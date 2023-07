Les pêcheurs à l’aimant chassent les trésors engloutis dans les cours d’eau du Québec

Frédérick Hardy tend le bras gauche vers l’arrière, agrippant une corde d’escalade avec un gros aimant au bout.

Il lance, portant le poids aussi loin qu’il le peut dans le canal de Lachine à Montréal, près du marché Atwater.

« C’est comme jouer à la loterie. Vous lancez, vous ne savez pas ce que vous allez trouver », a déclaré Hardy.

Il a tout trouvé, des pointes de chemin de fer aux obus de mortier. Et il a aussi trouvé beaucoup de monnaie.

« Les gens font des vœux », a-t-il dit. « Parfois, les souhaits reviennent à mon aimant. Désolé. »

Frédérick Hardy, résident de Longueuil, lance un aimant attaché à une corde d’escalade dans le canal de Lachine, espérant ramener du métal intéressant. (Isaac Olson/CBC)

La pêche à l’aimant est une tendance croissante dans le monde entier. Et sur la base de l’engagement observé dans les communautés de pêche aux aimants en ligne, les administrateurs de la page estiment que des milliers de personnes participent à ce passe-temps à travers le Québec.

Les gens s’y adonnent généralement dans l’espoir de trouver des objets intéressants, voire précieux, lors du nettoyage des voies navigables.

Pas toujours des « gardiens des trouveurs »

Serge Côté, qui habite la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean au Québec, a écrit deux livres sur le sujet, dont un guide de pêche à l’aimant pour la province.

Dans son groupe Facebook, Pêche à l’aimant Québec, qui compte quelque 2 600 membres, les amateurs postent des découvertes comme des vélos rouillés et des panneaux de signalisation. On y trouve des ressorts anciens, des bouchons de bouteilles, des outils, des machines à laver et des vis, mais aussi de vieilles pièces de monnaie ou des roues de chariot.

Dans un message récent au groupe, quelqu’un a sorti une voiturette de golf entière. L’auteur a écrit que la police avait été appelée et qu’il s’agissait d’un chariot volé dans une marina de terrain de camping à proximité.

Parfois, les aimants trouvent des armes à feu, des munitions, des téléphones, des montres, des coffres-forts ou des sacs d’argent. Mais, a expliqué Côté, ce ne sont pas tous les gardiens des trouveurs.

Il a dit qu’il est important de contacter la police lorsqu’une arme à feu ou tout ce qui a pu être volé est trouvé.

Quand Hardy a trouvé un fusil le mois dernier, il a appelé la police. Il a dit qu’ils lui avaient dit qu’il était inutilisable et qu’il avait été autorisé à le garder. Alors il l’a nettoyé et l’a exposé.

« C’est une vieille arme suédoise », a-t-il dit, estimant qu’elle date d’entre 1942 et 1960.

Hardy charge un wagon avec de vieux outils, des pointes de chemin de fer en fer et d’autres métaux qu’il a trouvés dans le canal de Lachine. Il dit qu’il peut obtenir entre 60 et 70 dollars pour ce qu’il trouve lors d’une sortie, mais le vrai frisson est de ne jamais savoir ce qu’il va traîner. (Isaac Olson/CBC)

Le passe-temps devient si populaire que le tout premier événement de la Journée mondiale de la pêche à l’aimant de la province est prévu le 15 juillet à Saint-Jean-sur-Richelieu, au Québec, à environ 40 kilomètres au sud de Montréal.

Ce sera une journée complète de pêche à l’aimant dans le canal de Chambly, où des organisateurs comme Côté et Hardy s’attendent à trouver des trésors particulièrement intéressants.

« De bouche à oreille, nous avons entendu dire que c’est un endroit qui vaut la peine d’être exploré », a déclaré Côté, décrivant l’événement comme une occasion d’initier davantage de Québécois à l’activité.

« Un groupe de pêcheurs magnétiques aimantera ensemble des poissons, montrant comment c’est une façon écologique de nettoyer l’eau. »

Hardy a déclaré que le nettoyage de l’eau est l’un des principaux objectifs de la pêche à l’aimant et que Saint-Jean-sur-Richelieu accueille favorablement l’initiative.

Frédérick Hardy a trouvé cette arme en pêchant à l’aimant au Québec. La police lui a dit qu’il pouvait le garder. (Aimant du Joker/Facebook)

« Nous espérons que cet événement contribuera à sensibiliser la population à l’importance de prendre soin de nos cours d’eau », a déclaré la porte-parole municipale Marie-Pier Gagnon, précisant que le canal est géré par Parcs Canada.

En plus de devoir être conscient que vous ne pouvez pas garder quoi que ce soit de suspect, Côté a déclaré qu’il existe peu de réglementations entourant la pêche à l’aimant. Il vous suffit de rester à l’écart des propriétés privées si vous n’en avez pas l’autorisation et d’éviter les sites archéologiques.

Au cours de ses 12 années de pêche à l’aimant, Côté a déclaré que l’une de ses découvertes les plus mémorables était une vieille Volkswagen qui est sortie de l’eau en deux morceaux.

« J’ai dû demander à des gens de m’aider », a-t-il déclaré. « C’était trop lourd. »

Un passe-temps pour tous les âges

N’importe qui peut se lancer dans la pêche à l’aimant, a déclaré Hardy. Des kits d’aimants et de cordes peuvent être trouvés en ligne, mais il est important que les gens trouvent un aimant adapté à leur force. Un aimant puissant peut se verrouiller sur quelque chose de trop lourd à récupérer.

« Vous pouvez retirer les voitures et les vieux bateaux, si vous le souhaitez », a-t-il déclaré. « Mais tu dois faire attention ou tu vas perdre ton aimant. Ça m’est arrivé. »

Hardy a une chaîne YouTube, Joker’s Magnet, où il poste des vidéos de ses aventures au Québec et aux États-Unis.

Pierre Brise-Bois lance son aimant dans le canal Lachine pendant que quelqu’un regarde depuis une passerelle près du marché Atwater à Montréal. (Isaac Olson/CBC)

Quant à tout le métal qu’il transporte à partir d’endroits comme le canal de Lachine, Hardy dit qu’il le récupère souvent pour de l’argent de poche. Mais ce n’est pas vraiment l’argent supplémentaire qui le maintient intéressé. C’est le plaisir de trouver des surprises, mais aussi d’aider à nettoyer l’environnement, a-t-il déclaré.

Certains, comme le Montréalais Pierre Brise-Bois, espèrent découvrir des preuves qui pourraient aider la police à résoudre une affaire criminelle.

« Je souhaite trouver une arme à feu ou quelque chose comme ça pour aider la police dans une enquête », a-t-il déclaré.

Récemment, Brise-Bois a sorti un Bixi du canal de Lachine, a-t-il dit. Il a trouvé plus de 15 vélos, a-t-il dit, et une porte de voiture complète.

« C’est comme un gros sac de surprises », a-t-il déclaré. « Vous ne savez jamais ce que vous allez obtenir. »