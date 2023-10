Les PDG des grandes sociétés pétrolières se défendent contre les critiques

Des dirigeants représentant des majors de l’énergie aux États-Unis, en Europe et en Asie s’expriment lors d’une table ronde modérée par CNBC à l’Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference (ADIPEC) à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. Bloomberg | Bloomberg | Getty Images

Les dirigeants de certaines des plus grandes sociétés énergétiques mondiales ont cherché lundi à se défendre des critiques, affirmant qu’il n’était pas possible de satisfaire tout le monde dans le cadre de la transition énergétique prévue. S’exprimant lors de la conférence ADIPEC sur le pétrole et le gaz, qui s’est ouverte lundi à Abu Dhabi, les dirigeants représentant les majors de l’énergie aux États-Unis, en Europe et en Asie ont cherché à adopter un ton positif sur l’état actuel de la situation de l’industrie des combustibles fossiles. Cela arrive peu de temps après les manifestants pour le climat sont descendus dans la rue dans des centaines de villes à travers le monde pour exiger que les dirigeants mondiaux abandonnent progressivement la combustion des combustibles fossiles, le principal moteur de la crise climatique. Les grandes sociétés pétrolières ont été accusées d’avoir renoncé à leurs engagements climatiques ces derniers mois après des bénéfices annuels record qui ont été décrit par le groupe de défense des droits humains Amnesty International comme étant « manifestement injustifiable » et « un désastre absolu ». « Nous devons intensifier nos efforts et nous préparer aux systèmes décarbonés du futur », a déclaré lundi Tengku Muhammad Taufik, président et PDG du groupe de la société énergétique d’État malaisienne Petronas, lors d’un panel modéré par CNBC. « Donc, le débat s’est toujours posé ici, je me souviens d’un vieux dicton : ‘Si vous voulez que tout le monde soit content, vendez de la glace.’ Nous ne sommes pas dans le secteur de la crème glacée – et je me souviens qu’il y a des gens qui sont intolérants au lactose », a déclaré Taufik. « L’indication ici est que nous devons prendre des décisions difficiles et que nous devons nous en tenir aux faits, à la rationalité et aux mesures pratiques, mais nous y arriverons », a-t-il ajouté.

Le plus grand défi, plus difficile à relever que l’innovation technologique, est simplement de redonner confiance aux gens en notre industrie. Vicki Hollub PDG d’Occidental Petroleum

Comme on s’y attendait largement, un important rapport de l’ONU publié le mois dernier a confirmé que le monde n’est actuellement pas sur la bonne voie pour atteindre les objectifs à long terme de l’Accord de Paris de 2015, un accord historique qui vise à poursuivre les efforts visant à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Celsius au-dessus des niveaux préindustriels. Le monde a réchauffé d’environ 1,1 degrés Celsius après plus d’un siècle de combustion de combustibles fossiles ainsi que d’utilisation inégale et non durable de l’énergie et des terres. En effet, c’est cette augmentation des températures qui alimente une série d’événements météorologiques extrêmes à travers le monde. Vicki Hollub, PDG d’un producteur américain de pétrole et de gaz Pétrole occidental a déclaré qu’il s’agissait d’une « époque vraiment passionnante » pour l’industrie pétrolière et gazière et a suggéré que l’un des défis majeurs pour les entreprises de combustibles fossiles était de regagner la confiance de la société. « Je ne vois pas où nous en sommes aujourd’hui comme quelque chose qui va mettre fin à notre industrie, même si certains souhaitent qu’elle disparaisse. Comme nous l’avons fait dans le passé, nous trouverons des moyens d’innover pour sortir de cette situation. dans lequel nous sommes », a déclaré Hollub lors de la même table ronde. « En atténuant le changement climatique, nous avons également la possibilité de continuer à produire du pétrole pour notre sécurité énergétique. Nous essayons donc de mettre en œuvre cette stratégie et je pense qu’elle fonctionnera bien. Le plus grand défi, plus difficile à relever que même l’innovation autour de la technologie ne fait qu’amener les gens à faire à nouveau confiance à notre industrie et à comprendre ce que disent réellement les données », a-t-elle ajouté.

« C’est le pire des moments et c’est le meilleur des moments »

Patrick Pouyanne, PDG du géant pétrolier français TotalEnergies a déclaré que l’industrie pétrolière et gazière possède tous les outils nécessaires pour être un « acteur majeur » de la transition énergétique. « Au bout de trois ou quatre ans, j’ai compris que j’étais peut-être naïf, on ne fera pas plaisir aux militants. On ne gagnera jamais assez pour plaire à ceux qui sont contre le pétrole et le gaz, mais ma mission n’est pas de leur plaire », a déclaré Pouyanne. . « Notre mission est de fournir à la société l’énergie dont nous avons besoin aujourd’hui et demain et pour cela je me sens à l’aise », a-t-il ajouté.

Wael Sawan, PDG de Shell Plc, prend la parole lors d’une table ronde à l’exposition et conférence internationale sur le pétrole d’Abu Dhabi (ADIPEC) à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. Bloomberg | Bloomberg | Getty Images