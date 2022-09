Les pédiatres réclament un vaccin contre la grippe pour les enfants

“En tant que pédiatre et parent, je considère le vaccin contre la grippe comme essentiel pour tous les membres de la famille”, a déclaré Kristina A. Bryant, MD, dans un communiqué sur le recommandations de l’académie . « Nous ne devons pas sous-estimer la grippe, surtout lorsque d’autres virus respiratoires comme le COVID-19 circulent au sein de nos communautés. En plus de rendre votre enfant misérable et de perturber la routine de votre famille, la grippe peut aussi être grave et même mortelle chez les enfants.

L’American Academy of Pediatrics a appelé cette semaine les parents et les soignants à rechercher des vaccins contre la grippe pour leurs enfants dès qu’ils seront disponibles à l’automne. Le groupe encourage également les parents à rattraper tous les autres vaccins pour leurs enfants.

Les directives de l’American Academy of Pediatrics recommandent que les enfants âgés de 6 mois et plus soient vaccinés avec le vaccin contre la grippe chaque année. Selon l’âge et l’état de santé de l’enfant, il peut recevoir soit une injection, qui contient une version inactive du virus de la grippe, soit le vaporisateur nasal, qui contient une forme affaiblie du virus. (L’académie a plus d’informations sur le différents vaccins ici.)

Les enfants âgés de 6 à 8 mois qui se font vacciner contre la grippe pour la première fois devraient recevoir deux doses à au moins 4 semaines d’intervalle. Les femmes enceintes peuvent se faire vacciner contre la grippe à tout moment de leur grossesse. Les vaccins contre la grippe sont sans danger pour les fœtus en développement, selon l’académie.

Le groupe a souligné l’importance des vaccins contre la grippe pour les enfants à haut risque et médicalement vulnérables et a reconnu la nécessité de mettre fin aux obstacles à la vaccination pour tous, quels que soient leurs revenus ou leur couverture d’assurance. En 2020, on estime que 16,1 % des enfants aux États-Unis vivaient dans la pauvreté, contre 14,4 % en 2019, selon le Bureau du recensement des États-Unis.