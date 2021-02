Les pêcheurs de Cornouailles doivent mettre de côté les noms de deux de leurs prises les plus courantes et les renommer dans le but d’attirer plus de clients.

Les chefs de l’industrie locale craignent que les noms de «crabe araignée» et de «megrim» ne découragent les clients.

Dans le but de susciter davantage d’activités au Royaume-Uni à la suite du Brexit, ils cherchent maintenant à s’inspirer du changement de marque réussi de la populaire lotte, anciennement connue sous le nom de baudroie.

Selon les plans, le pêcheur de Cornouailles accrochera le nom «megrim» et le remplacera par la sole de Cornouailles. Le crabe araignée sera rebaptisé «crabe royal de Cornouailles».

Paul Trebilcock, directeur général de l’Organisation des producteurs de poisson de Cornouailles (CPPO) a déclaré au Times: « Il y a cette chose négative avec megrim – c’est une connotation « sombre ». »

D’autres poissons ont également été renommés avec succès, comme le pilchard, maintenant souvent vendu sous le nom de sardine de Cornouailles.

La légine australe au son pas si beau est maintenant connue sous le nom de bar chilien

Le slimehead a eu quelques changements de nom. Il est parfois connu sous le nom d’hoplostète orange ou perche de mer profonde

Le crabe araignée souffre apparemment non seulement à cause d’un nom potentiellement rebutant, mais aussi à cause de son apparence.

M. Trebilcock a ajouté: « Il n’a pas l’air aussi joli que le crabe brun », l’espèce la plus couramment consommée au Royaume-Uni.

Autres changements de marque de poisson qui ont contribué à attirer plus de clients Baudroie – lotte Pilchards – Sardines de Cornouailles Légine de Patagonie – Bar du Chili Slimehead – Hoplostète orange et maintenant perche de mer profonde Aiguillat commun, hussbaud et éperon – Saumon commun

En général, 95 pour cent des mégrimes et 85 pour cent du crabe araignée pêchés au large de Cornwall ont été exportés vers l’Espagne.

Mais le commerce a été perturbé cette année par les formalités administratives supplémentaires et les contrôles aux frontières exigés après le Brexit.

Les pêcheurs de Cornouailles se tournent plutôt vers les marchés locaux.

Dans l’espoir d’une refonte d’image, le CFPO, après consultation des consommateurs, acheteurs et restaurateurs.

On espère que la sole de Cornouailles deviendra aussi populaire que sa cousine plus chère, la sole de Douvres, tandis que le CFPO travaille également avec le chef James Strawbridge pour développer des recettes pour le poisson plutôt plan et pour le crabe-araignée, a déclaré le Times.

Les mouvements rappellent d’autres changements apportés aux noms des poissons pour les rendre plus attrayants.

La légine australe, par exemple, a été transformée pour devenir le bar chilien aux États-Unis et au Canada, tandis que les sardines sont connues sous le nom de sardines de Cornouailles.

Cette décision intervient après que le Conseil de Cornwall a annoncé plus tôt ce mois-ci le début d’un nouveau projet d’installation de pêche à St Ives qui aidera l’industrie de la pêche locale à lutter contre l’effondrement de la demande traditionnelle en raison de la pandémie de Covid-19.

Le projet a obtenu un financement de 50 000 £ sur le financement avancé de 500 000 £ alloué à la ville dans le cadre du Fonds des villes accélérées du gouvernement.

Le financement permettra la construction d’une nouvelle installation de pêche sur le quai de St Ives pour vendre la pêche du jour directement aux habitants et aux visiteurs de la ville.

Le projet aidera à soutenir une moyenne de 22 pêcheurs, selon le Conseil de Cornwall.

Sarah Stevens, présidente du conseil d’administration du St Ives Town Deal, a déclaré: « Ma famille a un fort patrimoine de pêche dans la ville et je suis fière d’avoir soutenu les pêcheurs dans leurs projets de vendre du poisson directement du quai et d’améliorer les installations.

«Cela leur facilitera la vie et aura un impact positif sur l’environnement.

Ce financement permet à la communauté de pêcheurs de St Ives de continuer à croître et à se développer, en s’appuyant sur la croissance que nous avons déjà vue dans le port au cours des dix dernières années.

Aux côtés de Camborne, Penzance et Truro, St Ives était l’une des 100 villes sélectionnées à travers l’Angleterre pour recevoir un financement accéléré du Fonds des villes du gouvernement.

Le conseiller Tim Dwelly, détenteur du portefeuille du Conseil de Cornwall pour la culture, l’économie et la planification, a déclaré: « Nous avons réussi à obtenir 2,5 millions de livres sterling du programme Towns Fund Accelerator pour de nouveaux projets d’immobilisations qui aideront nos communautés à relever les défis immédiats auxquels sont confrontées les villes. pendant la pandémie de Covid-19.

«Cette initiative à St Ives soutient la communauté de pêcheurs qui a fait preuve d’une grande résilience et d’une grande réflexion avant-gardiste pour protéger son industrie et concrétiser ce projet.