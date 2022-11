Les PDG parlent davantage de la récession

Malgré un marché du travail étonnamment résilient, les chefs d’entreprise parlent d’un ralentissement économique.

James S. Tisch, directeur général du conglomérat hôtelier, d’assurance et industriel Loews Corporation, a déclaré lors d’une conférence téléphonique avec des analystes la semaine dernière que sa “prévision intrépide” était celle d’une récession, mais pas celle qui serait aussi “cataclysmique que ’08 ou ’09.

Il n’est pas seul. Lorsqu’un analyste lui a demandé comment une récession potentielle pourrait affecter les ventes de Starbucks, le directeur général par intérim de la chaîne de café, Howard Schultz, a déclaré : “Nous sommes très préoccupés et humbles par l’environnement.”

FAQ sur l’inflation Carte 1 sur 5 Qu’est-ce que l’inflation ? L’inflation est une perte de pouvoir d’achat au fil du temps, ce qui signifie que votre dollar n’ira pas aussi loin demain qu’aujourd’hui. Il est généralement exprimé comme la variation annuelle des prix des biens et services courants tels que la nourriture, les meubles, les vêtements, les transports et les jouets. Qu’est-ce qui cause l’inflation? Cela peut être le résultat d’une demande croissante des consommateurs. Mais l’inflation peut également augmenter et diminuer en fonction d’évolutions qui n’ont pas grand-chose à voir avec les conditions économiques, telles qu’une production pétrolière limitée et des problèmes de chaîne d’approvisionnement. L’inflation est-elle mauvaise ? Cela dépend des circonstances. Des hausses de prix rapides sont synonymes de problèmes, mais des hausses de prix modérées peuvent entraîner une hausse des salaires et une croissance de l’emploi. L’inflation peut-elle affecter le marché boursier? Une inflation rapide est généralement synonyme de problèmes pour les actions. Les actifs financiers en général se sont historiquement mal comportés pendant les booms inflationnistes, tandis que les actifs corporels comme les maisons ont mieux conservé leur valeur.

Et William J. Hornbuckle, le directeur général de l’opérateur de casino MGM Resorts International, a déclaré la semaine dernière aux analystes que lui et ses dirigeants n’étaient “pas aveugles” et qu’ils “restaient parfaitement conscients de l’impact de l’inflation” et du potentiel que le l’économie se dirigeait vers un ralentissement.