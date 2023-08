Les pêcheurs de la N.-É. disent que la province n’en fait pas assez pour couvrir les pertes causées par les incendies de forêt

Certains pêcheurs de la Nouvelle-Écosse affirment que le soutien financier offert par la province est loin de les aider à remplacer les engins qu’ils ont perdus dans le feu de forêt du comté de Shelburne.

Kevin Doane vivait à Roseway, en Nouvelle-Écosse, lorsque l’incendie s’est déclaré à la fin mai. Il a déclaré que ses pertes comprenaient 100 casiers à homards, des cordes et des engins de pêche. Avec le coût d’un nouveau piège à environ 300 $, il a dit qu’il avait besoin d’environ 30 000 $ pour les pièges seuls.

Certains pêcheurs perdent des centaines de milliers de dollars, a-t-il dit.

« C’est une grosse perte et tout ce que nous demandons, c’est une partie de l’argent, nos impôts en retour que nous avons versés », a déclaré Doane.

Il a également dit qu’il est difficile pour les pêcheurs d’assurer leur équipement.

Kasey DeMings est un pêcheur et un pompier volontaire qui a perdu sa maison et son équipement de pêche dans l’incendie du comté de Shelburne en mai. (Shaina Luck/CBC)

Dan Fleck, directeur exécutif de la Brazil Rock Lobster Association, représente 538 pêcheurs de homard couvrant une partie de la province qui comprend Eastern Passage, la région de South Shore et Digby.

Si les engins de pêche sont entreposés à l’extérieur, dit-il, ce n’est pas assurable. Il doit être stocké à l’intérieur dans un espace sans électricité, a-t-il déclaré, et ces conditions ne sont pas favorables à la protection de l’équipement.

« Je ne connais personnellement aucun pêcheur qui possède un bâtiment suffisamment grand pour entreposer de 250 à 400 casiers à homards, ainsi que tous leurs autres engins de pêche », a déclaré Fleck.

Il a déclaré que 17 des membres de l’association avaient subi des pertes importantes à cause de l’incendie de forêt. Et parce que son association ne représente que les pêcheurs de homard, ce nombre exclut les personnes qui pêchent des espèces comme la morue, l’églefin, l’espadon et le thon.

La province « travaille avec le secteur des produits de la mer »

Dans un communiqué, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a déclaré que l’impact des incendies de forêt continue de se faire sentir sur l’industrie des fruits de mer et les communautés du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse.

« La province a travaillé avec le secteur des fruits de mer pour mieux comprendre les impacts continus sur leurs opérations et pour identifier d’autres besoins de soutien », a déclaré la porte-parole des pêches et de l’aquaculture, JoAnn Alberstat, dans un courriel.

Elle a déclaré que les entreprises de transformation et d’achat de poisson autorisées éligibles ont reçu le soutien du programme de secours aux petites entreprises contre les incendies de forêt .

Le site Web du programme indique qu’il « fournit une subvention unique de 2 500 $ pour aider les propriétaires de petites entreprises qui ont dû évacuer ou fermer pendant au moins 5 jours en raison des récents incendies dans la municipalité régionale d’Halifax et le comté de Shelburne ».

La chaleur du feu a fait fondre les engins de pêche en métal sur la propriété de DeMings. (Shaina Luck/CBC)

Alberstat a également noté que les pêcheurs qui ont perdu des revenus à cause du feu de forêt ont reçu un soutien par le biais du programme provincial aide d’urgence pour les particuliers . Les personnes souffrant d’une perte totale de revenu peuvent recevoir 550 $ par semaine pour la période touchée, selon le site Web du programme.

Le pêcheur Kasey DeMings a déclaré que le soutien était insuffisant.

« Il ne suffit pas de faire quoi que ce soit », a-t-il déclaré. « Ce n’est vraiment pas le cas. Ce ne serait même pas une goutte d’eau pour commencer à reconstruire. »

DeMings a déclaré que des gens de toute la province l’avaient contacté pour lui proposer du matériel à utiliser.

Des pompiers volontaires ont perdu des maisons et du matériel de pêche en combattant des incendies

DeMings est un pompier volontaire dont la maison de Carleton Village, en Nouvelle-Écosse, a brûlé alors qu’il combattait des incendies.

Doane a également perdu sa maison alors qu’il travaillait comme pompier volontaire.

« Vous devez sauver tout ce que vous pouvez éventuellement sauver – que ce soit le vôtre, que ce soit vos voisins, que ce soit quelqu’un sur la route, cela n’a pas vraiment d’importance », a-t-il déclaré.

Entre les incendies et les inondations, Doane a déclaré qu’il reconnaissait que de nombreux Néo-Écossais avaient besoin d’aide en ce moment.

« Notre gouvernement devrait être là pour nous aider », a-t-il déclaré.