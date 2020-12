Les dernières semaines ont été occupées depuis les pêcheurs barbus, un organisme de bienfaisance pour la santé mentale en Angleterre. Alors que le pays sort tout juste d’un deuxième verrouillage, le groupe a constaté une augmentation mesurable des appels à l’aide et un besoin croissant de ses services de crise alors que la communauté est aux prises avec les retombées de la pandémie de coronavirus.

«Le temps froid et humide, les longues nuits, cela affecte beaucoup de gens», a déclaré Mick Leyland, un fondateur. «Et être verrouillé aussi, c’est encore pire.» Au cours d’une seule semaine récente, ils ont répondu à un certain nombre d’appels de crise, dont certains émanaient de personnes menaçant de se suicider.

Avec la pandémie dévastatrice de la Grande-Bretagne et deux verrouillages nationaux laissant de nombreuses personnes isolées, les experts affirment que la santé mentale et le bien-être des personnes dans tout le pays sont de plus en plus préoccupants. La recherche a montré une augmentation des rapports sur la solitude, une préoccupation particulière pour les jeunes, des difficultés pour ceux qui ont des problèmes de santé mentale préexistants et une augmentation des rapports sur les idées suicidaires.

Bien qu’il n’y ait pas encore de hausse enregistrée du taux de suicide national, le risque de suicide chez les hommes d’âge moyen reste préoccupant en Grande-Bretagne, où depuis des décennies le groupe s’est constitué. le plus grand nombre de décès par suicide.