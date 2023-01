Les pêcheurs seront récompensés pour avoir sauvé un dugong piégé au Tamil Nadu

Dans un acte réconfortant, deux pêcheurs ont été vus en train de sauver un Dugong adulte, qui s’est apparemment retrouvé piégé et l’a relâché dans la mer. L’incident a eu lieu à Manthiripattinam situé dans la ville de Thanjavur au Tamil Nadu. Mardi soir, c’est l’officier administratif indien (IAS) Supriya Sahu qui a partagé des aperçus de la mission de sauvetage, louant ainsi l’acte de compassion des pêcheurs. Dans la vidéo partagée par l’officier, on aperçoit deux pêcheurs repoussant doucement le Dugong vers la mer.

Il semble qu’ils aient accidentellement piégé le mammifère très menacé dans leur filet de pêche, mais dès qu’ils ont réalisé ce qu’ils avaient attrapé, ils l’ont rapidement renvoyé à la mer. L’agent de l’IAS a apprécié leur travail et a affirmé que le gouvernement récompensera les pêcheurs pour leur acte conservateur. “Chapeau aux pêcheurs de Manthiripattinam à Thanjavur qui ont sauvé un Dugong adulte et l’ont relâché à la mer avec beaucoup de soin et de compassion. Le meilleur exemple de la communauté locale jouant un rôle clé dans la conservation. Nous récompenserons ces bons samaritains », a déclaré l’officier en partageant le clip sur Twitter. Jetez-y un œil ici :

Le clip a récolté plus de dix-huit mille vues et plus de huit cents likes sur le site de micro-blogging. Pendant ce temps, les amoureux des animaux de tout le pays ont complimenté le comportement au travail des pêcheurs. Un utilisateur a exigé que son acte soit récompensé : « C’est incroyable. De tels actes ont certainement besoin d’être reconnus ainsi que d’une récompense monétaire/matérielle pour encourager de tels actes.

Un autre a ajouté: “Je salue tous les amoureux de la vie marine, leur culture et leur excellent toilettage.”

Un autre a écrit: «Ils participent au programme de conservation dans leur propre arrière-cour est la meilleure chose à faire. Espérons qu’ils soient incités.

Pour ceux qui ne le savent pas, les dugongs sont des cousins ​​des espèces de lamantins qui partagent une apparence similaire mais partagent une caractéristique semblable à celle d’un dauphin en ce qui concerne leur queue en forme de douve, selon World Wildlife. Cependant, contrairement aux lamantins, les dugongs survivent strictement dans l’eau et n’utilisent pas les zones d’eau douce.

