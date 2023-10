Les PDG israéliens de la technologie quittent leurs startups pour rejoindre la guerre

Certains des plus grands noms de l’industrie technologique florissante d’Israël troquent leur bureau contre le champ de bataille.

Suite à l’attaque du Hamas ce week-end, Israël a appelé 300 000 réservistes à se joindre à son effort de guerre. Cela inclut les travailleurs du secteur technologique, qui représentent 10 % de la main-d’œuvre israélienne, selon Bloomberg.

Tel Aviv a été classée n°5 pour le meilleur écosystème technologique mondial en 2023, selon Le rapport sur l’écosystème mondial des startups. L’impact économique de l’industrie est évalué à 235 milliards de dollars.

Les leaders technologiques qui quittent leur startup seraient prêts à prendre leurs fonctions.

EN RELATION : « Ceci est personnel » : ce que disent les chefs d’entreprise du monde entier à propos de l’attaque du Hamas contre Israël

« Je veux faire partie de ceux qui protègent notre pays », a déclaré Itamar Friedman, co-fondateur et PDG de la start-up israélienne d’intelligence artificielle CodiumAI. Le journal de Wall Street.

Friedman, qui s’est présenté comme réserviste, a levé 11 millions de dollars pour CodiumAI plus tôt cette année avec l’aide d’OpenAI et d’autres investisseurs. Il a dit aux employés de se préparer à travailler sans lui dans un avenir prévisible, selon le média.

Shmuel Chafets, co-fondateur et président de la société de capital-risque Target Global (l’une des plus grandes d’Israël, supervisant 3,2 milliards de dollars de fonds), s’est porté volontaire pour rejoindre l’armée israélienne et a été déployé dans la bande de Gaza.

« Nous voyons des centaines de milliers de personnes sortir de leur vie et enfiler l’uniforme », a-t-il déclaré à Bloomberg TV. « Les gens se précipitent vers le service militaire. »

Le fondateur de Target Global, Schmuel Chafets, explique pourquoi il se porte volontaire pour un déploiement alors qu’Israël appelle 300 000 soldats de réserve https://t.co/AaMCGV4F51 pic.twitter.com/VoMg2tP0EF -Bloomberg TV (@BloombergTV) 9 octobre 2023

Les entreprises mondiales signalent également une baisse du personnel israélien.

La société de cybersécurité Armis, basée à San Francisco, a perdu environ 15 % de ses effectifs israéliens à cause de la conscription. « On s’attend à ce que ce chiffre augmente », a déclaré Nadir Izrael, directeur de la technologie de l’entreprise, selon Bloomberg.