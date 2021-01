Un point de friction majeur au cours des mois de négociations commerciales post-Brexit a été la question de l’accès de l’UE aux eaux de pêche britanniques. En fin de compte, Londres a signé un accord qui ne restitue que 25% du quota européen aux pêcheurs britanniques. Et cela a laissé beaucoup dans le noir sur ce à quoi s’attendre en janvier.

Le village de pêcheurs de Brixham, dans le Devon, sur la côte sud de l’Angleterre est un exemple parfait d’un endroit pris au piège du débat sur la pêche.

Driver et son fils Simon viennent d’une longue lignée de pêcheurs du Devon.

Ils reçoivent une bonne récolte de bar de l’Atlantique. Mais plus de la moitié des poissons pêchés ce matin ne trouveront leur place dans l’assiette de personne.

«Si vous avez 20, 30, 40 boîtes de bar parfaitement vendables, c’est mort que vous devez rejeter. C’est ce qui détruit le cœur », déclare Dave Driver, skipper du bateau de pêche Girl Debra.

Sur le Brexit, Driver et Simon ne sont pas d’accord avec leur coéquipier de Cornouailles, Max – un reste – qui voit peu de points positifs pour la pêche après le Brexit.

«Ce qui me dérange, c’est que bon nombre des problèmes que nous voyons actuellement n’ont pas été présentés au grand public au moment du vote. Certaines des personnes qui ont voté pour le Brexit n’ont peut-être pas vu cela venir », a déclaré Max à Euronews.

La pêche est une pierre angulaire pour les habitants de Brixham dans le Devon. Dave – aujourd’hui âgé de 60 ans – a vu ce secteur se réduire – employant la moitié du nombre de personnes qu’il occupait en 1978.

Il blâme l’adhésion à l’UE pour ce déclin:

«Ils ont la part du lion de nos eaux. Avoir 75 pour cent? Mon quota de morue ce mois-ci est de 30 kilos – c’est une boîte. Le quota français est probablement d’une tonne par mois. Nous devons rejeter le poisson – nous préférerions apporter ce poisson et même le donner à des œuvres caritatives. Mais nous ne sommes pas autorisés à le faire. «

Les flottes basées dans l’UE capturent jusqu’à huit fois plus de poissons dans les eaux britanniques que les pêcheurs britanniques dans les eaux de l’UE, selon les données du gouvernement britannique. C’est pourquoi le Brexit avait du sens pour tant de villes balnéaires britanniques.

Mais pour la pêche britannique, il y a un hic…

Soixante-dix pour cent de tout ce qui est pêché et vendu au marché aux poissons de Brixham est acheté par des Européens.

«Nous sommes enthousiastes à ce sujet», déclare le poissonnier James Walsh. «Avoir la liberté de parcourir nos propres eaux. Et de ne pas être menacé par les monarques de l’UE là-bas et les bureaucrates. Nous essayons de récupérer ce qui est à nous. »

L’accord qui a été conclu signifie que la valeur du poisson capturé par l’UE dans les eaux britanniques sera réduite d’un quart.

La réduction sera échelonnée sur une période de transition de cinq ans et demi. Après cela, le Royaume-Uni contrôlera pleinement l’accès à ses eaux et pourrait procéder à des coupes plus profondes s’il décide d’exclure les bateaux de pêche de l’UE.

Drew Mcleod est un skipper inquiet, conscient que ses partenaires commerciaux européens pourraient être aliénés par le nouvel arrangement et peut-être moins enclin à vouloir acheter du poisson britannique:

«Je pense qu’il y aura pas mal de perturbations, personne n’a vraiment prévu à quel point il serait difficile de conclure un accord avec le reste de l’Europe.

Bien que beaucoup à Brixham soient fermement favorables à la sortie de l’UE, il n’y aura pas de célébrations du Brexit le soir du Nouvel An.

Regardez le rapport complet en cliquant sur le lecteur multimédia ci-dessus.