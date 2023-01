Les PDG sont les plus pessimistes qu’ils aient été depuis plus d’une décennie

“La différence est que personne ne l’a vu venir et personne ne pouvait savoir combien de temps cela durerait”, a déclaré Moritz. Aujourd’hui, les PDG sont “beaucoup plus confiants dans leurs propres capacités à gérer ce genre de choses”, a-t-il ajouté.

Mais ce n’est pas une répétition du krach économique de 2008 et 2009, a déclaré mardi le président de PwC, Bob Moritz, à CNBC depuis le Forum économique mondial de Davos, en Suisse.

Quelque 73 % des PDG pensent que la croissance mondiale diminuera l’année prochaine, selon un enquête du cabinet d’audit PwC confirmant les perspectives les plus pessimistes des chefs d’entreprise depuis 12 ans.

La 26e enquête annuelle de PwC était composée de 4 410 PDG dans 105 pays et a montré que près de 40 % d’entre eux pensent que leur entreprise ne sera pas économiquement viable d’ici une décennie sur les trajectoires actuelles.

Au Royaume-Uni, 22 % des PDG pensent que leur entreprise ne sera pas économiquement viable sans des changements importants.

“C’est une combinaison de problèmes, que les PDG connaissent tous. Ce n’est pas une nouvelle information pour eux”, a déclaré Moritz à CNBC.

Et tandis que de nombreux employeurs chercheront à réduire leurs coûts à mesure que l’économie mondiale ralentit, 60 % des PDG interrogés ont déclaré qu’ils ne réduiraient pas leurs effectifs, selon Moritz.

“Le pouvoir relatif à la mobilité des employeurs est-il revenu aux employeurs dans une économie en ralentissement? Ceux qui ont des compétences? La réponse est non”, a-t-il déclaré, soulignant que les employeurs devront trouver des économies de coûts afin de pouvoir offrir de bons salaires, avantages sociaux et montée en compétence des salariés.

Président d’EY : les PDG s’en sortent “très bien”

Le président du cabinet de conseil rival Big Four EY, Carmine Di Sibio, a déclaré qu’il s’attend à ce que l’économie traverse “des moments difficiles” au cours des six à neuf prochains mois, mais a été élogieux en ce qui concerne les chefs d’entreprise.

“[CEOs are] va très bien”, a déclaré Sibio à CNBC mardi à Davos, en mentionnant les 17 projets de restructuration qu’EY a actuellement en cours aux États-Unis, entre autres en Europe.

Le problème à long terme auquel les entreprises sont actuellement confrontées est celui de la “démographie”, selon Di Sibio, car les États-Unis et l’Europe “ont besoin de plus de travailleurs, purement et simplement”, a-t-il ajouté.

Le président d’EY a également fait allusion aux récents licenciements dans le secteur de la technologie, mais a souligné que si ces entreprises ont annoncé des licenciements, elles ont embauché beaucoup plus de personnes au cours des deux dernières années.

“Font-ils cela pour envoyer un message à la Fed aux États-Unis ? Ou le font-ils vraiment pour réduire l’échelle ?”, a-t-il demandé.