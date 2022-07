Les PDG du camionnage s’attendent à des prix élevés et à une demande au second semestre 2022

Les PDG américains du camionnage s’attendent à maintenir leur pouvoir de tarification même avec un ralentissement des volumes au second semestre 2022, alors que les détaillants, les fabricants et les consommateurs s’adaptent aux perturbations dues aux blocages de Covid, à la guerre russo-ukrainienne et à l’inflation.

Selon le PDG Fritz Holzgrefe, une récente enquête auprès des clients menée par SAIA, un camionneur pour Starbucks, Home Depot et Lowe’s, a révélé que la majorité des entreprises s’efforcent toujours de déterminer leur prochaine étape et quelle est la “nouvelle normalité” pour leur entreprise.

“Ils parlaient beaucoup de continuer à reconstituer les stocks, à redresser leurs chaînes d’approvisionnement tout au long de l’année, même au cours de la première partie de l’année prochaine”, a déclaré Holzgrefe à CNBC. “Peut-être que les choses ont un peu ralenti, mais les clients continuent de réorganiser leur position dans la chaîne d’approvisionnement pour atteindre plus efficacement leurs objectifs dans leurs activités respectives.”

La chaîne d’approvisionnement s’améliore et a dépassé le pire, selon Derek Leathers, PDG de Werner Enterprise, qui transporte le fret pour Walmart et Target. Mais, a-t-il averti, les vents contraires pour les camionneurs maintiendront les tarifs bien au-dessus des niveaux prépandémiques pour le reste de 2022.

“Vous verrez les tarifs se maintenir pour le reste de l’année. Nos augmentations de coûts sont réelles. Nos clients le comprennent”, a déclaré Leathers. “Nous parlons de marques gagnantes à grande échelle comme [Amazon and Walmart] et bien d’autres qui savent que se fier à leur opérateur est un avantage concurrentiel. Ils veulent un transport de bonne qualité, à temps, toujours en toute sécurité. Pour ce faire, ils travaillent avec de grands transporteurs bien capitalisés.”

Les actions de camionnage ont été parmi les plus performantes en juillet, tandis que le S&P 500 a gagné plus de 7 % ce mois-ci. SAIA et ArcBest ont augmenté de plus de 20 %, tandis que Werner Enterprises, Knight Swift et JB Hunt ont augmenté de plus de 10 %.

Plus tôt cette année, on s’inquiétait d’une «récession du fret» en raison de la baisse des taux sur le soi-disant marché au comptant du camionnage. Selon les données les plus récentes d’Evercore ISI, ces taux ont baissé de plus de 11 % d’une année sur l’autre. Le marché au comptant fournit un transport de marchandises à la demande, et les prix varient en fonction de l’offre et de la demande.

Le camionnage ponctuel a connu un boom au plus fort de la pandémie alors que les entreprises s’adaptaient aux chaînes d’approvisionnement serrées et étaient disposées à payer des tarifs historiques pour transporter des marchandises pendant le boom du commerce électronique. Cependant, la majorité du camionnage se fait toujours par le biais de contrats avec les transporteurs et leurs clients comme les grands détaillants.

Les principales entreprises des trois principaux segments du camionnage tirent la majorité des revenus des contrats – Knight Swift (camion complet), FedEx (moins de camion) et JB Hunt (expédition de conteneurs) – ont signalé des augmentations de taux à deux chiffres dans leur plus récent gains.

“Nous pensons que les tarifs contractuels se maintiendront. Nous pensons que les tarifs contractuels seront à un niveau qui permettra aux entreprises de camionnage d’être remarquablement rentables.” Amit Mehrotra, analyste des transports à la Deustche Bank, a déclaré à CNBC.

Il s’attend également à ce que la demande soit légèrement inférieure mais stable pour le reste de 2022. “Je pense que les problèmes d’inventaire signalés par les grands détaillants comme Target reflètent davantage l’évolution des habitudes d’achat, plutôt qu’un retrait important des dépenses de consommation”, Mehrotra a dit.

Le directeur général de l’une des plus grandes sociétés de courtage de camionnage aux États-Unis surveille également les dépenses de consommation.