Les PDG des studios assistent à la dernière séance de négociation – The Hollywood Reporter

De gauche à droite : David Zaslav, Donna Langley, Ted Sarandos et Bob Iger

Confirmant le sentiment d’urgence qui s’installe dans la ville pour résoudre la grève historique et en cours des écrivains, un groupe de grands PDG a assisté mercredi à la séance de négociation entre la Writers Guild of America et l’Alliance of Motion Picture and Television Producers.

Bob Iger, PDG de Disney, David Zaslav, PDG de Warner Bros. Discovery, Ted Sarandos, co-PDG de Netflix, et Donna Langley, présidente et directrice du contenu de NBCUniversal Studio Group, étaient tous présents à la réunion qui a débuté vers 10 heures du matin, heure du Pacifique. Le journaliste hollywoodien a appris. Il est très inhabituel que le représentant négociateur de l’industrie, l’AMPTP, inclue directement les PDG dans les séances de négociation, qui sont généralement dirigées du côté des studios et des streamers par les représentants des relations de travail et les principaux membres du personnel de l’AMPTP. Mais la crise qui touche l’ensemble du secteur et qui résulte des grèves actuelles des scénaristes et des acteurs a poussé les dirigeants des entreprises à s’impliquer plus directement dans les négociations.

Selon une source proche du studio connaissant les négociations de mercredi, « les PDG ont vidé leur calendrier et veulent s’asseoir et avoir une vraie conversation ». Cette personne a ajouté que la WGA avait soumis une liste de questions par ordre d’importance, du plus épineux au moins épineux, au studio avant la réunion. « Cela prend tellement de temps à venir ; tout le monde ressent de la douleur. Allons-y et mettons les choses au point », a déclaré la source.

La réunion s’est terminée en fin d’après-midi et les discussions devraient reprendre jeudi en présence des quatre PDG, selon une source proche du studio.

THR s’est adressé à la WGA et à l’AMPTP pour commentaires.

Une source proche du studio affirme que les dirigeants de l’entreprise ont préparé la négociation sur Zoom avant la séance de négociation de mercredi. « Ils estiment que plus le groupe est petit, plus il aura de sens. Ils veulent entrer dans une pièce et tout comprendre », a déclaré cette personne.

Après des semaines sans négociations officielles, l’AMPTP a annoncé le 14 septembre que les parties reviendraient enfin à la table la semaine suivante. La Writers Guild of America a déclaré dans son propre message aux membres que « vous n’aurez peut-être pas de nouvelles de nous dans les prochains jours pendant que nous négocions, mais sachez que notre objectif est d’obtenir un accord équitable pour les écrivains le plus rapidement possible ».

Un showrunner vétéran note le message du syndicat : « J’ai pris le langage de la guilde dans les e-mails [to members] qu’ils s’attendent à de véritables négociations. Ne pas parler pendant un petit moment. Ils n’ont pas dit cela la dernière fois qu’ils ont parlé avec l’AMPTP. Ils espèrent/attendent au moins quelque chose de réel.

Ce n’est pas la première fois que les dirigeants d’entreprises traitent directement avec la WGA au milieu du conflit de travail de 2023. Le 21 août, les dirigeants de la WGA ont rencontré Iger, Langley, Zaslav, Sarandos et la présidente de l’AMPTP, Carol Lombardini, lors d’un rassemblement qui s’est dirigé vers le sud. Peu de temps après la réunion, l’AMPTP a publié son offre du 11 août au syndicat, ajoutant que l’organisation était « profondément engagée à mettre fin à la grève et espère que la WGA travaillera à la même résolution ». Dans sa propre communication sur la réunion, le syndicat a affirmé que lors de sa réunion avec les hauts dirigeants, « nous avons entendu une leçon sur la qualité de leur seule et unique contre-offre » et a dénoncé les « limitations, lacunes et omissions » de la dernière offre.

Les dirigeants des studios ont libéré leur emploi du temps en prévision du retard de la discussion de mercredi, une mesure préliminaire qui s’est avérée inutile.

Kim Masters a contribué au reportage.

20 septembre, 16h49 Mise à jour avec la nouvelle que les pourparlers étaient à nouveau prévus jeudi.