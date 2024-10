Les pêcheurs sauvent les poissons d’une situation surprenante et douloureuse. « Probablement heureux d’être attrapé »

Attention : cette histoire contient une image graphique.

Un groupe de pêcheurs a sauvé un poisson d’une situation surprenante et atrocement douloureuse lors d’une récente sortie en Oklahoma.

Cody Shirk, propriétaire de Chasin’ Tail Guide Service, avait emmené des clients réguliers attraper du paddlefish sur le Grand Lake O’ the Cherokees le 5 octobre, lorsqu’ils ont rencontré ce poisson qui souffre depuis longtemps, a-t-il déclaré à McClatchy News lors d’un entretien téléphonique.

Les poissons-spatules constituent l’essentiel des activités de Shirk, dit-il, et pour cause. Le gros poisson préhistorique est convoité par les sportifs, en partie à cause de leur apparence unique et parce qu’ils sont bons à manger.

Mais c’est avant tout parce que ce sont des combattants.

« Sans aller dans l’océan, sans s’accrocher à un requin, à un marlin ou autre, c’est probablement l’un des meilleurs poissons de combat que l’on puisse trouver », a déclaré Shirk. D’après son expérience, environ neuf spatules sur dix capturés parviennent à s’échapper.

Le groupe s’est dirigé vers l’eau vers 7 heures du matin, a déclaré Shirk, et il n’a pas fallu longtemps avant qu’ils aient commencé à attraper des spatules. Un poisson en particulier a retenu leur attention, et non pour sa taille.

C’était plutôt parce qu’il y avait quelque chose d’étrange dans son apparence, comme s’il avait une grande et inhabituelle tache de naissance sur son bec.

Alors que le client de Shirk rapprochait le spatulaire et le faisait atterrir dans le bateau après 10 minutes de lutte, il est devenu clair qu’il ne s’agissait pas d’une tache de naissance.

Un hameçon et une ligne de pêche étaient étroitement enroulés autour du bec du spatulaire.

Il y avait un hameçon accroché au poisson et une ligne de pêche solide enroulée étroitement autour du bec – si serrée qu’elle déchirait la chair.

« Il venait juste de se frayer un chemin à travers son museau », a déclaré Shirk. Les blessures étaient rouge vif et fraîches vers le centre du bec, mais sombres et déformées à l’extérieur, suggérant que la ligne coupait le poisson depuis très longtemps.

À en juger par l’état des blessures, la rouille et l’usure de l’équipement, Shirk pense que le spatulaire vivait ainsi depuis au moins 6 mois, voire plus d’un an.

Au cours des années où il a offert ses services sur le lac Grand, il a déclaré qu’il n’avait jamais rencontré de spatule dans une situation aussi grave que celle-ci.

« Je pouvais à peine mettre mon couteau sous (la ligne) pour couper parce qu’il était trop serré », a déclaré Shirk.

Il a commencé par retirer l’hameçon, puis a soigneusement coupé la ligne jusqu’à ce que tout se détache.

«Je ne peux qu’imaginer à quel point cela nous a fait du bien lorsque nous lui avons coupé la parole ! Ce poisson était l’un des rares à être probablement heureux d’être capturé par nous », a écrit Shirk dans un message sur Facebook, partageant un photo du spatule.

Il s’agissait d’un spatule de « bonne taille », pesant environ 45 livres, a déclaré Shirk. Mais le groupe a décidé de le relâcher dans Grand Lake. Cela semblait juste.

«Cela avait été assez enduré», a-t-il déclaré.

Malgré les dégâts causés, le spatulaire semblait en bonne santé, a déclaré Shirk, ajoutant qu ‘ »il a décollé comme si de rien n’était ».

Grand Lake O’ the Cherokees se trouve à environ 80 miles au nord-est de Tulsa.

