Fry, c’est en partie le statut social d’Affleck en tant que mec blanc riche d’âge moyen qui est célèbre depuis des décennies qui donne au spectacle de sa tristesse sa force emblématique. Nous avons l’habitude de voir des hommes comme Affleck aux commandes, et nous sommes peut-être en train de voir le groupe qu’il représente commencer à perdre son emprise sur le pouvoir culturel et politique. Représenté par Sad Affleck, ce groupe semble devenir petit et maladroit: pitoyable parce qu’ils n’arrivent tout simplement pas à faire les choses correctement, mais toujours drôle parce que, après tout, ils ont tous tellement de pouvoir depuis si longtemps qu’ils le peuvent. ne leur faites pas de mal pour en perdre un peu.

Les images acquièrent également une partie de leur humour à travers la nappe huileuse de suffisance qui semble toujours accompagner Ben Affleck, peu importe avec quelle sincérité il essaie de l’essuyer. Son meilleur travail en tant qu’acteur a tendance à venir quand il se penche sur cette suffisance: en 2014 Fille disparue, où il incarne un homme accusé à tort, maudit avec un «visage punissable»; dans les années 2020 Le chemin du retour, où il incarne un ancien golden boy devenu has-been, désespéré de réparer.

Et dans la vie publique, de petites misères travaillent à la percer, rendant Affleck gentiment, malencontreusement sympathique. Comment peut-il être si suffisant alors qu’il est si pitoyable? Vous pouvez vous identifier au désespoir – mais vous pouvez aussi vous en moquer. Et notre compréhension collective d’Affleck en tant que quelqu’un de suffisant, aussi fictif que ce personnage puisse être, rend cette moquerie d’autant plus satisfaisante: maintenant, il a été abattu. Vous l’aimez davantage à cause de cela, et peut-être que vous vous sentez pour le gars, mais vous vous sentez aussi poussé à le frotter un peu.

Oh, il y va, ce Ben, laissant à nouveau tomber son Dunkin. Vivre une crise existentielle devant la caméra tout en faisant à nouveau la promotion d’un mauvais film. Jeter à nouveau une découpe en carton grandeur nature de son ex-petite amie. Cela ne pouvait arriver à personne d’autre. Womp womp.