Les Peach Boys: West Kelowna Warriors prolongent leur séquence de victoires à trois matchs

Tout était parfait au Royal LePage Place vendredi soir alors que les Warriors de West Kelowna ont prolongé leur séquence de victoires à trois, battant les Spruce Kings de Prince George 4-3.

Pour la deuxième saison consécutive, c’était la nuit des Peachland Warriors, au lieu de West Kelowna, car l’équipe portait des maillots de couleur pêche.

Les Warriors ont pris les devants à seulement 2:45 du match lorsque Jake Bernadet a marqué son sixième but de la saison. Le match serait à égalité après la première période alors qu’Austin Fraser a marqué son neuvième but de la saison en avantage numérique.

Prince George a pris les devants un peu plus de sept minutes après le début de la deuxième période lorsque Jake Schneider a trouvé le fond du filet pour la 13e fois cette saison.

Mais West Kelowna a marqué trois buts de suite pour prendre une avance de 4-2 en troisième, avec des buts de Rylee Hlusiak, Ben McDonald (powerplay) et Luke Devlin. Le but de Devlin est venu avec quelques dramatiques comme cela s’est produit dans la dernière seconde de la période.

Ty Gagno a trouvé le fond du filet en troisième période pour porter le score à 4-3, mais les Warriors ont bloqué Prince George jusqu’au bout, menant à la 19e victoire de l’équipe cette saison.

Bernadet et Devlin ont chacun terminé le match avec un but et une passe décisive.

Cayden Hamming a été excellent entre les poteaux pour les Warriors, réalisant 27 arrêts dans la victoire.

Avec cette victoire, les Warriors restent troisièmes au classement de la conférence intérieure de la BCHL avec une fiche de 19-10-4-0 (42 points).

Les Warriors chercheront à prolonger leur séquence de victoires à quatre matchs samedi alors qu’ils se rendront à Okanagan Connector pour affronter les Merritt Centennials au Nicola Valley Memorial Arena. La mise au jeu est à 19h

@cunninghamjordy

jordy.cunningham@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BCHLhockeyKelownaSports locauxOkanaganWest Kelowna Warriors