Les PDG prévoient une récession avec le personnel, des réductions ESG – cela pourrait se retourner contre eux

Une grande majorité de PDG pensent que nous nous dirigeons vers une récession et réduisent le personnel, les efforts de développement durable et les budgets de diversité pour se préparer à un ralentissement. Selon un Enquête KPMG de 1 325 PDG entre le 12 juillet et le 24 août 2022. Et les meilleurs moyens pour se préparer à un ralentissement sont de suspendre ou de reconsidérer les efforts en matière d’ESG – ou environnemental, social et de gouvernance (59%) – et de réduire leur base d’employés (51 %). Les deux stratégies pourraient être synonymes de succès à long terme, déclare Paul Knopp, président américain et PDG de la société de services professionnels KPMG. D’une part, les dirigeants ne peuvent pas répondre à une récession qu’ils ont subie en 2020 en procédant à des licenciements massifs et en s’attendant à ce que la demande des consommateurs reste déprimée. De plus, les coupes dans les initiatives ESG que les clients et les employés apprécient – celles qui privilégient la durabilité, la diversité et le progrès social – pourraient se retourner contre eux à long terme.

Les PDG ne peuvent pas réagir à une récession comme ils l’ont fait en 2020

Les dirigeants devraient être “très prudents” quant à la façon dont ils abordent les licenciements, dit Knopp, ajoutant que le marché de l’embauche déséquilibré d’aujourd’hui a été aggravé par la façon dont les dirigeants ont réagi au début du ralentissement de la pandémie. Au début de 2021, “l’économie a rebondi incroyablement vite, et les dirigeants qui ont supprimé des emplois le regrettent probablement dans une certaine mesure”, dit-il. À mesure que l’embauche devenait plus compétitive, les employeurs devaient augmenter les salaires, ajouter des avantages sociaux et améliorer les conditions de travail afin d’attirer les gens. D’autres conditions entraînent des pénuries de main-d’œuvre, ajoute Knopp : les baby-boomers qui prennent leur retraite, baisse des inscriptions à l’universitélimitant les politiques d’immigration et abandon des employés en raison de la longue durée de Covid, des besoins de garde d’enfants et d’autres raisons. Knopp dit que les PDG devraient être stratégiques dans leurs coupes et se préparer à un autre rebond rapide d’ici la mi-2023. Selon l’enquête, alors que plus de la moitié des PDG envisagent de réduire leurs effectifs au cours des six prochains mois, 92 % s’attendent à ce que les effectifs de leur entreprise augmentent au cours des trois prochaines années. Il s’attend à ce que les dirigeants continuent de ressentir de la pression pour offrir de bons salaires, avantages sociaux et conditions de travail : 73 % des PDG se disent préoccupés par leur capacité à retenir les talents en raison de la hausse de l’inflation et du coût de la vie.

Réduire les budgets environnementaux, sociaux et de gouvernance pourrait se retourner contre vous

Les coupes budgétaires dans les efforts ESG pourraient également entraîner la disgrâce des employeurs auprès des financiers, des clients et des employés à long terme. Ces dernières années, les dirigeants ont reconnu que mener des activités respectueuses du climat et socialement progressistes peut être rentable : 70 % des PDG américains interrogés cette année affirment que l’ESG améliore les performances financières, contre 37 % l’année dernière, selon KPMG. Si les dirigeants s’écartent trop de leurs objectifs, ils risquent de perdre l’accès au capital des acteurs financiers qui souhaitent voir une amélioration des efforts ESG des entreprises, ils pourraient perdre la faveur des clients qui renforcent les bénéfices et ils pourraient perdre un avantage concurrentiel. avantage à l’embauche sur les demandeurs d’emploi. En conséquence, les PDG qui réduisent les dépenses consacrées à ces efforts devraient envisager de “freiner” plutôt que de les mettre sur le billot, déclare Knopp. “Les PDG reconnaissent qu’ils doivent suivre la parole” concernant les engagements climatiques nets zéro et les améliorations de leur programme social autour de la diversité, de l’équité et de l’inclusion, déclare Knopp. “Les clients prennent des décisions d’achat en fonction de ces engagements” et les employés “veulent nous voir être plus diversifiés et inclusifs”, ajoute-t-il. “Il s’agit de réduction mesurée à court terme mais d’engagements à long terme.”

Les craintes de récession pourraient aggraver l’épuisement professionnel