Les PDG de Meta, TikTok, X, Snap et Discord témoignent lors d’une audience sur la sécurité des enfants

Les législateurs des deux côtés de l’allée ont foudroyé les entreprises pour ne pas avoir répondu correctement à ce que certains ont appelé un « fléau de l’exploitation sexuelle des enfants en ligne » sur les applications de médias sociaux. L’objectif de l’audience est d’éclairer la législation que les membres du Congrès estiment nécessaire pour obliger les entreprises à faire davantage pour protéger les enfants sur leurs plateformes.

“M. Zuckerberg, vous avez du sang sur la main”, a déclaré le sénateur Lindsey Graham, RS.C, dans une déclaration d’ouverture qui a suscité des applaudissements.

En novembre, le président du comité, le sénateur Dick Durbin, D-Ill., et le membre haut placé Graham ont déclaré qu’ils avaient assigné à comparaître Yaccarino, Spiegel et Citron pour qu’ils témoignent à l’audience.

L’audience de mercredi se concentre spécifiquement sur les questions liées à l’exploitation des enfants et à la prévalence des images d’abus sexuels sur des enfants sur les réseaux sociaux. Mais le thème principal est que ces entreprises technologiques sous-réglementées ont conçu et construit des plateformes qui créent une dépendance et qui nuisent au bien-être mental des enfants et des jeunes adultes.

Jusqu’à présent, la nouvelle de l’audience du Sénat et les poursuites judiciaires liées à la sécurité des enfants n’ont pas suscité beaucoup d’inquiétude chez les investisseurs dans des sociétés comme Meta, probablement parce qu’il est peu probable que ces sociétés soient affectées financièrement à court terme. Il faudra du temps pour que toute proposition de réglementation de ces entreprises de réseaux sociaux soit adoptée par le Congrès et entre en vigueur, si elle se produit.

Ces derniers mois, Meta a fait l’objet d’un certain nombre de poursuites liées au bien-être des enfants sur ses applications comme Facebook et Instagram. Le procureur général du Nouveau-Mexique a intenté une action civile contre Meta en décembre, alléguant que les applications de l’entreprise permettent à des prédateurs sexuels d’exploiter des enfants et de distribuer du CSAM et que l’entreprise n’a pas réussi à résoudre le problème parce que sa direction était davantage axée sur la croissance.

Cette poursuite a été déposée peu de temps après qu’un groupe bipartisan de plus de 40 procureurs généraux a déposé une plainte fédérale conjointe alléguant que Meta avait sciemment conçu des applications addictives qui nuisent à la santé mentale des enfants et ont contribué à des problèmes tels que les troubles de l’alimentation chez les adolescents.

Pendant ce temps, Meta, Snap, TikTok et Alphabet (via son unité Google YouTube), font face litige multi-districts en cours impliquant une coalition de districts scolaires et d’individus qui prétendent également que les produits des entreprises créent une dépendance et sont nocifs pour le bien-être mental des enfants et des jeunes adultes.

L’un des projets de loi proposés par les législateurs comme solution possible aux problèmes d’exploitation des enfants comprend le Arrêtez la loi CSAMqui permettrait aux victimes d’exploitation sexuelle d’enfants en ligne de poursuivre « les plateformes technologiques et les magasins d’applications qui ont favorisé ou facilité l’exploitation, ou qui hébergent ou stockent du CSAM ou le rendent disponible », selon la Commission judiciaire du Sénat.

Les législateurs ont également fait pression pour l’adoption de la loi KOSA (Kids Online Safety Act), qui établirait un « devoir de diligence » pour les entreprises technologiques qui les obligerait à fournir davantage de contrôles parentaux et à se soumettre à des audits annuels destinés à évaluer les risques de leur plateforme pour les enfants et jeunes adultes, entre autres tâches.

Pourtant, les défenseurs de la vie privée comme l’Electronic Frontier Foundation et l’American Civil Liberties Union ont voisé préoccupations concernant ces propositions factureset craignent qu’ils puissent conduire à la censure des droits reproductifs et d’autres informations sur la santé et l’orientation sexuelles et potentiellement compromettre la vie privée des mineurs via une surveillance inutile.

Les responsables des médias sociaux détaillent leurs efforts pour lutter contre l’exploitation des enfants sur leurs plateformes, notamment en travaillant avec les forces de l’ordre et en identifiant de manière proactive les prédateurs potentiels.

Montre: Brad Gerstner, investisseur des premières plateformes Meta, s’attaque aux grandes technologies avant la semaine des résultats clés