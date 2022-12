Les PDG de Walmart, JPMorgan et GM parlent d’un possible ralentissement

Les PDG de grandes entreprises, dont Walmart et General Motors, ont rejoint la “Squawk Box” de CNBC mardi matin pour parler de l’inflation, des taux d’intérêt, de la géopolitique et de ce que tout cela signifie pour leurs perspectives pour la nouvelle année.

La hausse des taux d’intérêt, l’inflation record, la pression géopolitique et d’autres facteurs pourraient se transformer en récession, JPMorgan Chase Le PDG Jamie Dimon a déclaré à CNBC.

L’épargne et l’aide gouvernementale pendant la pandémie aident à maintenir la stabilité des portefeuilles des consommateurs, mais l’inflation et les hausses de taux “érodent tout”, a-t-il déclaré.

Le PDG a prévu que les dépenses de consommation élevées de 2022 ne dureront pas beaucoup plus longtemps et a souligné le risque posé par la hausse des taux d’intérêt alors que la Fed s’efforce de freiner l’inflation.

Les bouleversements géopolitiques de cette année, y compris la guerre en Ukraine et les échanges commerciaux tendus avec la Chine, font également partie des “nuages ​​​​d’orage” que Dimon observe. Au fur et à mesure que le dollar se renforce, il a noté que le commerce international pour quelque chose comme le pétrole continuera à devenir plus cher puisque les devises plus faibles sont obligées d’égaler la différence.

“Quand vous regardez vers l’avenir, ces choses pourraient bien faire dérailler l’économie et provoquer cette récession légère à dure qui inquiète les gens”, a déclaré Dimon. “Cela pourrait être un ouragan. Nous ne savons tout simplement pas.”