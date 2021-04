Le navire de croisière Navigator of the Sea de Royal Caribbean est amarré à PortMiami le 2 mars 2021 à Miami, en Floride.

Lors d’une réunion avec l’équipe d’intervention Covid de la Maison Blanche et les Centers for Disease Control and Prevention, les PDG de Carnival, de Norwegian Cruise Line et de Royal Caribbean ont plaidé en faveur du remplacement de l’approche progressive du gouvernement pour les départs des ports américains et de la création d’un feuille de route claire qui permet aux navigations de reprendre cet été, ont déclaré des sources présentes dans la salle à CNBC.

Plus tôt ce mois-ci, le CDC a mis à jour son cadre de commande de navigation conditionnelle. Cependant, l’agence n’a pas encore précisé une date pour que les opérateurs reprennent la navigation depuis les ports américains.

Lors de la réunion virtuelle de lundi, les PDG ont fait valoir aux responsables de la santé américains qu’en exigeant des vaccinations et des tests Covid négatifs pour tout le monde à bord, les passagers pouvaient naviguer en toute sécurité, ont déclaré les sources. Un participant, qui ne voulait pas être identifié, a décrit la réunion comme «encourageante».

Un porte-parole du groupe commercial Cruise Lines International Association a déclaré à CNBC: « Pour la première fois, les dirigeants de l’industrie ont pu mettre en évidence la capacité unique de la communauté des croisiéristes à mettre en œuvre et à gérer étroitement des protocoles de santé qui incluent un dépistage rigoureux, des tests, la prévention, la détection, des procédures de surveillance et d’intervention dans un environnement hautement contrôlé tout au long de l’expérience de la croisière. »

Le moment de la réunion de cette semaine intervient alors que les communications entre les compagnies de croisière et les responsables américains de la santé ont été tendues et que les politiciens des deux côtés ont également exercé des pressions.

Jeudi après-midi, Norwegian Cruise Line a réitéré sa demande au CDC d’autoriser la compagnie à reprendre la croisière depuis les ports américains le 4 juillet. « J’attends toujours de nouvelles discussions avec le CDC et je demande respectueusement une réponse rapide à ma proposition écrite de recommencer la croisière en juillet, ce qui nous permettra de rejoindre la réouverture nationale américaine », a déclaré le PDG Frank Del Rio dans le communiqué.

Le sénateur Richard Blumenthal, D-Conn., Et la représentante Doris Matsui, D-Californie, dit dans un communiqué Jeudi, ils ont envoyé une lettre au directeur du CDC, le Dr Rochelle Walensky, l’exhortant à maintenir l’ordre de navigation.

Mardi, les sens Marco Rubio et Rick Scott du GOP de Floride, ainsi que le sénateur Dan Sullivan, R-Alaska, ont annoncé un projet de loi visant à outrepasser le cadre actuel du CDC pour ramener les compagnies de croisière à la mer. Les économies de la Floride et de l’Alaska en ressentent l’impact après plus d’un an sans croisières. La croisière a été discutée plus tard mardi lors de la première audition d’un nouveau sous-comité sénatorial sur les voyages et le tourisme.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a annoncé la semaine dernière que l’État allait intenter une action en justice contre le CDC, exigeant que les navires de croisière soient autorisés à reprendre la navigation immédiatement.