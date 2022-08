Les pêcheurs commerciaux et les défenseurs du saumon sauvage célèbrent de grands retours dans les eaux de la Colombie-Britannique

L’été 2022 s’annonce comme une saison exceptionnelle pour le saumon rose et le saumon rouge dans les rivières de la Colombie-Britannique, un pêcheur autochtone chevronné signalant les plus grosses prises de saumon rouge depuis des décennies.

Mitch Dudoward travaille dans l’industrie du saumon depuis plus de 40 ans et affirme que la pêche sur la rivière Skeena, dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique, n’a jamais été meilleure.

“C’est la meilleure saison dont je me souvienne de ma vie avec les chiffres que nous attrapons”, a déclaré Dudoward, qui a récemment terminé un gros trait de saumon rouge à bord de son fileyeur Irenda.

Pendant ce temps, Bob Chamberlin, président de la First Nations Wild Salmon Alliance, a déclaré que des milliers de saumons roses se trouvaient dans les rivières de la côte centrale après des années de retours minimes.

La forte progression survient deux ans après la fermeture de deux élevages de saumon de l’Atlantique à filet ouvert dans la région.

«Nous avions ciblé ces fermes», a déclaré Chamberlin, dont le groupe veut que les fermes à filet ouvert soient retirées des eaux de la Colombie-Britannique.

“Nous les avons retirés et deux ans plus tard, nous sommes passés de 200 poissons dans la rivière à plusieurs milliers à ce jour. Dans notre esprit et nos connaissances, c’est un indicateur très clair.”

Des saumons rouges en train de frayer remontent la rivière Adams dans le parc provincial Roderick Haig-Brown près de Chase, en Colombie-Britannique, le 4 octobre 2011. (La Presse canadienne)

La porte-parole de Pêches et Océans Canada (MPO), Lara Sloan, a déclaré que les observations du ministère indiquaient d’importants retours de saumon rouge dans la rivière Skeena.

“Les pêches d’essai indiquent actuellement que les retours de saumon rouge de Skeena se situent à l’extrémité supérieure des prévisions, avec une estimation en saison d’environ quatre millions de saumon rouge”, a déclaré Sloan dans un communiqué. La Colombie, Washington et l’Alaska reviennent mieux que prévu en 2022.”

Le retour moyen sur cinq ans du saumon rouge dans la Skeena est de 1,4 million et la moyenne sur 10 ans est de 1,7 million, a déclaré Sloan.

Dudoward a déclaré que la saison du saumon rouge de Skeena s’est terminée cette semaine, mais qu’elle aurait pu durer plus longtemps.

“Nous devrions pêcher jusqu’à la fin août, lorsque le saumon rouge cessera de couler”, a-t-il déclaré. “Il y en a beaucoup à prendre.”

Mais Sloan a déclaré que le MPO faisait attention aux stocks de saumon.

“Pour 2022, le ministère adopte une approche plus prudente en ce qui concerne la gestion des impacts de la pêche commerciale sur les stocks préoccupants pour la conservation, y compris les petites populations de saumon rouge sauvage, le kéta et la truite arc-en-ciel retournant dans la rivière Skeena”, a-t-elle déclaré.

Le MPO s’attend également à une importante remontée du saumon rouge dans le fleuve Fraser cet été, mais les retours de quinnat, coho et saumon kéta dans les rivières et les cours d’eau de la côte nord et centrale devraient être faibles.

« La fourchette de prévisions pour le saumon rouge du fleuve Fraser en 2022 est de 2,3 millions à 41,7 millions, avec une prévision médiane de 9,7 millions », a déclaré Sloan. « La prévision médiane signifie qu’il y a 50 % de chances que les retours soient inférieurs à ce niveau. ”

C’est bien au-dessus des 2,5 millions de retours de saumon rouge estimés en 2021, selon les données de Pêches et Océans Canada.

L’avenir de l’agriculture en filet en question

Ces rendements élevés surviennent au milieu d’un débat sur l’avenir de l’élevage du saumon en filet dans les eaux de la Colombie-Britannique.

En 2018, le gouvernement de la Colombie-Britannique, les Premières Nations et l’industrie salmonicole ont conclu une entente pour éliminer progressivement 17 fermes à filet ouvert dans l’archipel Broughton entre 2019 et 2023.

L’accord a été négocié pour établir un corridor de migration sans élevage afin d’aider à réduire les dommages causés au saumon sauvage.

En juin, la ministre fédérale des Pêches, Joyce Murray, a déclaré que le gouvernement consulterait les communautés des Premières Nations et les exploitants d’élevages de saumon dans les îles Discovery, qui se situent entre le continent et le nord-est de l’île de Vancouver, au sujet de l’avenir de l’élevage en filet dans la région.

Une décision finale sur l’avenir des fermes est attendue en janvier 2023, a précisé le ministre.

“C’est une voie de migration tellement importante pour tous les saumons du fleuve Fraser, en particulier le coho et le quinnat”, a déclaré Chamberlin. “Si nous voulons voir le retour des montaisons du Fraser, nous devons voir la suppression des obstacles.”