Les PDG d’Hollywood se réunissent pour arrêter les querelles à propos des grèves

Date limite rapporte qu’Hollywood cadres de studio sont censés se rencontrer ce soir afin de «soyez sur la même longueur d’onde » concernant les négociations avec les guildes d’écrivains et d’acteurs actuellement en grève, probablement après la dernière vague de mauvaise presse entourant l’échec de l’AMPTP négocier de bonne foi.

Regardez un extrait du film Feminist Horror Noir Perpetrator de Jennifer Reeder

Le point ici est que même si les métiers d’Hollywood – dont Deadline fait partie – ne peuvent probablement pas être entièrement fiables pour rendre compte de la grève avec certitude, étant donné leurs relations célèbres avec les échelons supérieurs de l’industrie, le fait que l’un d’entre eux est même signaler quelque chose d’aussi simple que que certains des plus grands noms derrière les studios hollywoodiens « se chamaillent » » montre à quel point la situation va mal et à quel point la perception générale des studios pendant ces grèves est désastreuse à l’heure actuelle. Bien que Deadline ne cite ici aucune source spécifique et que de nombreuses déclarations soient simplement formulées dans des commentaires vagues tels que « nous entendons » – le langage des journalistes pour désigner des informations obtenues en arrière-plan, auprès de personnes demandant l’anonymat – ce n’est même pas surprenant étant donné les événements récents qui il y a une odeur de vérité dans tout cela.

Même si Bob Iger (soi-disant) ne sera pas présent, après que le directeur de Disney ait dû rentrer son propre cauchemar de relations publiques dans les premiers jours où SAG-AFTRA a rejoint la WGA en grève – Deadline rapporte que Dana Walden et Alan Bergman de Disney, Mike Hopkins et Jennifer Salke d’Amazon Studios, Ted Sarandos de Netflix, Donna Langley d’Universal, et apparemment perpétuels Le méchant hollywoodien de la semaineDavid Zaslav, PDG de Warner Bros Discovery, devraient tous être impliqués dans la réunion de ce soir.

Cette décision s’appuie sur les fuites et les communiqués de presse dont l’AMPTP a souffert la semaine dernière alors que le râteau les a frappés en plein visage. Ils avaient, vous vous en souviendrez, demandé un black-out médiatique plus tôt Négociations d’août avec la WGA. Puis, dès qu’ils n’a pas réussi à obtenir ce qu’il voulaitils ont rendu public les négociations, ce qui s’est très mal passé pour eux.

«Avant certains [studio executives] je voulais blâmer Carol [Lombardini, president of the AMPTP], l’a accusée d’être coincée en utilisant un playbook de pré-streaming », a déclaré une source à Deadline. «Maintenant, ils ne sont responsables que d’eux-mêmes de la gravité des choses. C’est pourquoi ils ont amené [PR film] le groupe Levinson, et c’est pourquoi ils se disputent.»

Peut-être qu’ils n’auraient pas l’air mal si l’AMPTP essayait réellement de rencontrer de bonne foi la WGA et la SAG-AFTRA ? Juste une pensée.

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.