Les pêcheurs de Terre-Neuve font face à des questions sur leurs moyens de subsistance après les dommages causés par la tempête Fiona – Kelowna Capital News

Des étapes de pêche colorées dansaient dans l’eau par Rose Blanche-Harbour Le Cou mardi sous le regard de Cliff Bateman depuis sa propriété.

Quelques jours plus tôt, les bâtiments pittoresques utilisés pour débarquer et transformer le poisson étaient debout avant que la tempête post-tropicale Fiona ne les emporte dans l’océan près de la ville du sud-ouest de Terre-Neuve.

Bateman a regardé la tempête les jeter dans l’eau.

“C’est une grande perte, je vous le dis”, a-t-il déclaré depuis l’intérieur de sa cuisine. Le pêcheur maintenant à la retraite a déclaré qu’il avait stocké une accumulation inestimable d’équipements et d’histoire à l’intérieur des structures qui ont été transmises à sa famille, certaines construites il y a plus de 100 ans.

“Vous travaillez toute votre vie pour cela, et en une heure, tout est parti.”

Le chemin de destruction de Fiona à travers le Canada atlantique a gravement endommagé l’industrie de la pêche et les communautés le long de la côte sud-ouest de Terre-Neuve n’ont pas été épargnées. Les pêcheurs et les propriétaires fonciers attendent des nouvelles d’une éventuelle aide gouvernementale et se demandent si cela suffira à combler les lacunes.

À Burnt Islands, à environ 20 minutes de route à l’ouest de Rose Blanche, Troy Hardy est descendu de son bateau mardi pour observer la scène. Les pontons de pêche près du port communautaire ont été gravement endommagés, détruisant les postes de travail des gens et renversant leur équipement à la mer.

Certaines personnes, comme Hardy, ont subi des pertes moins graves, mais sur les quelque neuf pêcheurs de la communauté, il a déclaré « qu’il est prudent de dire que chacun d’entre eux a été affecté d’une manière ou d’une autre ».

“Les moyens de subsistance de tout le monde sont grandement touchés par ce qui s’est passé, au point où vous essayez simplement de regarder autour de vous et de voir comment vous allez le faire fonctionner pour la saison à venir”, a déclaré Hardy.

En plus de l’équipement personnel, un bâtiment partagé entre les pêcheurs pour leur travail et le stockage de leurs prises a été gravement endommagé, a déclaré Hardy. Il s’attend à ce que les gens se bousculent pour récupérer et se procurer de l’équipement avant les saisons du printemps prochain.

« C’est un gros impact pour les pêcheurs, c’est sûr », a-t-il dit. “C’est très inquiétant.”

