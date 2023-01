Les PDG des plus grandes banques se penchent sur les perspectives d’inflation

Le PDG Ralph Hamers de la banque suisse UBS s’adresse à l’assemblée annuelle du Swiss Financial Institute à Zurich, en Suisse, le 10 novembre 2022.

2023 sera “l’année de l’inflexion” pour l’économie mondiale, a déclaré UBS Le PDG Ralph Hamers en marge du Forum économique mondial de Davos, en Suisse, où l’inflation, les taux d’intérêt et la croissance économique sont au centre des préoccupations.

“Ce que nous pensons, c’est que l’inflation est certainement sur le chemin du retour, tant aux États-Unis qu’en Europe, où nous pensons en fait qu’il y aura un creux plus tôt dans l’année ici en Europe qu’aux États-Unis. De ce point de vue , nous pensons également qu’au fil de l’année, nous verrons plus de points où nous pensons que ce sera l’année de l’inflexion.”

Alors que l’inflation globale a diminué en grande partie en raison de la chute des prix de l’énergie et des denrées alimentaires, les banques centrales sont également restées concentrées sur les marchés du travail pour des signes d’enracinement et de pression à la hausse sur les salaires.

La masse salariale non agricole aux États-Unis a augmenté de 223 000 en décembre, tandis que le taux de chômage est tombé à 3,5 % et que les revenus horaires moyens ont augmenté de 4,6 % par rapport à il y a un an.

Le marché du travail britannique s’est également montré résilient et, dans un contexte d’inflation à deux chiffres, de données économiques meilleures que prévu et de grèves à l’échelle nationale, les données suggèrent que les pressions salariales pourraient devenir persistantes.

La rémunération totale moyenne (y compris les primes) et la rémunération régulière moyenne (hors primes) ont augmenté de 6,4 %, contre 6,2 % et 6,1 %, respectivement. Bien que bien au-dessus de ce que la Banque d’Angleterre voudrait que la croissance des salaires s’établisse, ces chiffres ressemblaient toujours à une baisse une fois ajustés à l’inflation. En termes réels, la rémunération totale et la rémunération régulière ont toutes deux diminué de 2,6 %.

Bien que ces pressions aient montré des signes de ralentissement dans les derniers chiffres, la poursuite de la résilience du marché du travail augmenterait la pression sur les La Réserve Fédérale américaine et la Banque d’Angleterre continueront de relever les taux d’intérêt afin d’éviter que l’inflation ne devienne structurelle.

Charte standard Le PDG Bill Winters a déclaré mardi à CNBC à Davos qu’il hésitait à conclure que l’inflation était au-dessus de la colline, en particulier lorsqu’on regarde la situation mondiale.