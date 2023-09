Les PDG des banques américaines seront entendus par le Comité sénatorial des banques

Le président Sherrod Brown (D-OH) interroge la secrétaire au Trésor Janet Yellen et le président de la Réserve fédérale Powell lors d’une audience du comité sénatorial des banques, du logement et des affaires urbaines sur la loi CARES, au Hart Senate Office Building à Washington, DC, le 28 septembre 2021.

La séance du 6 décembre réunira les chefs de la direction de JPMorgan Chase , Banque d’Amérique , Groupe Citi , Goldman Sachs , Banque de New York Mellon , Morgan Stanley , Rue d’État et Wells Fargo .

« Mon engagement en tant que président de ce comité est de toujours placer l’économie de la rue principale – et les travailleurs qui la font tourner – au centre de tout ce que nous faisons », a déclaré Brown.

« Une partie de cet engagement consiste à écouter directement les plus grandes banques qui détiennent trop de pouvoir dans l’économie », a-t-il déclaré. « C’est notre travail de les tenir responsables envers leurs travailleurs, envers leurs clients et envers le peuple américain. »

Brown et d’autres membres du Comité bancaire ont intensifié leurs efforts de surveillance en 2023, en particulier concernant trois banques qui ont fait faillite plus tôt dans l’année, la Silicon Valley Bank, Signature Bank et First Republic.

L’échec de la Première République en mai a été la plus grande faillite bancaire aux États-Unis depuis la crise financière de 2008. JPMorgan a acquis les dépôts de First Republic et une grande majorité de ses actifs.

En juin, le comité a proposé une législation autorisant la Federal Deposit Insurance Corp. à récupérer les rémunérations des hauts dirigeants des banques en faillite.

Le projet de loi, connu sous le nom de Loi RECOUPa traversé la commission avec un vote de 21 contre 2.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., a déclaré qu’il prévoyait de soumettre le projet de loi au vote de l’ensemble du Sénat. Cependant, le débat actuel sur une mesure de financement fédéral qui éviterait une fermeture du gouvernement a laissé peu de temps pour d’autres projets de loi. .

L’audience très médiatisée pourrait avoir des implications politiques pour Brown, qui devrait se présenter à sa réélection en 2024 dans l’Ohio, un État qui, depuis sa dernière élection, a vu les électeurs devenir de plus en plus républicains.