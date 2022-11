Les pédiatres demandent des vaccins contre la grippe alors que les hôpitaux pour enfants sont pleins à craquer

TORONTO-

Les familles devraient s’assurer que tous les membres de leur foyer soient vaccinés contre la grippe, a exhorté vendredi un groupe de pédiatres alors qu’un triple coup de virus respiratoires continuait de frapper les hôpitaux pour enfants.

La Société canadienne de pédiatrie a déclaré que les conseils étaient encore plus urgents pour les familles avec de jeunes enfants, car la grippe se propage rapidement, ainsi que des poussées de COVID-19 et de virus respiratoire syncytial.

Les enfants de moins de cinq ans et ceux souffrant de maladies chroniques sont plus susceptibles d’avoir besoin d’être hospitalisés s’ils attrapent la grippe, a déclaré l’organisation.

Le Dr Kevin Chan, président du comité des soins aigus de la SCP, affirme que les parents et les soignants devraient se tourner vers leur médecin de famille ou leur bureau de santé publique local pour savoir où ils peuvent réserver leurs injections adaptées à leur âge.

“J’encourage les familles à se faire vacciner contre la grippe le plus rapidement possible”, a déclaré Chan.

Plus tôt cette semaine, les responsables de la santé publique ont signalé le début d’une épidémie de grippe, avec des niveaux de grippe plus élevés que les années précédentes.

Avec COVID-19 dans le mélange, les parents de petits enfants peuvent être confrontés à une décision sur les vaccins à prioriser, a reconnu Chan.

Les données fédérales montrent que 7,3% des enfants de quatre ans et moins ont reçu une dose d’un vaccin COVID-19, et seulement 2,4% des enfants de ce groupe d’âge ont terminé leur série primaire.

Alors que les adultes et les enfants âgés de cinq ans ou plus peuvent se faire vacciner contre la COVID-19 et la grippe en même temps, le Comité consultatif national de l’immunisation recommande que pour les enfants âgés de six mois à cinq ans, le vaccin contre la COVID-19 soit espacé de autres vaccins de deux semaines. Cette recommandation est “par excès de prudence pour suivre plus facilement les effets secondaires”, selon le site Web de Hamilton Health Sciences.

Chan a déclaré que pour ces cas, à l’heure actuelle, le vaccin contre la grippe devrait être la priorité.

“J’encouragerais en fait à recevoir le vaccin contre la grippe A un peu plus tôt que le vaccin COVID à ce stade”, a-t-il déclaré. “Parce qu’il est clair que le nombre de virus de la grippe A est extrêmement élevé en ce moment.”

Si plus d’enfants se font vacciner, a-t-il dit, cela pourrait aider à réduire le nombre d’enfants dans les hôpitaux pédiatriques à travers le pays.

“Cela ferait une grande différence dans la réduction du risque que votre enfant tombe malade”, a-t-il déclaré.

La Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a déclaré lors d’une conférence de presse vendredi que l’augmentation de la transmission virale dans le groupe d’âge pédiatrique peut être transmise aux personnes âgées et aux personnes les plus vulnérables.

“Cela pourrait bien venir ensuite, et nous devons protéger nos personnes âgées, nos établissements de soins de longue durée qui ont bien sûr traversé une période très difficile au cours des deux ou trois dernières années”, a-t-elle déclaré.

La Société canadienne de pédiatrie et le Comité consultatif national recommandent que tous les enfants de six mois et plus reçoivent un vaccin antigrippal annuel.

Tam a noté que la vaccination contre la grippe est généralement la plus élevée chez les personnes âgées et celles qui ont des problèmes de santé sous-jacents.

“Il y a donc toujours de la place pour augmenter la vaccination chez les très jeunes”, a-t-elle déclaré.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 18 novembre 2022.