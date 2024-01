Les PDG de la technologie interrogés à Washington pour ne pas avoir protégé les enfants en ligne : NPR

basculer la légende Puce Somodevilla/Getty Images

Puce Somodevilla/Getty Images

Les PDG de haute technologie sont interrogés à Washington par les législateurs, qui affirment que les entreprises n’ont pas réussi à protéger les enfants contre les abus et l’exploitation sexuels sur leurs sites Web.

Parmi les dirigeants figurent Mark Zuckerberg, PDG de Meta, propriétaire de Facebook et Instagram, Linda Yaccarino de X et Shou Zi Chew de TikTok.

Les applications de médias sociaux ont « donné aux prédateurs de nouveaux outils puissants pour exploiter les enfants », a déclaré le sénateur Dick Durbin, démocrate de l’Illinois, lors du coup d’envoi de l’audition du comité sénatorial judiciaire mercredi. Il a noté que les applications puissantes « ont changé notre façon de vivre, de travailler et de jouer ».

Cette audience est l’une des nombreuses audiences de l’année dernière alors que la pression monte pour que les régulateurs fédéraux fassent davantage pour tenir les entreprises technologiques responsables de la sécurité des enfants en ligne. Les législateurs se sont prononcés, ont écrit des lettres aux PDG et proposent cinq projets de loi distincts couvrant les médias sociaux et la sécurité des enfants.

Les États ont également ciblé les sociétés de médias sociaux. L’année dernière, 13 États ont adopté des lois pour protéger les enfants sur les réseaux sociaux et d’autres États devraient faire de même.

“Vous avez du sang dans les mains”, dit Lindsey Graham à Zuckerberg

Parmi les entreprises qui ont témoigné mercredi, Meta a été particulièrement critiquée pour avoir prétendument créé un environnement toxique pour les enfants. En octobre, un groupe de plus de 40 États a poursuivi l’entreprise pour avoir prétendument conçu Facebook et Instagram pour créer une dépendance.

Par ailleurs, le procureur général du Nouveau-Mexique a déposé une autre plainte contre Meta, alléguant ne parvient pas à supprimer les contenus pédopornographiques de ses plateformes et permet également aux adultes de solliciter facilement des mineurs.

Ce procès a eu lieu après qu’un lanceur d’alerte sur Facebook, Arturo Bejar, ait témoigné devant une sous-commission judiciaire du Sénat en novembre. Sur la base des données qu’il a recueillies alors qu’il travaillait chez Facebook, il a déclaré avoir constaté que 24 % des adolescents avaient reçu des avances sexuelles non désirées. Et lorsque des publications nuisibles sont signalées, a-t-il déclaré, seuls 2 % sont supprimés.

Au cours de l’audience de mercredi, le sénateur Lindsey Graham, RS.C., s’est adressé à Zuckerberg.

“M. Zuckerberg”, a commencé Graham, “vous avez du sang sur les mains. Vous avez un produit qui tue des gens.”

Le public nombreux, composé de parents, de survivants et de défenseurs des enfants, a éclaté sous les applaudissements.

Zuckerberg a témoigné à plusieurs reprises devant des membres du Sénat et il a volontairement accepté de s’exprimer à nouveau mercredi. Dans sa déclaration d’ouverture, il a déclaré : « Assurer la sécurité des jeunes en ligne est un défi depuis les débuts d’Internet. »

“Peu importe combien nous investissons ou l’efficacité de nos outils, il y a toujours plus à apprendre et plus d’améliorations à apporter”, a ajouté Zuckerberg.

Des courriels internes montrent que Zuckerberg a refusé d’embaucher du personnel pour protéger les enfants en ligne

Avant l’audience de mercredi, Meta a déployé de nouveaux outils destinés à protéger les enfants en ligne. Il s’agit notamment d’interdire aux enfants de moins de 18 ans de consulter des publications sur le suicide, l’automutilation et les troubles de l’alimentation. L’entreprise affirme qu’environ 40 000 personnes travaillent sur les questions de sûreté et de sécurité.

Mais quelques heures seulement avant le début de l’audience, les législateurs publié 90 pages d’e-mails internes cela montre que Meta a refusé de s’engager pleinement à améliorer la sécurité des enfants sur ses plateformes. À un moment donné en 2021, les courriels montrent que Zuckerberg a décliné une proposition d’embauche de 45 nouveaux membres du personnel dédiés au bien-être des enfants.

Parmi les autres dirigeants qui ont témoigné, Zi Chew s’est exprimé devant les membres du Congrès l’année dernière, mais c’est la première fois que les législateurs ont grillé Yaccarino et les deux autres PDG : Evan Spiegel de Snap et Jason Citron de Discord. Zi Chew s’est porté volontaire pour parler mercredi, mais Yaccarino, Spiegel et Citron n’ont accepté qu’après avoir été assignés à comparaître.

Snap s’est révélé être la seule entreprise de médias sociaux à apporter son soutien à la Kids Online Safety Act, une législation qui tiendrait les entreprises technologiques responsables de l’alimentation des adolescents en contenus toxiques. Les sénateurs espèrent présenter le projet de loi cette année.

“Beaucoup des sociétés Internet les plus grandes et les plus prospères d’aujourd’hui sont nées ici aux États-Unis d’Amérique et nous devons être à la pointe non seulement de l’innovation technique mais également de la réglementation intelligente”, a déclaré le Spiegel de Snap dans son discours d’ouverture mercredi.

Les défenseurs de la sécurité des enfants affirment toutefois que toutes les entreprises technologiques ont encore un long chemin à parcourir pour protéger les enfants.

“Avant, les parents s’inquiétaient de savoir où se trouvaient leurs enfants à 22 heures”, a déclaré Imran Ahmed, PDG et fondateur du Center for Countering Digital Hate, une organisation à but non lucratif. “De nos jours, ils sont peut-être physiquement présents, mais nous ne savons pas avec qui ils passent du temps en ligne ni à quoi ils sont exposés chaque jour.”