Les PDG de la Silicon Valley demandent à Biden et au PM Modi d’investir en Inde

Le président américain Joe Biden et le Premier ministre indien Narendra Modi ont rencontré certains des dirigeants les plus puissants de la Silicon Valley à la Maison Blanche vendredi, alors que les deux dirigeants cherchaient à renforcer la coopération économique sur l’intelligence artificielle et la fabrication de pointe.

Le rassemblement dans la salle est de la Maison Blanche comprenait Sundar Pichai, PDG d’Alphabet Inc., Satya Nadella, PDG de Microsoft Corp., et Tim Cook, PDG d’Apple Inc., qui assemble d’autres unités de l’iPhone de son entreprise sur le sous-continent dans le cadre d’un changement de fabrication en Chine. Cook était assis à côté du PM Modi lors de la réunion.

L’administration Biden courtise de plus en plus l’Inde comme un lest clé contre la Chine, en particulier au milieu des perturbations de la chaîne d’approvisionnement liées à Covid-19, du vol de propriété intellectuelle et des craintes que Pékin puisse faire avancer ses efforts pour se réunifier avec le hub technologique et des semi-conducteurs de Taïwan. L’Inde est également désireuse de devenir un partenaire clé sur les technologies critiques, le Premier ministre Modi ayant annoncé cette semaine qu’il s’efforçait de supprimer les contraintes réglementaires, en particulier pour les entreprises technologiques, afin de faciliter l’investissement des entreprises américaines dans ce pays.

« Nos pays portent l’innovation et la coopération à un nouveau niveau », a déclaré Biden. « Merci en grande partie aux gens autour de cette table. »

Il a encouragé les dirigeants à jouer un rôle actif dans le renforcement des liens économiques entre les deux nations, notamment en s’adressant à d’autres chefs d’entreprise et en alertant l’administration sur les obstacles réglementaires.

« Nous avons besoin de votre aide, et je parle aux PDG autour de cette table, indiens et américains, nous avons besoin de votre aide pour saisir le moment, pour aider à gérer les risques pour nos sociétés, nos économies et la sécurité nationale de notre nation », il a dit. « L’innovation et la collaboration sont rarement sans obstacles, et donc vous relevez nos ambitions et je veux que vous nous fassiez savoir ce qui se dresse sur le chemin de nos ambitions. »

Jeudi, le président et le Premier ministre ont couronné un dîner d’État pour l’Inde avec une multitude d’accords économiques, y compris des plans pour Micron Technology Inc. d’investir plus de 800 millions de dollars dans une installation d’assemblage et de test de semi-conducteurs de 2,75 milliards de dollars en Inde. Applied Materials Inc. a annoncé un nouveau centre de semi-conducteurs pour la commercialisation et l’innovation, tandis que le fabricant de puces Lam Research annonce un programme de formation en Inde pouvant accueillir jusqu’à 60 000 ingénieurs.

Parmi les autres participants à la réunion figuraient Lisa Su, PDG d’Advanced Micro Devices Inc., et Revathi Advaithi, directeur général du géant multinational de la fabrication Flex Ltd.

La discussion de vendredi a également abordé les préoccupations émergentes concernant l’utilisation de l’intelligence artificielle, alors que l’administration Biden prépare des garanties réglementaires liées à la technologie émergente.

Les outils d’intelligence artificielle générative ont fait l’objet d’une attention accrue car leur utilisation populaire a explosé ces derniers mois après le lancement de ChatGPT d’OpenAI. Microsoft a intégré la technologie AI dans son produit de recherche Bing, et Google a lancé son chatbot rival Bard en mars. Le PDG d’OpenAI, Sam Altman, était parmi les participants à la réunion.

« Nous avons besoin de votre aide pour construire des garde-fous autour des technologies émergentes afin qu’elles soient dignes de confiance, qu’elles soient sécurisées et qu’elles respectent nos valeurs communes et les droits de l’homme », a déclaré Biden.

La Maison Blanche a déclaré qu’elle s’attend à ce que les principales entreprises d’intelligence artificielle déploient leurs propres mesures de sécurité et de prévention des biais dans un proche avenir, alors que le département du Commerce entreprend un examen réglementaire plus long qui pourrait obliger les modèles d’IA à passer par un processus de certification avant leur publication.

La Federal Trade Commission a déclaré qu’elle surveillait également l’utilisation des outils d’intelligence artificielle, et la Maison Blanche a soutenu les efforts de Capitol Hill pour introduire une législation régissant directement l’industrie.

La conversation de vendredi devait également aborder les efforts des États-Unis et de l’Inde pour mieux aligner leurs programmes spatiaux, avec l’astronaute de la NASA Sunita Williams parmi les participants.

Le Premier ministre Modi a annoncé jeudi le projet de l’Inde de signer les accords d’Artemis, un cadre signé par deux douzaines de pays – mais pas la Russie ou la Chine – régissant les missions conjointes et l’exploration spatiale civile. La NASA et l’Organisation indienne de recherche spatiale ont également convenu d’une mission conjointe l’année prochaine pour visiter la Station spatiale internationale.

Le Premier ministre Modi a rencontré mardi le chef de SpaceX, Elon Musk, à New York.