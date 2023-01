Les PDG les mieux payés du Canada ont battu des records de salaire en 2021

Les 100 PDG les mieux payés au Canada ont gagné en moyenne 14,3 millions de dollars en 2021, battant le précédent record de 11,8 millions de dollars établi en 2018, selon le Centre canadien de politiques alternatives (CCPA).

L’auteur du rapport et économiste principal du CCPA, David Macdonald, a déclaré que les 100 PDG, qui sont pour la plupart des hommes, gagnaient 243 fois le travailleur canadien moyen en 2021, battant à nouveau le record de 2018 de 227 fois.

La majeure partie de l’argent que gagnaient ces PDG ne provenait pas de leur salaire, mais de la soi-disant rémunération variable, qui comprend des primes, des options sur actions et des actions. Ce ratio a augmenté au fil des ans, avec 83 % de la rémunération totale des PDG en 2021 composée de rémunération variable, contre 69 % en 2008, selon le rapport.

“Les deux dernières années illustrent vraiment tout ce qui ne va pas avec la rémunération des PDG”, a déclaré Macdonald, qualifiant cela de “rémunération pour la chance”.

La rémunération variable est censée être liée aux performances de l’entreprise, a-t-il déclaré, mais la pandémie a montré que ce n’est pas toujours le cas.

Lorsque les entreprises traversent une période économique difficile, comme en 2020, elles modifient souvent les règles de rémunération pour s’assurer que la rémunération des dirigeants ne souffre pas trop, a-t-il déclaré ; et lorsque les entreprises se portent bien, comme lors d’une forte inflation, les dirigeants en profitent.

“En 2020, vous avez la moitié des PDG de la liste recevant un soutien gouvernemental et/ou modifiant leurs formules de bonus pour exclure l’impact négatif de la pandémie sur leur rémunération”, a-t-il déclaré. “Et puis l’année suivante est une inflation record, qui génère des bénéfices records, qui entraîne une rémunération record des PDG.”

“Ils sont protégés du mal, mais quand tout va bien, alors le ciel est la limite.”

Les tendances salariales des PDG de 2021 se sont probablement poursuivies en 2022, car elles étaient motivées par des bénéfices et une inflation historiquement élevés, a déclaré Macdonald, qui s’est bien sûr poursuivie au cours de la dernière année malgré les efforts de la Banque du Canada pour étouffer l’inflation avec — encore une fois , historique — hausses des taux d’intérêt.

“Il est peu probable que nous revenions au niveau que nous avons vu avant la pandémie, il est probable qu’ils continueront à des niveaux de rémunération beaucoup plus élevés en 2022”, a-t-il déclaré.

“L’inflation est mauvaise pour les ménages. Elle est mauvaise pour les travailleurs, en général. Mais elle a été excellente pour le secteur des entreprises, et elle a été excellente pour la rémunération des PDG.”

Le rapport propose quatre propositions politiques aux gouvernements, l’une étant l’introduction d’un impôt sur la fortune et l’autre la mise en œuvre de tranches d’imposition marginales supérieures plus élevées. Il y a aussi une limite suggérée à la déductibilité des sociétés de la rémunération supérieure à 1 million de dollars, qui, selon Macdonald, pourrait rapporter près de 200 millions de dollars en recettes fiscales fédérales sur le revenu des sociétés; et une proposition visant à augmenter le taux d’inclusion des gains en capital à 100 %, ce qui signifierait imposer les gains en capital comme un revenu d’emploi régulier, alors qu’actuellement seulement 50 % des gains en capital sont considérés comme un revenu aux fins de l’impôt.

Des rapports antérieurs avaient recommandé de supprimer la soi-disant déduction pour options d’achat d’actions, selon laquelle les personnes recevant des options d’achat d’actions en compensation ne paieraient d’impôt que sur 50 % de la valeur des options d’achat d’actions. En juillet 2021, une nouvelle loi est entrée en vigueur plafonnant cette déduction à 200 000 $ d’actions, bien que Macdonald ait déclaré qu’il pourrait falloir quelques années pour voir l’impact de ce changement.

Macdonald a déclaré qu’il pensait que des services essentiels comme les soins de longue durée ou les soins de santé pourraient être mieux financés avec plus de recettes fiscales provenant des personnes les mieux rémunérées du pays.

Le “club des garçons” des PDG les mieux payés a continué en 2021, a noté Macdonald, avec plus d’hommes nommés Mark sur la liste des 100 meilleurs (quatre) que de femmes (trois).

Le PDG le mieux payé en 2021 était le président et PDG de Nuvei, Philip Fayer, qui a gagné près de 141 millions de dollars en 2021 malgré un salaire annuel inférieur à un million de dollars. La deuxième place était détenue par le président et chef de la direction de GFL Environmental Inc., Patrick Dovigi, qui a gagné plus de 43 millions de dollars en 2021.

Le plancher de la liste a augmenté à mesure que le salaire moyen des PDG augmente, a déclaré Macdonald; cette année, le PDG le moins bien payé de la liste était Tim Gitzel de Cameco Corp., à 6,7 millions de dollars.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 3 janvier 2022.