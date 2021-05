Les pêcheurs français exigent que Macron COUPE LE POUVOIR à Jersey et réponde aux menaces après que la Royal Navy a écarté le blocus

Les pêcheurs français ont exigé d’Emmanuel Macron qu’il réponde aux menaces de couper le courant à Jersey après la rupture du blocus des 100 navires après l’arrivée de la Royal Navy.

Des chalutiers furieux ont fait rage alors que la dispute sur les droits de pêche se poursuivait – et ont accusé les Britanniques d’avoir échoué pour les négociations sur l’accès aux eaux autour de l’île anglo-normande.

Lisez notre blog en direct sur Jersey pour les toutes dernières mises à jour

AP

Des pêcheurs furieux ont exhorté le gouvernement français à couper le courant à Jersey[/caption]

Pennsylvanie

Un pêcheur français a bloqué l’entrée du port de Saint-Hélier[/caption]

AP

Emmanuel Macron a été invité à riposter contre Jersey[/caption]

Cyril Piraud, skipper d’un bateau normand appelé The Pearl, faisait partie de ceux qui ont mis les voiles pour Saint-Hélier, la capitale de Jersey, et ont organisé une manifestation contre les règles post-Brexit réduisant leur droit de travailler dans les eaux locales.

Le blocus est devenu laid après une série de percussions et de fusées éclairantes allumées, et la rangée reste à l’arrêt malgré une délégation française qui a rencontré des responsables de Jersey.

Et les tensions se sont intensifiées lorsque deux canonnières britanniques – le HMS Severn et le HMS Tamar – ont surgi à proximité pendant le blocus, avec deux navires de patrouille français arrivant également sur les lieux.

Des marins frustrés ont maintenant fait écho à l’appel de la ministre française Annick Girardin de couper l’électricité à Jersey, qui est alimentée par des câbles sous-marins depuis le continent français.

«Je me demande pourquoi nous sommes même allés les voir», a fâché M. Piraud.

Il a poursuivi: «Nous demandons à Annick Girardin, la ministre de la Mer, de mettre ses menaces en action.

Le gouvernement du président Macron pourrait techniquement appeler EDF, la société énergétique publique, à retirer la prise sur Jersey, qui est un territoire de la Couronne britannique.

Laurent Blondel, capitaine du Close Isle (Prequ’Ile), autre bateau de pêche français, s’est quant à lui vanté d’avoir bloqué «symboliquement» le Commodore Goodwill, un navire britannique, amarré à Saint-Hélier.

« Nous ne sommes pas d’accord avec les licences et les restrictions qui nous ont été accordées », a déclaré M. Blondel.

«Avant, on nous donnait des permis pour pêcher comme nous le voulions, sans restrictions, mais cela a changé.»

Ce que nous savons jusqu’à présent:

Une centaine de navires français descendent sur Jersey juste après 6h du matin

Boris Johnson envoie deux navires de la Royal Navy sur l’île

La marine française envoie ensuite deux navires militaires à Jersey

Retraite de bateaux français loin de Jersey après l’entrée de la marine

Ne jouez pas avec nous, prévient l’amiral de la marine

Les supermarchés de Jersey seront « VIDE dans seulement deux jours »

Un pêcheur français promet une nouvelle « bataille de Trafalgar »

M. Blondel a déclaré au média Ouest France que le différend se poursuivrait jusqu’à ce que la Grande-Bretagne recule.

Les bateaux français se sont retirés après les pourparlers, malgré l’engagement antérieur de reconstituer la bataille de Trafalgar.

Trafalgar était une célèbre bataille navale pendant les guerres napoléoniennes – qui ont fait rage de 1803 à 1815 – qui a vu la Royal Navy vaincre les forces combinées de la France et de l’Espagne.

Nous sommes prêts pour la guerre. On peut mettre Jersey à genoux si nécessaire

David Sellam

Claude La Vaullée, skipper du Cach, avait déclaré: «J’ai fait le plein du bateau – nous sommes prêts à remettre en état la bataille de Trafalgar.

Le furieux M. La Vaullée, qui pêche au large de Jersey depuis plus de 40 ans, a déclaré qu’il avait désormais le droit à «11 heures de pêche par an» dans la région.

Romain Davodet, un autre pêcheur français, a déclaré qu’on leur avait dit que la décision de Jersey était «irréversible» et qu’environ 250 navires étaient confrontés à une catastrophe, ainsi que «plus de 2 000 emplois à terre».

David Sellam, chef de l’autorité maritime mixte Normany-Bretagne, a déclaré Le local: «Nous sommes confrontés à des personnes qui ne sont pas dignes de confiance.

«Jersey a été repris par une frange extrémiste, qui veut réduire l’accès à la pêche française et profiter du Brexit.

«Nous sommes prêts pour la guerre. Nous pouvons mettre Jersey à genoux si nécessaire.

Les autorités de Jersey ont rejeté la dispute comme un malentendu et ont déclaré qu’il n’y avait pas de limite de temps pour l’octroi de plus de licences.

Le ministre des Relations extérieures, Ian Gorst, a insisté sur le fait qu’ils accorderont plus de droits aux pêcheurs français s’ils en avaient besoin, et les licences accordées vendredi étaient basées sur la preuve des activités de pêche passées.

Des pêcheurs en colère ont déclenché des fusées éclairantes alors que des dizaines de bateaux français ont commencé à fuir juste après 6 heures du matin alors que l’énorme querelle sur les droits de pêche s’intensifiait

Les habitants ont déclaré que les tensions étaient «très fortes» aujourd’hui alors que des images montraient des bateaux descendant sur la petite île – à seulement 14 miles de la côte française.

Getty

Le HMS Tamar a été déployé pour surveiller le blocus[/caption]

Cet après-midi, Boris Johnson a offert son «soutien sans équivoque à Jersey» après s’être entretenu avec les autorités de l’île alors que la ligne de pêche s’intensifiait.

Avertissement «tout blocus serait totalement injustifié», a déclaré M. Johnson a promis que les navires de la marine «resteraient en place» après avoir été obligés de patrouiller dans les eaux de la Manche.

Les bateaux britanniques sont armés de canons de 20 mm et 30 mm, qui peuvent tirer 700 coups par minute à une portée de 1 300 mètres.

Le crachat furieux a éclaté après que l’île – qui est sous la protection de la Grande-Bretagne – ait giflé les chalutiers français avec des exigences de permis de pêche post-Brexit.

Suite au blocus d’aujourd’hui, les ministres britanniques seraient désormais en train d’élaborer des plans de «représailles» en réexaminant les liens énergétiques avec la France.

Selon le Télégraphe, La Grande-Bretagne pourrait acheter de l’électricité aux Pays-Bas à la place.

Pendant ce temps, des sources gouvernementales ont accusé les Français de sombrer plus bas que les occupants nazis de l’île pendant la Seconde Guerre mondiale.

Une source a déclaré: «Au moins, lorsque les Allemands ont envahi, ils ont gardé les lumières allumées.»

AP

Les navires français ont immobilisé le port dans des scènes horribles[/caption]

AP

Les responsables de Jersey ont fait part de leurs craintes quant à l’approvisionnement de l’île[/caption]

Le pêcheur de Jersey Josh Dearing a décrit la scène au port de Saint-Hélier jeudi matin comme «comme une invasion».

Le joueur de 28 ans a déclaré: « Il y avait quelques torches portatives et des torches fumigènes qui se sont déclenchées et apparemment quelques pétards et des trucs venant des Français. »

Il a déclaré que la flotte française était principalement composée de «gros dragues et chalutiers français» d’environ 12 mètres ou plus.

M. Dearing a ajouté: «C’était tout un spectacle. C’était impressionnant, j’ai regardé du rivage ce matin et c’était comme une mer de lumières rouges et de fusées éclairantes déjà en mer.

«C’était comme une invasion.»

Il a dit qu’il y avait eu des rumeurs au sujet d’une manifestation prévue il y a quelques jours, mais il ne savait pas s’il s’agissait de «menaces graves ou vides».

Il a ajouté: «Les Français étant les Français, ils ne plaisantent pas. Ils peuvent bloquer leurs propres ports – ils n’hésiteraient pas à venir nous le faire.

M. Dearing a déclaré qu’il était «absolument» heureux d’apprendre mercredi soir que des navires de la Royal Navy étaient déployés pour patrouiller dans les eaux autour de Jersey.

SWNS

Des fusées éclairantes ont été allumées par un pêcheur, une Royal Navy se dressait à proximité surveillant le blocus[/caption]

Les patrons des supermarchés de l’île ont averti aujourd’hui que leurs étagères seraient vides samedi à moins que la Royal Navy ne puisse empêcher les chalutiers français de bloquer le port.

Les stocks de pain, de fruits, de viande fraîche et de légumes disparaîtront si les navires de fret ne peuvent pas livrer leurs approvisionnements quotidiens essentiels, a déclaré le PDG de la Jersey Co-op, Mark Cox.

M. Cox a déclaré que l’île comptait sur les navires de la Royal Navy HMS Severn et HMS Tamar pour s’assurer que les bateaux français reculaient.

Le dernier navire de fret, le Commodore Goodwill, est arrivé à Jersey à 4h30 du matin et il y en a un autre prévu pour ce soir, mais les chefs de supermarchés craignent qu’il ne passe pas.





Murray Norton, directeur général de la Chambre de commerce de Jersey, a déclaré que les Français avaient été sévères dans leurs menaces.

M. Norton a déclaré: « Les menaces françaises sont disproportionnées étant donné que nous ne parlons que d’une poignée de licences de pêche qui sont en litige. »

Mercredi, M. Gorst s’est entretenu avec Marc Lefevre, le président de la région de La Manche, dans le nord de la France, sur «l’ensemble difficile des questions relatives aux licences de pêche».

Le No10 a déclaré que la France devrait déposer une plainte en utilisant le mécanisme de règlement des différends mis en place dans l’accord sur le Brexit de l’année dernière si elle avait un problème plutôt que de faire immédiatement des menaces.