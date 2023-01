Les pêcheurs sur glace invités à nettoyer soigneusement l’équipement pour éviter de propager des espèces envahissantes

Le Conseil des espèces envahissantes d’East Kootenay a un message pour les pêcheurs qui aiment la pêche sur glace : la gestion des espèces envahissantes est une affaire de quatre saisons.

“Vous pensez peut-être que c’est parce qu’il fait froid, gelé ou mort que les espèces envahissantes sont dominantes, et les impacts peuvent vous échapper à cette période de l’année, mais les espèces envahissantes peuvent se propager d’un plan d’eau à l’autre même en hiver”, a déclaré Megan MacPhee. , Responsable Education et Communication d’EKISC. «Vous pouvez ramasser des graines pendant le bushwhack jusqu’au lieu de pêche, mais il y a aussi de la boue, des débris et des plantes qui poussent encore sous la glace. Cette période de l’année, il faut faire attention aux tarières à glace. Surtout si vous pêchez dans des eaux relativement peu profondes, où les tarières peuvent en fait descendre dans la boue et creuser dans le fond du lac et arracher des plantes et des animaux envahissants.

MacPhee propose les conseils suivants.

Assurez-vous d’enlever tous les morceaux de matière végétale et les débris boueux car ils pourraient abriter les larves de la moule zébrée envahissante ou des graines de plantes envahissantes.

Vérifiez tout ce qui était au fond du lac, en suspension dans l’eau ou dans une zone de mauvaises herbes avant de vous déplacer vers une autre partie du lac ou un autre plan d’eau.

Inspectez les engins de pêche blanche (tarières à glace, équipement de pêche, motoneiges, traîneaux, etc.) pour les espèces envahissantes qui y sont attachées.

Vous pouvez en savoir plus sur les espèces envahissantes et comment les identifier sur www.ekisc.com.

Les espèces envahissantes sont des plantes, des animaux et des micro-organismes qui ont été introduits en dehors de leur distribution naturelle passée ou présente. Leur introduction peut causer de graves dommages à l’environnement, à l’économie et aux valeurs sociales. Les espèces envahissantes n’ont pas besoin de voyager loin pour être envahissantes. Certaines espèces proviennent d’écosystèmes voisins, tandis que d’autres proviennent de pays voisins et leurs impacts peuvent être alarmants et très souvent irréversibles.

Selon l’EKISC, les espèces envahissantes sont parmi les plus grandes menaces mondiales pour la survie de la faune et de la flore sauvages et sont la deuxième cause de perte de biodiversité dans le monde. Ces envahisseurs arrivent, souvent accidentellement, d’ailleurs dans le monde et, en l’absence de prédateurs naturels, tuent, évincent ou dévastent les espèces indigènes et leurs écosystèmes. D’un point de vue économique, les espèces envahissantes ont la capacité de perturber d’importantes industries de la région, notamment l’agriculture, les loisirs, la foresterie et la production d’énergie hydroélectrique, par exemple. Un certain nombre d’études universitaires au Canada et aux États-Unis ont estimé les impacts sur ces industries des espèces envahissantes à des chiffres de plusieurs milliards de dollars. Dans une région comme East Kootenay où une si grande partie de l’économie dépend des ressources naturelles, il est essentiel que tous les efforts soient faits pour empêcher la propagation des espèces envahissantes et contrôler celles qui s’établissent.