Les PDG des compagnies aériennes et les responsables de Biden envisagent des pauses carburant vert

Les chefs de la direction des plus grandes compagnies aériennes de passagers et de fret du pays ont rencontré vendredi des responsables clés de l’administration Biden pour parler de la réduction des émissions des avions et pousser des incitations pour les carburants d’aviation à faible émission de carbone.

La Maison Blanche a déclaré que la réunion avec la conseillère climatique Gina McCarthy et le secrétaire aux transports Pete Buttigieg avait également abordé la politique économique et la réduction de la propagation du COVID-19 – les voyages ont été un vecteur du virus. Mais les responsables de l’industrie ont déclaré que les émissions avaient dominé la discussion.

United Airlines a déclaré que le PDG, Scott Kirby, avait demandé aux responsables de l’administration de soutenir les incitations en faveur du carburant et de la technologie d’aviation durables pour éliminer le carbone de l’atmosphère. En décembre, United a déclaré avoir investi un montant non divulgué dans une société de capture de carbone détenue en partie par Occidental Petroleum.

Un groupe aéronautique des Nations Unies a conclu que les biocarburants resteraient une minuscule source de carburant d’aviation pendant plusieurs années. Certains écologistes préféreraient que l’administration Biden impose des normes d’émissions plus strictes aux avions plutôt que de créer des pauses pour les biocarburants.

«Les biocarburants sont de fausses solutions qui ne décarbonent pas les voyages aériens», a déclaré Clare Lakewood, un responsable du droit climatique au Centre pour la diversité biologique. «Une action réelle sur les émissions des avions passe par l’élimination progressive des avions sales et vieillissants, en maximisant l’efficacité opérationnelle et en finançant le développement rapide de l’électrification.»

Les avions représentent une petite partie des émissions à l’origine du changement climatique – environ 2% à 3% – mais leur part a augmenté rapidement et devrait presque tripler d’ici le milieu du siècle avec la croissance mondiale des voyages.

Le groupe de commerce aérien affirme que les transporteurs américains ont plus que doublé le rendement énergétique de leurs flottes depuis 1978 et prévoient de nouvelles réductions des émissions de carbone. Mais le Conseil international indépendant sur les transports propres affirme que le trafic de passagers croît près de quatre fois plus vite que l’efficacité énergétique, entraînant une augmentation de 33% des émissions entre 2013 et 2019.

Les États-Unis représentent environ 23% des émissions de dioxyde de carbone des avions, suivis de l’Europe avec 19% et de la Chine avec 13%, ont estimé les chercheurs du groupe de transport.

La Maison Blanche a déclaré que McCarthy, Buttigieg et le conseiller économique Brian Deese étaient «reconnaissants et optimistes» d’entendre les PDG des compagnies aériennes parler des efforts actuels et futurs pour lutter contre le changement climatique.

Nicholas Calio, président du groupe commercial Airlines for America, a déclaré que l’échange était positif.

« Les compagnies aériennes sont des partenaires prêts, désireux et capables, et nous voulons faire partie de la solution » au changement climatique, a déclaré Calio dans un communiqué. « Nous sommes prêts à travailler en partenariat avec l’administration Biden. »