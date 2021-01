La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a envoyé un message aux entreprises technologiques américaines avant l’investiture du président élu Joe Biden, avertissant que les PDG de la Silicon Valley ne peuvent pas décider de leurs propres lois et règles.

Lors d’un discours prononcé au Parlement européen, von der Leyen a exposé une série de domaines dans lesquels l’Union européenne (UE) espère travailler avec la nouvelle administration Biden, y compris le changement climatique et la réglementation des entreprises technologiques américaines qui ont une portée internationale.

L’UE s’efforce d’introduire des normes mondiales pour les entreprises numériques qui fournissent un ensemble clair de règles et de responsabilités concernant la manière dont elles fonctionnent et le contenu distribué via leurs sites. Cependant, rejetant les suggestions des géants de la technologie pour leur permettre de se modérer, von der Leyen a clairement indiqué que les gouvernements devaient désormais intervenir.

Ce genre de décision doit être prise conformément aux lois et aux règles … et non par une décision arbitraire au pouvoir des PDG de la Silicon Valley.

Citant la récente attaque contre le Capitole américain et liant le comportement de ces partisans du président Donald Trump à la division et à la désinformation apparues en ligne, von der Leyen a déclaré dans un tweet cette réglementation doit être imposée aux sites de médias sociaux pour «Assurez-vous que la haine et les fausses nouvelles ne peuvent plus se propager sans contrôle.»

Ce n’est pas la première fois que l’UE cherche à contrôler le pouvoir des entreprises de médias sociaux et des géants de la technologie. Google a été la cible de l’organisme antitrust de l’UE ces dernières années, le moteur de recherche ayant été frappé de plus de 9 milliards de dollars d’amendes, et de nouvelles enquêtes sont en cours.

Fin 2020, l’UE, soutenue par von der Leyen, a dévoilé sa loi sur les services numériques et les marchés numériques, qui vise à introduire des règles à travers l’Europe que les entreprises technologiques doivent respecter. Il vise à rendre l’arène du cyberespace plus sûre et à créer des règles du jeu équitables pour les entreprises qui s’y trouvent.

Les relations entre l’UE et les États-Unis sont devenues tendues pendant la présidence de Trump, après que le dirigeant républicain s’est retiré d’un certain nombre d’accords internationaux, tels que l’Accord de Paris sur le climat, et a exigé que les partenaires de l’OTAN en Europe paient une plus grande contribution à l’alliance militaire. Exprimant son espoir de progrès et, potentiellement, en obtenant un coup final au président américain sortant, von der Leyen a déclaré que «Après quatre longues années, l’Europe a un ami à la Maison Blanche.»

