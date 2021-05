Les PDG des compagnies aériennes intensifient la pression sur les gouvernements pour qu’ils ouvrent les voyages aux États-Unis et au Royaume-Uni

Les PDG de plusieurs grandes compagnies aériennes américaines et britanniques ont intensifié mardi la pression sur leurs gouvernements respectifs pour relancer les voyages aériens entre les deux pays, demandant un sommet pour discuter de la question.

« La santé publique doit guider la réouverture des voyages aériens internationaux et nous sommes convaincus que l’industrie aéronautique possède les bons outils, basés sur des données et la science, pour permettre un redémarrage sûr et significatif des voyages transatlantiques », a déclaré la lettre au secrétaire américain aux transports Pete. Buttigieg et son homologue britannique Grant Shapps. « Les citoyens américains et britanniques bénéficieraient de la capacité de test significative et des essais réussis des applications numériques pour vérifier les informations d’identification en matière de santé. »

La lettre a été signée par les PDG de Delta Air Lines, United Airlines, American Airlines, British Airways, Virgin Atlantic et JetBlue Airways, qui vise à lancer le service États-Unis-Royaume-Uni cet été, et le groupe industriel américain Airlines pour l’Amérique.

Les dirigeants ont souligné l’augmentation des vaccinations et les avantages économiques de la réouverture des voyages. Les États-Unis interdisent actuellement l’entrée de la plupart des citoyens non américains ou des résidents permanents en provenance de Grande-Bretagne, tandis que les visiteurs américains font face à une quarantaine de 10 jours à leur entrée au Royaume-Uni.

Le département américain des transports et le département britannique des transports n’ont pas immédiatement commenté.