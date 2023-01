Les PDT de Pear Therapeutics ajoutés à la liste des médicaments préférés de Florida Medicaid

poire thérapeutique’ Les thérapies numériques sur ordonnance reSET et reSET-O sont disponibles pour les cinq millions de patients Medicaid de Floride via sa liste de médicaments préférés à partir de ce mois-ci.

Poires reSET, une application mobile utilisée pour aider à traiter la toxicomanie, a reçu la FDA Autorisation de novo en 2017. Le reSET-O de la société basée à Boston, utilisé pour les troubles liés à l’utilisation d’opioïdes, a reçu Autorisation 510(k) en 2018.

“Le besoin non satisfait en matière de dépendance aux États-Unis est énorme, et la Floride représente une étape importante dans la façon dont nous aidons de plus en plus de patients en travaillant avec les États pour fournir un accès couvert à nos produits”, a déclaré Julia Strandberg, directrice commerciale de Pear Therapeutics, dit dans un communiqué.

LA GRANDE TENDANCE

En novembre, Pear a conclu un contrat avec le Le ministère des Services de santé du Wisconsin proposera ses thérapies numériques sur ordonnance reSET et reSET-O aux prestataires participants dans les établissements de traitement ambulatoire de l’État, y compris des programmes qui fournissent des ordonnances pour buprénorphineun médicament utilisé pour traiter la dépendance aux opiacés.

Plus tôt ce mois-ci, Spero Health a annoncé que ses 99 centres de toxicomanie ambulatoires dans le Kentucky, l’Ohio, l’Indiana, le Tennessee, la Virginie et la Virginie-Occidentale auraient accès à reSET et reSET-O.

La société a également obtenu un contrat du California Department of Healthcare Services pour soutenir la mise en œuvre d’un programme pilote qui fournit des incitations motivationnelles aux personnes atteintes d’un trouble lié à l’usage de stimulants.

La société cotée en bourse n’était pas à l’abri des nombreux licenciements observés dans le secteur de la santé numérique l’été dernier.

En juillet, Pear a licencié environ 25 de ses employés, soit environ 9 % de sa main-d’œuvre à temps plein, en raison de l’environnement économique plus large et de la nécessité de restructurer les opérations pour réduire son objectif commercial à court terme.

L’annonce du licenciement est intervenue trois mois après Pear a lancé un programme pour proposer ses offres reSET et reSET-O via des fournisseurs de télésanté. Le premier était Pursue Care, qui se concentre sur la médecine de la toxicomanie.