Les PDG de Kroger et d’Albertsons défendent une fusion de 25 milliards de dollars devant le Sénat

Mardi, les PDG de Albertson et Krogerdeux des plus grandes chaînes d’épicerie aux États-Unis, iront devant le Sénat pour répondre aux questions liées à l’antitrust et défendre leur quasi Fusion de 25 milliards de dollars. L’accord, annoncé le 14 octobre, a immédiatement suscité des réactions de la part des législateurs et des groupes syndicaux pour son potentiel à violer les lois antitrust. La combinaison de ces deux géants des supermarchés créerait une entreprise comparable à Walmart en termes de taille et de portée.

Le PDG de Kroger, Rodney McMullen, et le PDG d’Albertsons, Vivek Sankaran, feront face au panel antitrust de la commission judiciaire du Sénat dirigé par Sens. Amy Klobuchar, une démocrate du Minnesota, et Mike Lee, un républicain de l’Utah. Bien que le comité lui-même ne puisse pas conclure l’accord, il peut faire la lumière sur ce que la fusion massive pourrait signifier pour le secteur, les consommateurs et les employés des deux chaînes. Le comité devrait interroger les dirigeants des deux sociétés sur des questions telles que l’impact concurrentiel de la transaction, les prix abusifs et les licenciements d’employés.

En fin de compte, ce sera la Federal Trade Commission qui décidera du sort du mégaaccord.

Pourquoi la fusion a lieu

Les entreprises combinées exploiteraient près de 5 000 magasins à travers les États-Unis, ce qui leur donnerait une économie d’échelle pour concurrencer Amazon et Walmart. Walmart est le plus grand détaillant d’épicerie aux États-Unis, avec plus de 5 300 magasins, et la fusion placerait la société combinée dans une position viable pour concurrencer, et peut-être même dépasser, la place de Walmart en tant que roi national de l’épicerie.

Kroger, basé à Cincinnati, exploite des chaînes d’épicerie, y compris son magasin homonyme, Ralphs et Harris Teeter. Albertsons, basé dans l’Idaho, possède un portefeuille d’épiceries qui comprend Tom Thumb, Safeway, Acme et Jewel-Osco. Les entreprises emploient actuellement plus de 700 000 personnes au total.

McMullen, qui occuperait le poste de PDG de la société après la fusion, a déclaré à propos de l’accord : “nous réunissons deux organisations axées sur les objectifs pour offrir une valeur supérieure aux clients, associés, communautés et actionnaires”.

Dans le cadre de l’accord, les chaînes d’épicerie ont déclaré qu’elles vendraient jusqu’à 375 magasins pour “créer un nouveau concurrent agile” pour aider à convaincre les régulateurs.

Ce qu’une fusion pourrait signifier pour les prix des épiceries

Alors que l’accord dépend toujours de l’approbation de la FTC et ne sera finalisé qu’au début de 2024, les experts spéculent déjà sur les effets que l’union des deux plus grandes chaînes de supermarchés pourrait avoir sur les prix à la consommation.

Kroger a déclaré qu’il prévoyait de réinvestir environ 500 millions de dollars en économies de coûts pour réduire les prix pour les consommateurs. Les entreprises prévoient également d’investir 1,3 milliard de dollars pour «améliorer» l’expérience client d’Albertsons. McMullen a récemment déclaré au Cincinnati Inquirer : “Nous serons en mesure de continuer à investir dans nos associés sur la rémunération et d’investir dans les clients sur les prix.”

Mais tous les législateurs et experts du secteur ne sont pas convaincus. À un moment où inflation et prix des produits alimentaires sont une préoccupation majeure pour le public, la fusion a le potentiel d’aggraver les choses. UN étude 2008par exemple, a examiné cinq fusions et a constaté que les prix à la consommation avaient augmenté de 3 % à 7 % dans quatre des cinq cas.

Le 21 novembre, quatre membres de la Chambre des représentants – les démocrates Jerry Nadler de New York, Pramila Jayapal de Washington, David Cicilline de Rhode Island et Adam Smith de Washington – a publié une lettre à la présidente de la FTC, Lisa Khan, qui s’est prononcée contre l’accord. “Cette acquisition menace de créer une concentration étouffante de la concurrence sur les marchés à travers le pays, nuisant aux consommateurs, aux travailleurs et aux petites entreprises. Le projet d’acquisition d’Albertsons par Kroger présente plusieurs problèmes anticoncurrentiels”, ont-ils écrit.

Des sénateurs progressistes dont Bernie Sanders, un indépendant du Vermont, et Elizabeth Warren, une démocrate du Massachusetts, avaient précédemment appelé la FTC à rejeter purement et simplement la fusion. Le 19 octobre Warren a tweeté: “Les grandes chaînes d’épicerie comme Kroger et Albertsons abusent déjà des familles avec des prix gonflés. Plus de fusions et moins de concurrence signifieraient des prix encore plus élevés — et des licenciements pour les employés.”