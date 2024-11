Les PDG de PlayStation, Hideaki Nishino et Hermen Hulst, parlent de la stratégie du jeu vidéo

(Note de l’éditeur : l’interview de Variety avec les PDG de Sony Interactive Entertainment, Hermen Hulst et Hideaki Nishino, a eu lieu le 16 octobre, avant l’annonce de PlayStation mardi de la fermeture de Firewalk Studios et de Neon Koi. SIE n’a pas été en mesure de rendre disponible le PDG de l’entreprise de studio, Hulst, pour des commentaires supplémentaires. ou pour clarifier ses précédents commentaires sur les licenciements dans cette histoire avant la publication.)

Ce printemps, le PDG de Sony, Kenichiro Yoshida, a fait tourner les têtes lorsqu’il a choisi deux vétérans de PlayStation pour diriger Sony Interactive Entertainment : Hermen Hulst et Hideaki Nishino.

Après tout, avoir des co-PDG est une source potentielle de frictions. Dans leur première interview depuis qu’ils ont pris leurs nouvelles fonctions en juin, Nishino et Hulst s’entretiennent avec Variété sur le fonctionnement de leur partenariat. Ils soutiennent que la taille de l’entreprise derrière les franchises « God of War » et « Spider-Man » s’est développée au point de nécessiter deux opérations qui nécessitent chacune une direction spécialisée : une entreprise de plate-forme dirigée par Nishino et une entreprise de studio dirigée par Hulst.

« Il ne s’agit pas de co-PDG ; c’est deux PDG pour l’entreprise », explique Nishino. « Hermen dirige son entreprise, je dirige mon entreprise, puis nous nous réunissons pour discuter de la manière de développer l’entreprise. » Nishino reconnaît la tension inhérente à la structure mais la présente comme une dynamique saine : « Développer l’entreprise pour réussir comporte également un conflit : la manière dont nous nous impactons les uns les autres ou la manière dont nous voulons ou non nous sacrifier. C’est un équilibre. C’est à la fois une opportunité et un risque.

Hulst estime que 80 % de leur temps quotidien est consacré à la gestion de leurs domaines discrets. « C’est vraiment sympa d’avoir deux développeurs à la barre. Nous avons tous les deux des diplômes d’ingénieur ; nous sommes tous les deux très impliqués », dit-il, ajoutant : « Il doit y avoir une grande confiance et nous travaillons ensemble depuis très longtemps. »

L’arrangement deux-en-une-boîte entre PDG est rare, mais il est prouvé que le bon duo peut le faire fonctionner. Début 2023, par exemple, Netflix a nommé deux PDG pour piloter le streamer – et jusqu’à présent, Ted Sarandos et Greg Peters ont supervisé une croissance impressionnante et des sommets boursiers.

Nishino est devenu chef de produit chez SIE (anciennement SCE) en 2016, puis à partir de 2021, il a dirigé le Platform Experience Group jusqu’à devenir PDG en 2024. Hulst a quitté son poste de chef du fabricant « Horizon » Guerrilla Games, que Sony acquis en 2005, et est devenu directeur des studios PlayStation.

C’est une période imprévisible pour PlayStation. Le studio Bungie du SIE a licencié plus de 200 employés en juillet. En septembre, la société a fermé son jeu de services en direct « Concord » deux semaines après son lancement le 23 août, puis a fermé les studios Firewalk, le fabricant de « Concord », et la marque mobile Neon Koi plus tôt cette semaine. PlayStation a également été déçue par le prix de 699 $ de sa console PS5 Pro, dont la sortie est prévue en novembre.

Dans le même temps, PlayStation a fait l’éloge du nouveau jeu de plateforme « Astro Bot » et a retrouvé sa crédibilité auprès des fans avec l’annonce de la suite de « Ghost of Tsushima », « Ghost of Yōtei ». La division attend également avec impatience la saison 2 de l’adaptation à succès de HBO du jeu PS « The Last of Us » et la nouvelle série « God of War » d’Amazon.

Hulst et Nishino ont adopté un style de leadership « montrer, ne pas dire » chez PlayStation. « Il est important que nous transmettions notre stratégie », déclare Hulst. « Mais en fin de compte, je passe beaucoup de temps avec les créateurs. »

Nishino est sur la même longueur d’onde : « Pour moi, le produit, le contenu, ce sont des choses tournées vers l’avenir », dit-il, ajoutant avec modestie : « Dans les coulisses, qui est le gars qui le fait ? Cela n’a pas d’importance. »

En savoir plus sur VariétéL’entretien de Hulst et Nishino ci-dessous.

La PS5 Pro étant sortie très peu de temps après la publication de cette histoire, je voulais poser des questions sur le calendrier de cette sortie par rapport à ce que sera l’appareil de nouvelle génération. Attendez-vous que Nintendo fasse le premier pas avec une annonce Switch 2 avant d’y arriver ? Et quel est le plan pour déployer Pro et préciser à qui s’adresse le produit par rapport à qui sera destiné l’appareil de nouvelle génération ?

Nishino : Nous avons donc fait du Pro dans la dernière génération. Nous avons beaucoup appris de là. Lorsque nous vendions la PS4 Pro, en plus de la PS4, 20 % des clients obtenaient effectivement la PS4 Pro. C’était du haut de gamme, c’était du niveau premium. Il y a donc des utilisateurs potentiels qui acquièrent ce type d’unités. Chose intéressante, il ne s’agissait pas seulement d’utilisateurs très engagés ; en fait, les nouveaux utilisateurs viennent également sur PlayStation pour obtenir la PS4 Pro. Nous avons donc commencé à travailler sur la PS5 Pro avant même le lancement de la PS5 – c’était un autre projet de cinq ans pour nous. Il y a donc eu une discussion pour savoir si nous voulions faire un autre Pro ou non. Mais l’essentiel était qu’il existe des technologies que nous pouvons développer en trois ou cinq ans. Ainsi, l’innovation et le progrès technologique sont plus rapides dans un monde moderne. Les téléphones sont mis à jour chaque année, les PC se mettent à jour chaque année. Je ne pense pas que nous procéderions à des mises à jour chaque année, mais il y a des choses que nous pouvons regrouper pour apporter les meilleures choses à la gamme du segment des consoles de jeux. Voilà donc la vision.

Je pense que c’était génial de voir des gens en parler. Comme pour la troisième année, généralement, la conversation autour de la console de jeu diminue, donc les gens déplacent davantage la conversation vers la prochaine génération, ou quelque chose comme ça. Mais nous sommes plutôt heureux de voir que la plupart des utilisateurs de jeux engagés s’intéressent à la PS5 Pro, et je suis presque sûr que les nouveaux utilisateurs s’empareront également de la PS5 Pro. Si c’est la PlayStation que vous voulez acquérir, c’est ce qu’il vous faut. C’est donc là que nous avons conçu la génération en ce moment. Nous concevons tout en ayant un projet en tête. Ce n’est pas comme si nous franchissions simplement une étape suivante sans connaître les deux étapes à venir. Ce n’est pas notre façon de travailler, car nous devons nous assurer que le cycle générationnel de 10 ans continue également.

Comment équilibrez-vous cela du côté du développement : savoir quand certains appareils vont sortir et quels titres vous êtes prêt à annoncer ou non ? Je suis très enthousiasmé par « Ghost of Yōtei » l’année prochaine, mais j’ai l’impression que vous n’avez pas encore annoncé un autre très gros jeu qui montrerait la nécessité de jouer sur PS5 Pro. Y a-t-il bientôt de grandes annonces de titres liées au Pro ou à la prochaine génération ?

Hulst : Nous passons beaucoup de temps à planifier notre portefeuille, et la plateforme en joue un rôle important. Ainsi, lorsque nous planifiions dès les premiers stades de la PlayStation 5, il était vraiment important d’obtenir des titres de très haute qualité sur PlayStation 5 dès le départ. Et cela nous a bien servi et nous a valu la position de PlayStation 5 qui est vraiment très bonne.

Je pense que l’autre chose à dire ici est que les équipes adorent bricoler le matériel. Ils aiment le privilège d’être impliqués dans le matériel. Et le matériel, ce ne sont pas seulement les boîtiers, ce sont aussi les périphériques. Et des équipes comme l’équipe Asobi sur «Astro Bot», cette équipe est un excellent exemple de la conception précoce, en plus de certains schémas, des fonctionnalités matérielles du contrôleur, en créant des démos pour celui-ci. Et en fait, dans certains cas, ces démos évoluent vers un produit complet qui devient à sa manière un produit volumineux. Nous sommes donc impliqués dans cela. Nous apprécions beaucoup cela. Idem avec la PS5 Pro. Les deux démos que vous avez vues sont des PlayStation Studios. Les équipes en sont très fières. Nous sommes évidemment impliqués dans tous les efforts de planification du matériel. C’est vraiment cette symbiose du côté matériel, que pouvez-vous en faire ? Et voici les retours, et pouvez-vous en faire des démonstrations ? Et tout cela pour inspirer des tiers, ce qui est évidemment une énorme source de revenus pour l’entreprise, pour inspirer ce que vous pouvez faire et quelle est la barre de qualité pour ces courtes vitrines. Cela a toujours fait partie de ce que font les studios PlayStation, et cela le sera toujours. Et cela s’ajoute à la recherche de sources de revenus supplémentaires supplémentaires ou d’opportunités à exploiter dans le cinéma, la télévision, les marchandises, le divertissement géolocalisé et tout le reste.

Nishino : Je voulais juste dire que le Pro n’est pas une nouvelle génération. Il s’agit toujours de la génération PS5. La PS5 Pro fera tout ce que fait la PS5. C’est donc un choix de consommateur. S’ils voient un besoin de plus de visualisation, ils l’obtiendront. Nous voulions donc offrir une option au consommateur au sein de la génération, c’est ce que nous faisons.

En ce qui concerne le côté adaptation, qui a visiblement beaucoup pris d’ampleur chez PlayStation au fil des années, avec la saison 2 de « The Last of Us » — potentiellement la saison 3 après ça ? – et les émissions télévisées « God of War » et « Horizon » en préparation. Où en sont ces projets en ce moment ? Et côté jeux, envisagez-vous de sortir de nouveaux jeux dans ces franchises parallèlement à ces émissions ?

Hulst : La série HBO « The Last of Us » a changé la donne en termes de crédibilité des adaptations des jeux aux séries télévisées. Nous en avons beaucoup appris. Nous avons appris qu’il est très important d’impliquer les créateurs originaux pour garantir que votre expérience reste très authentique. À mesure que les équipes restent impliquées, nous appliquons ce type d’apprentissage à tous les niveaux. Chez PlayStation Productions, nous avons actuellement 10 productions en préparation : « The Last of Us », « Twisted Metal », quelques autres qui nous enthousiasment beaucoup. Je pense qu’à l’avenir, nous deviendrons de plus en plus méticuleux et rigoureux en matière de franchise. Nous parlons donc d’adaptations, mais dans les adaptations, cela revient à prendre le jeu et à voir ensuite ce que vous pouvez en faire d’autre. Nous cherchons en fait à construire à partir de zéro – comme nous avons essayé de le faire à l’origine avec « Horizon », en créant ce monde et en créant ce scénario – et comment pouvez-vous raconter des histoires dans ce monde sur différents supports ? Nous mettons donc en place des équipes de franchise et des équipes de gestion de portefeuille pour travailler avec les équipes pour le faire correctement et trouver différentes façons de raconter des histoires dans les mondes que nous créons.

Vous avez tous subi des séries de licenciements plus tôt cette année, similaires à celles qui ont frappé l’ensemble de l’industrie du jeu vidéo en 2024. Mais Microsoft en a récemment eu de nouveaux, vous avez tous mis « Concord » hors ligne et vous avez subi des suppressions supplémentaires chez Bungie. Quelles sont les perspectives actuelles de la PlayStation et les attentes en matière de fermeture des studios et des jeux ?

Hulst : Je dirai quelques choses à ce sujet. Il est de notre devoir d’examiner notre planification des ressources et de nous assurer que nous gérons une entreprise durable. Cela fait partie du rôle de PDG. Nous ne prenons jamais cela à la légère, car nous connaissons personnellement ces personnes et cela nous tient beaucoup à cœur, aux équipes et à la bonne ambiance de travail. Mais oui, nous avons eu quelques licenciements. Mais il est également important de réaliser qu’en termes de contenu, les PlayStation Studios sont désormais une organisation bien plus grande qu’à leurs débuts. Il a énormément grandi. Et il s’agit d’une croissance organique que nos équipes existantes, je pense, ont recrutée de manière assez agressive, ainsi que par le biais de fusions et acquisitions. Ainsi, l’organisation et l’emploi sont beaucoup plus nombreux aujourd’hui qu’ils ne l’étaient, disons, il y a cinq ans.